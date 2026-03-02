ビーントゥカップコーヒーマシン市場規模、市場シェア、成長要因、セグメンテーションおよび将来展望 2025～2035年
KD Market Insightsは、「ビーントゥカップコーヒーマシン市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表しました。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行うことを可能にします。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、およびそれらのGo-to-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
世界のビーントゥカップコーヒーマシン市場は、コーヒー消費量の増加と、利便性が高く高品質な抽出ソリューションへの嗜好の高まりを背景に、近年力強く拡大しています。ビーントゥカップコーヒーマシン市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.1％で成長し、2035年末までに153億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は91億米ドルと評価されました。
この成長率は、多くの従来型コーヒー抽出セグメントを大きく上回っており、家庭用および業務用の双方における需要を反映しています。ビーントゥカップマシンは、コーヒー豆の粉砕からエスプレッソや各種スペシャルティドリンクの抽出まで、全工程を自動化し、バリスタの技術がなくても安定した品質と風味を提供します。
地域別では、北米および欧州が現在主要な市場シェアを占めており、特に米国は強い消費支出と成熟したコーヒー文化を背景に、市場売上の21％以上を占めています。アジア太平洋地域も、中国やインドなどにおける急速な都市化と可処分所得の増加に後押しされ、高成長地域として台頭しています。
主要な成長要因
ビーントゥカップコーヒーマシン市場の拡大は、いくつかの基本的な要因に支えられています。
コーヒー消費の増加およびプレミアム化
世界的にコーヒー消費は増加を続けており、消費者はインスタントコーヒーや従来のドリップ式ではなく、自宅でバリスタ品質の体験を求める傾向が強まっています。この変化により、1杯ごとに豆を挽くマシンへの需要が高まり、より優れた香りと味わいを実現しています。
利便性および自動化のトレンド
ビーントゥカップマシンは、エスプレッソ、カプチーノ、ラテなどの抽出に必要な手間や技術を軽減するため、初心者から経験者まで幅広い層に支持されています。全自動およびスーパーオートマチックモデルは、粉砕、タンピング、抽出、ミルクの泡立てまでを最小限の操作で行えることが、時間を重視する消費者にとって重要な販売ポイントとなっています。
家庭用需要およびリモートワークの拡大
COVID-19パンデミックによりリモートワークが加速し、多くの消費者が高品質な家庭用コーヒーソリューションに投資しました。柔軟な働き方が定着する中、住宅向けセグメントは現在、市場全体の売上において大きな割合を占めています。
技術革新およびスマート機能
メーカーは、タッチスクリーンインターフェース、スマートフォンアプリ制御、IoT機能、カスタム抽出プロファイルなどの高度な機能を搭載しており、特にテクノロジー志向の消費者に訴求しています。コーヒーとスマートホーム技術の融合は、重要な成長エンジンとなっています。
