Shot NaviがJAPAN GOLF FAIR 2026に出展 距離計測器の最新ラインナップを展示
ゴルフ用距離計測器「Shot Navi(ショットナビ)」シリーズ(以下、ショットナビ)を販売するテクタイト株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：松本 能和)は、3月6日(金)～8日(日)開催の「JAPAN GOLF FAIR 2026」に出展いたします。
「JAPAN GOLF FAIR 2026」に出展
Shot Naviブースでは、最新モデルを中心に製品ラインナップを展示いたします。
話題の新製品もいち早くチェックでき、実機に触れながら操作性や使用感をその場で体感していただけます。
「見て・触って・体感して」納得して選べるブースとして、Shot Naviが提案する次世代のゴルフ体験をぜひお確かめください。
皆さまのご来場を、Shot Naviブースでお待ちしております。
■JAPAN GOLF FAIR 2026 出展概要
開催日時：3月6日(金)～8日(日) 10:00～18:00(最終日は17:00まで)
会場 ：パシフィコ横浜 展示ホール(ブースNo.4-3)
JAPAN GOLF FAIR 2026 公式HP： https://www.japangolffair.com/
＜展示ブース＞
Shot Navi初の有機ELディスプレイを搭載し、卓越した視認性を実現した「VELLIX」をはじめ、GPSウォッチおよびレーザー距離計の最新モデルから現行ラインナップまで幅広く展示いたします。
さらに、カートナビ分野で国内シェアトップクラスを誇るテクノクラフト製カートナビが提供するピンポジションデータを活用したサービス展開など、プレー環境全体をカバーするシステム構想についてもご紹介いたします。
■公式LINE友達登録キャンペーン
Shot Navi公式LINEを友達追加していただいた方限定のプレゼント企画です。
会場にて抽選を実施いたしますので、ぜひお立ち寄りください。
【ショットナビについて】
日本全国のゴルフ場に対応するゴルフ用GPS距離計測器「ショットナビ」を2008年より展開。以来GPS距離計測器のパイオニアとして多彩な機種を開発・販売。
2018年からはレーザー距離計測器の開発・販売を行っており、2025年にはシリーズ累計販売数190万台を突破いたしました。
【会社概要】
会社名：テクタイト株式会社
代表者：松本 能和
所在地：〒108-0073 東京都港区三田一丁目4番28号 三田国際ビル26階
※「Shot Navi(ショットナビ)」は、テクタイト株式会社の登録商標です。