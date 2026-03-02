伊東市(庁舎：静岡県伊東市、市長：杉本憲也)の代表的なソメイヨシノの観賞スポット以下3カ所について紹介します。

伊東市観光HP「伊豆・伊東観光ガイド」

伊東市桜開花情報： https://itospa.com/feature/detail_28.html









【松川遊歩道】

伊東の中心市街地を流れる松川。川沿いの松川遊歩道では、春には桜が咲きほこり、川越しに伊東温泉観光文化施設「東海館」を臨み、古き良き湯の街情緒を楽しみながら散策することができます。

また、遊歩道では、「伊東温泉竹あかり」を通年で実施していますので、夜になると桜と竹あかりのコラボレーションをご堪能いただけます。





松川遊歩道





【伊豆高原桜並木】

例年3月下旬になると全長3kmの桜並木が華やかに色づき、絶好のフォトスポットとして人気です。ソメイヨシノが魅せる“桜のトンネル”が伊豆の春を彩り、満開時期には多くのお客様で賑わいます。





伊豆高原桜並木





【さくらの里】

約40,000m2の広大な敷地に約40種類・1000本の桜が植えられている「さくらの里」。9月～5月までの長い期間さまざまな種類の桜が観賞できるスポットとして有名です。2月には寒桜や河津桜、3月には早咲き大島桜、城ヶ崎桜、伊東桜などが咲き続き、4月には華やかなソメイヨシノが見頃を迎えます。季節ごとに違った桜が多くのお花見客を出迎えてくれます。「さくら名所100選」のひとつに認定されています。





さくらの里





また、3月21日～4月5日まで「さくらの里夜桜観賞会」を開催します。ソメイヨシノの開花状況に合わせてライトアップを実施することで、昼間とは違った幻想的な桜を楽しむことができます。なお、桜の開花状況により期間が前後する可能性がありますのでご注意ください。





夜桜観賞会





【夜桜観賞会概要】

［会場］さくらの里(伊東市富戸1317-4)

［期間］令和8年3月21日(土)～令和8年4月5日(日)(予定)

［時間］18：00～21：00

［備考］桜の開花状況により、期間が前後する可能性があります。