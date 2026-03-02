おかげさまで、大名古屋ビルヂング(所在地：愛知県名古屋市)は、2016年3月9日のグランドオープンから10周年を迎えます。開業10周年記念として、オランダ生まれの絵本の主人公「ミッフィー」とコラボレーションした「miffy’s joyful garden in DAI NAGOYA BUILDING」を開催します。名古屋で長く愛される大名古屋ビルヂングと、世界中で愛されるミッフィーとの特別なコラボレーションです。毎年人気の装飾スポットである5Fスカイガーデンには、高さ1.5mの大きなミッフィー像やお耳のシルエットをかたどったアーチなどのミッフィーの世界観がつまったスペシャルな装飾が登場します。また、館内では、ミッフィー像を巡るスタンプラリーや、ミッフィーのお顔やお耳を探すしかけなど、ミッフィーと一緒に楽しめる企画を実施します。さらに、POP UP SHOPの出店や10周年限定グルメ・アイテムの販売、ビル公式Instagramのキャンペーンを展開します。





miffy’s joyful garden in DAI NAGOYA BUILDING

5F miffy’s joyful garden(イメージ)









【今回のPOINT】

(1) miffy’s joyful garden (ミッフィーのお庭)

(2) 館内にあるミッフィー像を巡るスタンプラリー「miffy’s celebration rally」

(3) 隠れたかわいいミッフィーモチーフを探すしかけ「Where’s miffy？」

(4) Flower Miffy POP UP SHOP

(5) ミッフィーコラボレーションメニュー

(6) オリジナルミニシールプレゼント

(7) miffy’s joyful garden Snap Campaign

(8) 大名古屋ビルヂング10周年記念メニュー









【開催概要】

＜期間＞2026年3月4日(水)～5月31日(日)

※Flower Miffy POP UP SHOP：2026年3月4日(水)～5月17日(日)

＜名称＞大名古屋ビルヂング 10th ANNIVERSARY企画

「miffy’s joyful garden in DAI NAGOYA BUILDING」

＜場所＞大名古屋ビルヂング 5Fスカイガーデン B1Fアトリウム ほか 各所









(1) 5F スカイガーデン｜ miffy’s joyful garden (ミッフィーのお庭)

5Fのスカイガーデンがミッフィーのお庭(joyful garden)に！スカイガーデンに入ると、高さ1.5mの大きなミッフィー像が春にぴったりなお花の装飾とともに皆様をお出迎えします。ほかにも、絵本に登場するなかまと一緒に撮影できる「スナップアベニュー」 、ミッフィーの耳のシルエットをかたどった巨大なアーチ型のフォトスポット、さらに、さんかく屋根にはミッフィーの顔を花びらで表現した「インフィオラータ」も登場。思わず写真を撮りたくなるような春の「ミッフィーのお庭」をお楽しみください。





期間：2026年3月4日(水)～5月31日(日)

11時～23時(イルミネーションの点灯は17時～)※荒天時は閉鎖。

場所：5F スカイガーデン





＜welcome gate＞

大きなミッフィーがお出迎え！スカイガーデンの象徴となるフォトスポット！





高さ1.5ｍのミッフィーがお出迎えするwelcome gate(イメージ)





＜スナップアベニュー＞

愛らしいミッフィーとなかまたちがスカイガーデンに登場！





スナップアベニュー(1)(イメージ)

スナップアベニュー(2)(イメージ)





＜miffy joyful arch＞

ミッフィーのシルエットをかたどった巨大なアーチ型フォトスポットが登場。大きな耳と並んで撮影が楽しめます。





miffy joyful arch(イメージ)





＜ミッフィーのインフィオラータ＞

さんかく屋根にはミッフィーの顔を花びらでかたどったインフィオラータが登場。スカイガーデンからだけでなく、名古屋駅の色々な場所からもミッフィーの姿が楽しめるかも。





ミッフィーのインフィオラータ(イメージ)





【イルミネーション】

17時から点灯する「miffy’s joyful garden」の全景ライトアップイメージです。





「miffy’s joyful garden」の全景ライトアップイメージ(1)

「miffy’s joyful garden」の全景ライトアップイメージ(2)





(2) miffy’s celebration rally

館内各所のミッフィー像を巡りデジタルスタンプを集めることで、

「miffy’s joyful garden in DAI NAGOYA BUILDING」オリジナルの待受画像がもらえるスタンプラリーを開催。

期間：2026年3月4日(水)～5月31日(日)

場所：館内各所









(3) Where's miffy？

大名古屋ビルヂングのあんなトコ、こんなトコに隠れたミッフィーを探そう。思いがけない場所に現れるミッフィーのお顔を探しながら、館内回遊をお楽しみ頂けます。

期間：2026年3月4日(水)～5月31日(日)

場所：館内各所









(4) Flower Miffy POP UP SHOP

期間限定でミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」が出店。

フラワーギフトやミッフィーと季節のお花をデザインした商品を多数取り揃えます。初日は店内で商品をお買い上げいただいたお客さま限定で、先着200名様に生花のチューリップを一輪プレゼント。

期間：2026年3月4日(水)～ 5月17日(日) 11時～20時 ※予定

場所：B1F アトリウム





Flower Miffy POP UP SHOP(イメージ)









(5) ミッフィーコラボレーションメニュー

各店舗にて、ミッフィーとコラボレーションした特別メニューを、期間限定で販売いたします。

※内容は変更となる可能性があります

【RHUBARBE】

ミッフィーのブランマンジェ

価格：1,760円(税込)

期間：2026年3月4日(水)～5月31日(日)予定

※各日12食限定

※おひとり様1フード(デザート含む)・1ドリンクオーダー制





ミッフィーのブランマンジェ/RHUBARBE





【annon tea house】

ミッフィー ピスタチオとベリーのミニホットケーキ

価格：1,760円(税込)

期間：2026年3月4日(水)～5月31日(日)予定

※デザートメニューのご注文は、1ドリンクオーダー必須





ミッフィーピスタチオとベリーのミニホットケーキ/annon tea house





【annon tea house】

ミッフィーのフルーツミルクティー

価格：820円(税込)

期間：2026年3月4日(水)～5月31日(日)予定

※テイクアウト限定





【CHARLIE'S】

自家製キャロットケーキにミッフィークッキーを添えて

価格：880円(税込)

期間：2026年3月4日(水)～5月31日(日)予定

※1名につき1オーダー必須※エディブルフラワーは変更になる場合がございます。

※クッキーは、ミッフィー・くまちゃんの2種類がございます。









(6) オリジナルミニシールプレゼント

館内の対象店舗をご利用いただくと、もれなくオリジナルデザインのミニシールをプレゼント。ミッフィーファン必見のかわいらしいデザインで、スマホや自分のお気に入りのアイテムに貼ったり、いつでもミッフィーと一緒の気分です。

期間：2026年3月4日(水)～5月31日(日)

※一部店舗は配布対象外となります。

※先着順の配布となり、各店舗なくなり次第終了となります。





オリジナルミニシール(イメージ)





(7) miffy’s joyful garden Snap Campaign

Instagram投稿でプレミアムプレゼントが当たるキャンペーンを開催。5Fスカイガーデンや館内各所にあるミッフィーのフォトスポットなど、大名古屋ビルチングの「miffy’s joyful garden」にまつわる写真を撮影し、指定のハッシュタグをつけて、大名古屋ビルヂング公式アカウントをメンションの上、Instagramフィード投稿をすると、ミッフィーエリアがある「ハウステンボス」1dayパスポートほか、「フラワーミッフィー」のグッズなどを抽選でプレゼント。詳しくは大名古屋ビルヂング公式Instagramをご確認ください。





miffy’s joyful garden Snap Campaign(1)(イメージ)

miffy’s joyful garden Snap Campaign(2)(イメージ)









(8) 大名古屋ビルヂング10周年記念メニュー

各店舗にて、10周年を祝う特別メニューを期間限定で販売いたします。

※一部商品のみ掲載





【ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー】

ゆめのかとミルククリームのタルト

価格：1ピース 1,180円(税込)

期間：2026年3月4日(水)～4月30日(木)予定

※10周年限定スイーツ

※大名古屋ビルヂング限定





ゆめのかとミルククリームのタルト/ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー





【西条園 抹茶カフェ】

10周年アニバーサリーセット

価格：1,200円(税込)

期間：2026年3月4日(水)～5月31日(日)予定

※10周年限定スイーツ

※大名古屋ビルヂング限定





10周年アニバーサリーセット/西条園 抹茶カフェ





【まぐろとシャリ】

大名古屋10周年記念丼

価格：3,000円(税込)

期間：2026年3月4日(水)～5月31日(日)予定

※10周年限定メニュー





【CHARLIE’S】

いちごミルクのダッチベイビー

価格：1,580円(税込)

期間：2026年3月4日(水)～5月31日(日)予定

※10周年限定スイーツ





【世界のビール博物館】

桜エビと春キャベツのパスタ

価格：1,780円(税込)

期間：2026年3月4日(水)～5月31日(日)予定





【ローマ三丁目】

桜香る手打ちパスタ 小海老と菜の花のオイルソース

価格：2,500円(税込)

期間：2026年3月4日(水)～5月31日(日)予定

※ディナータイム限定メニュー





【ひつまぶし名古屋備長】

10周年 数量限定 上ひつまぶしセット

価格：6,150円(税込)

期間：2026年3月4日(水)～5月31日(日)予定

※10周年限定メニュー※各日15食限定

※ミニサラダ、ミニうざく、肝吸い付き





【肉や大善】

ブランド牛おまかせ3品

価格：4,000円(税込)

期間：2026年3月4日(水)～5月31日(日)予定

※10周年限定メニュー

※仕入れ状況によりお肉の種類は異なります。





【三重人】

三恵の肉・煮込みハンバーグ

価格：2,228円(税込)

期間：2026年3月4日(水)～5月31日(日)予定

※10周年限定メニュー※仕入れ状況により、使用する野菜が異なります。





■施設概要

施設名 ：大名古屋ビル Shops & Restaurants

所在地 ：愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号

アクセス：JR・名鉄・近鉄「名古屋」駅より徒歩3分、

地下鉄「名古屋」駅より徒歩1分









■大名古屋ビルヂング 公式WEB・SNSのご案内

大名古屋ビルヂング公式サイト

https://dainagoyabuilding.com/

大名古屋ビルヂング公式Instagram

https://www.instagram.com/dainagoya_pr/

大名古屋ビルヂング公式LINE

https://lin.ee/KO0F2kF

大名古屋ビルヂング公式Facebook

https://www.facebook.com/dainagoyabuilding/