アイ・エイ・ジェイ株式会社(本社：神戸市東灘区、代表取締役社長：小野 欣昭)は、銭湯好きのためのスマートフォンアプリ「銭湯行くよ」にて、初の大型企画「みんなで湯ったり紹介キャンペーン」を2026年3月1日より開始いたしました。





公式サイト：https://sento-ikuyo.com





3月1日から開催！みんなで湯ったり紹介キャンペーン





■ キャンペーンの目的

「銭湯行くよ」は昨年夏のリリース以来、多くのユーザー様にご愛顧いただき、現在1万ダウンロード目前となりました。

銭湯は、世代を超えて人と人を繋ぐあたたかい場所です。アプリを通じて、より多くの方に銭湯ライフを楽しんでいただきたいという想いから、今回初となる紹介キャンペーンを開催いたしました。









■ キャンペーンの概要・開催期間

お友だち3人にアプリを紹介して条件成立すると、総額50万円相当が当たる抽選へ応募できます。3人紹介で1口応募ができ、紹介人数が増えるほど当選チャンスが広がります！





・応募期間：2026年3月1日～5月31日

・当選発表：2026年6月上旬以降、メールにて当選者のみご案内予定





※詳細は「みんなで湯ったり紹介キャンペーン」サイトから

https://sento-ikuyo.com/cp/cp-ref-2603.html









■ 豪華賞品(総額50万円相当)

＜1等＞ 商品券 10万円分(1名様)

＜2等＞ 商品券 5万円分(2名様)

＜3等＞ 商品券 3万円分(5名様)

＜4等＞ 商品券 1万円分(10名様)

＜5等＞ 商品券 5千円分(10名様)

＋

さらに抽選に外れた方の中から、オリジナルグッズが当たるWチャンスも実施します！









■ 参加方法

※すでにアプリをご利用中の方

(1) アプリ上でご自身の「紹介ID」を確認し、お友だちへ共有

(2) お友だちがアプリをダウンロード＆新規会員登録時に「紹介ID」を入力

(3) 会員登録完了で紹介成立！





※まだアプリをご利用でない方

「銭湯行くよ」は、iOSおよびAndroidに対応しています。

以下のリンクから各ストアにアクセスし、アプリをダウンロードしてください。

https://sento-ikuyo.com/app/appdl.html





1000年に一度の風呂(26)の年に開催！





■ 今春より兵庫県の銭湯も参加！

現在、アプリ加盟銭湯は大阪府下が中心となっていますが、今春より兵庫県公衆浴場業生活衛生同業組合の協力のもと、兵庫県下の銭湯(有志)が参加予定です。

エリア拡大を通じて、銭湯文化のさらなる活性化を目指します！









【会社概要】

会社名 ：アイ・エイ・ジェイ株式会社

代表取締役社長：小野 欣昭

設立 ：2000年9月

所在地 ：〒658-0015

神戸市東灘区本山南町8丁目6番26号

東神戸センタービルE棟3F

公式サイト ： https://www.iamjava.com

「銭湯行くよ」公式サイト： https://sento-ikuyo.com