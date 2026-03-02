『川島基ピアノリサイタル』が2026年5月1日 (金)に五反田文化センター音楽ホール（東京都品川区西五反田６丁目５－１）にて開催されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

沈黙を震わせ、魂を貫く。――ピアニスト・川島基、渾身の対話。

西ドイツ新聞（WAZ)にて「黄金の手を持つピアニスト」と評され、ヨーロッパで愛されたピアニスト・川島基が日本でリサイタルを開催！プログラム（予定）ハイドン：ピアノソナタ ト長調 Hob-6シューベルト：即興曲 変ト長調 D899－3ブラームス：4つの小品 作品119ショパン：即興曲第2番 嬰ヘ長調 作品36ショパン：ピアノソナタ第3番 ロ短調 作品58

川島基 プロフィール

岡山生まれ。10歳より本格的にピアノと作曲を始める。文化庁新進芸術家海外研修生としてベルリン芸術大学で学び、更に同大学の演奏家課程Konzertexamen課程を修了。「国家演奏家資格」を取得。2007年より本格的な演奏活動を開始。ヨーロッパ各地で、リサイタルやオーケストラとのコンサート、国際音楽祭に出演。現在、東京音楽大学教授。■第10回シューベルト国際ピアノコンクール（ドイツ・ドルトムント）優勝■スクリャービン国際ピアノコンクール優勝■マルサラ市国際ピアノコンクール最高位（1位なしの2位)■アリシア・デ・ラローチャ国際コンクール第2位■アルトゥール・シュナーベル国際ピアノコンクール第2位■サン・マリノ共和国国際ピアノコンクール第3位■ジュリアーノ・ペカール賞国際ピアノコンクール最高位(１位なしの２位)■ブゾーニ国際ピアノコンクール・ディプロマ賞公式サイト http://motoi-kawashima.com/mprofile.html

開催概要

『川島基ピアノリサイタル』開催期間：2026年5月1日 (金) 18時30分開場／19時00分開演 ※上演時間：約1時間35分会場：五反田文化センター音楽ホール（東京都品川区西五反田６丁目５－１）■出演者ピアノ／川島基■チケット料金一般：4,000円学生：2,500円（全席自由・税込）

