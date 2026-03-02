【経営とつなぐ健康経営】福利厚生をROIで設計する制度方針策定と最適サービス選定支援の提供開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高瀬雅弘）は、福利厚生を「導入して終わり」にせず、利用率と費用対効果で棚卸ししたうえで制度方針を策定し、目的に合う最適サービス選定から導入後のROI検証・改善までを一体で支援する「福利厚生ROI設計・最適選定プログラム（代理店型）」の提供を開始しました。

採用・定着・生産性・健康・育成などの経営課題に対し、福利厚生の目的とKPIを明確化し、予算配分を最適化します。

提供開始の背景

福利厚生は企業ごとに設計思想が異なり、従業員満足度を重視して幅広いメニューを揃える企業もあります。

一方で、従業員ニーズは多様であり、管理部門（人事・総務）が個別対応しきれないため、複数サービスがパッケージ化された福利厚生サービスを契約するケースが増えています。

しかし経営的に見ると、福利厚生はコストであり、使われていなければ投資回収ができません。

令和の福利厚生で求められるのは、施策の良し悪しを感覚で判断するのではなく、利用率と費用対効果で棚卸しし、経営課題に効く形へ再設計することです。

プログラム概要（方針策定・最適選定・ROI可視化を一体支援）

本サービスは、福利厚生制度の方針策定と最適サービス選定を、コンシェルジュ（総合代理店）として支援し、導入後のROI検証まで伴走する制度設計サービスです。

提供内容

A. 福利厚生を棚卸しし利用率とコストを見える化

・既存制度と契約中サービスを一覧化

・対象者、利用率、費用（固定費／従量）、運用工数、重複を可視化

・使われていない施策、重複、削減余地と再配分余地を明確化

B. 企業課題に合う福利厚生方針を策定し優先順位を固定

・採用、定着、生産性、健康、育成など経営課題から福利厚生の目的を定義

・制度のKPI（利用率、満足度、離職率、欠勤、プレゼンティーズム等）を設定

・「良さそうだから入れる」を止め、優先順位と予算配分を固定

C. 最適サービスを選定し導入後ROIまで検証（代理店型）

・複数サービスを比較し、最適案（パッケージ／重点特化／組合せ）を設計

・導入設計（周知、申請導線、利用促進、問い合わせ運用）を整備

・導入後は利用率、従業員満足、欠勤等のKPIで効果検証し、改善サイクルを実装

成果物（例）

・福利厚生棚卸し表（利用率、費用、対象、運用工数、重複）

・福利厚生方針（目的、KPI、優先順位、予算配分案）

・比較検討資料（サービス比較、推奨案、導入構成）

・導入計画（周知、申請導線、問い合わせ運用）

・周知テンプレ、効果測定レポート雛形、改善提案

期待できる経営インパクト（予算配分の最適化と投資回収）

1.使われていないコストの特定と再配分

利用率と費用対効果で棚卸しすることで、重複や未活用コストを特定し、重点領域へ再配分できます。

2.採用・定着・生産性に効く制度設計

福利厚生の目的とKPIを固定し、経営課題に対して効果が出る構成へ組み替えます。

3.導入後のROI可視化で「入れ替え判断」ができる

利用状況とKPIの変化を定点で追うことで、当たり施策へ集中し、外れ施策は見直せます。

4.管理部門の運用負荷を抑えた制度運営

周知・申請導線・問い合わせ運用を整備し、属人的な個別対応を減らします。

導入の流れ（方針策定から導入・ROI検証まで）

- 既存福利厚生と契約サービスを棚卸し（対象者、利用率、費用、運用工数）- 経営課題と従業員属性から福利厚生の目的とKPIを設定- 複数サービスを比較し、最適案（パッケージ／重点特化／組合せ）を設計- 導入計画（周知、申請導線、問い合わせ運用）を整備しリリース- 月次で利用率・問い合わせ・満足度を可視化し運用改善- 半期／期末で欠勤・離職・プレゼンティーズム等のKPIと照合しROIを検証- 次年度の制度改定案を作成し、予算配分を最適化

プログラムについて

本プログラムは、福利厚生を満足度で終わらせず、利用率と費用対効果で棚卸しし、経営課題に効く制度方針の策定から最適サービス選定、導入後のROI検証と改善までを一体で支援する代理店型サービスです。

限られた福利厚生予算を、採用・定着・生産性に効く領域へ集中させたい企業様に向け、現状棚卸しの観点、KPI設計、比較検討の枠組み、導入・運用設計までのたたき台をご提示します。

