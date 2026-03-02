医療事業者向け研修コンテンツを提供するヴェクソンインターナショナル株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役：兼久隆史）は、4月出版予定の絵本 **『こきゅう』** を多くの医療施設へ届けるために、クラウドファンディングサイト「READYFOR」でクラウドファンディングを開始しました。

本プロジェクトを実施するのは、私たちヴェクソンインターナショナル株式会社運営の **「ヴェクソン医療看護出版」** です。「ヴェクソン医療看護出版」は、看護関連の書籍や雑誌など、看護の現場や看護教育で日々活用される書籍を企画・出版し、医療従事者の皆さまの教育と実践を支えてきました。そして現在、私たちは今まで培った医療に関わる知見と経験をもとに、子どもたちの学びへとつなぐ新しい絵本シリーズの企画を進めています。その第一弾となるのが、本プロジェクトで制作する 絵本『こきゅう』です。

メディカル絵本『こきゅう』の誕生

『こきゅう』は作画の絵本作家きたがわめぐみさんが、「呼吸をテーマにした絵本をつくりたい」との思いで、長年構想を重ねてきたテーマになります。そして、きたがわさんが作り上げた『こきゅう』を集中治療・呼吸療法の専門医でもある大村和也先生に、医学の視点から監修していただいている絵本となります。

ヴェクソン医療看護出版と『こきゅう』

私たちは以前から、医学の知識をやさしく伝える手段として、絵本という表現に関心を寄せていました。そして今回、きたがわさんとの出会いにより **「『こきゅう』を未来へ向かう多くの子どもたちへ届けたい」** という想いを実現することができました。

なぜ、クラウドファンディングなのか

呼吸は特別なことではなく、誰もが生きているあいだ当たり前のように続けている営みです。けれど、その当たり前の中には、人のからだの驚くほど精巧な仕組みが息づいています。メディカル絵本『こきゅう』は、「正しく知ること」や「理解すること」を目的にするだけでなく、子どもたちが自分のからだを大切に思い、生きているということのしくみを知る、そんなきっかけになることを願って制作しています。そして私たちは、 **この想いを社会全体で共有し、多くの病院などの医療施設へ絵本を届けていくために、クラウドファンディングという形を選びました。**

プロジェクト概要

プロジェクト名：未来へ向かう子どもたちに、医学と人間のからだの面白さを届けたい実行者：ヴェクソンインターナショナル株式会社 「ヴェクソン医療看護出版_メディカル絵本プロジェクト」募集期間：2026年3月2日（月）10時から4月16日（木）まで（45日間）目標金額：1,000,000円プロジェクトページ：https://readyfor.jp/projects/medical_ehon

ご支援の使いみち

いただいたご支援は本シリーズを多くの子どもたちに届けるための取り組みに使わせていただきます。**・医療施設への寄贈****・出版記念イベント運営（※）****・イラスト／デザイン制作費****・絵本の制作／印刷費**（※）出版記念イベントは4月26日（日）BOOK HOUSE CAFE（東京都千代田区神保町：https://bookhousecafe.jp/）で開催を予定しております。入場は無料で、どなたでもご参加いただけます。イベントでは、きたがわさんと大村和也先生によるトークショーや絵本へのサイン会などを企画しておりますので、皆さまのご参加をお待ちしております！

リターンについて

支援者の皆さまには、ご支援いただく金額に応じて、リターンをご用意しております。**・医療施設への絵本の寄贈****・出版記念イベントにてサイン用に絵本を進呈****・完成した絵本の進呈****・限定デザインシールセット****・オリジナルぬりえ（デジタル配信）****・お礼メール**

最後に

子どもは、日本の遠くない未来です。その未来に、医学と人間のからだの面白さを届けるために、このプロジェクトは進んでいます。この想いに共感していただけましたら、ぜひご参加いただき、未来へつながる一冊を共に育てていただけたら嬉しいです。**皆さまのご参加をお待ちしております。**

ヴェクソンインターナショナル株式会社について

当社は、医療従事者向けにICTを活用した教育コンテンツを企画・提供している会社です。特に看護分野に注力し、基礎から臨床・訪問看護、看護管理まで幅広い内容を展開。約2,300の医療施設で導入され、現場経験豊富な専門家が制作に関わることで、実践的かつ高品質なコンテンツを提供しています。

会社概要

**会社名：ヴェクソンインターナショナル株式会社**代表者：代表取締役 兼久 隆史所在地：東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 御茶ノ水ソラシティアカデミア5階事業内容： ・ヘルスケア分野（医療・福祉等）における事業計画・実施及びコンサルタント業務全般 ・医療・福祉・保健における教育研修業務 ・システムの企画、開発、設計、販売、管理等の業務 ・出版業務 ・人材紹介業連絡先：TEL 03-6272-8408／FAX 03-6272-8409E-mail：info@vexon-intnl.com