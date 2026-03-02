レック株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役：青木光男)は、パーソナルケアブランド『NUTANT(ニュータント)』から、発酵成分と植物の力でお肌を整えながら汚れを落とすW洗顔不要の『クレンジング・洗顔シート』を2026年3月2日(月)より発売開始します。





クレンジング・洗顔シート新発売





汗・皮脂やメイク汚れ、日やけ止めはもちろん肌に付着したほこりや花粉、大気汚染物質で知られるPM2.5などの汚れも落とせて保湿ケアまでこれ1枚でできるW洗顔不要の多機能クレンジング・洗顔シート。日常使いはもちろん、水のないアウトドアシーンでもお役立ていただけます。さらに、10枚ずつのセパレートパックになっているため、旅行や長時間の移動時にも携帯しやすく便利です。





商品画像





■製品特長

1. 発酵洗浄成分「ソホロースリピッド*」

植物油と糖を酵母で発酵させた天然界面活性剤「ソホロースリピッド*」を洗浄成分として配合。高い生分解性をもつといわれるエコフレンドリーな発酵成分です。 *糖脂質

2. 液たっぷりのシート

毛穴やキメの隙間汚れにじゅわっと入り込み、メイクや日やけ止めから肌に付着したほこりや花粉、大気汚染物質で知られるPM2.5などの汚れも落とせます。

3. 3in1のマルチシート

W洗顔不要・化粧水成分配合で、水が無くてもこれ1枚でクレンジング・洗顔・保湿ケアまで完了します。

4. 香り違いで選べる2アイテム展開

(1) ホワイトバーチの香り。雨上がりのシラカバの森をイメージした、心やすらぐ軽やかなハーバルウッディ調の癒しの香りです。

(2) 無香料(ただし天然成分由来の自然な芳香があります。)





ホワイトバーチの香り





5. ノンコメドジェニックテスト済み

すべての人にコメド(ニキビのもと)が発生しないわけではありません。









■製品概要

品名 ： NTクレンジング洗顔シート ホワイトバーチ

NTクレンジング洗顔シート カワラヨモギ

容量 ： 30枚入(10枚入×3パック)

原産国 ： 日本

価格 ： オープン

ブランドサイト ： https://lecinc.jp/wellness/nutant/

Qoo10販売ページ ： https://www.qoo10.jp/g/1191452070

Amazon販売ページ：

ホワイトバーチ ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNZJRDNV

カワラヨモギ ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNZSLKBR









【NUTANT(ニュータント)とは】





NUTANT





既成概念にとらわれない。属性に関わらず誰もが心地よく使える。

このコンセプトをもとにアイテムを開発するパーソナルケアブランドとして誕生。性別や年齢などの属性に関わらない普遍的な悩みを、ニュートラルな視点で無駄なくスマートに対応するプロダクトを提案します。

「ニュートラル・ユニバーサル・スマート」を商品開発のテーマに掲げ、日常を快適に過ごすためのパーソナルケアアイテムを拡大していきます。









■会社概要

社名 ： レック株式会社

本社所在地： 〒104-0031 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー8F

代表取締役： 青木光男

設立 ： 1983年3月

事業内容 ： 日用品の企画・製造・販売

HP ： https://www.lecinc.co.jp/









【お問い合わせ窓口】

レック株式会社 お客様コールセンター 03-3527-2650