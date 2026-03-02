【横浜】創業89年の屋根修理・外壁塗装の専門店(株)成田屋商店、ショールーム1周年記念祭を3月14・15日に開催！～「補助金活用」から「セカンドオピニオン」まで、地域密着のプロが本音で回答～

株式会社成田屋商店

横浜市鶴見区で屋根・外壁工事を手掛ける株式会社成田屋商店（所在地：横浜市鶴見区、代表取締役：成田 健、以下「成田屋商店」）は、2026年3月14日(土)・15日(日)に展示場にて「グランドオープン1周年祭」を開催いたします。

本イベントは、創業89年の歴史で培った経験と知識を持つ専門スタッフが、住まいに関するご不安や疑問に応える特別相談会です。事前の予約は不要ですので、リフォーム検討中の方はもちろん、「訪問業者に指摘されて不安」「見積もりが適正か知りたい」といったお悩みを持つ地域住民の皆様が、気軽にご相談いただける場を提供いたします。

「グランドオープン1周年祭」の5大イベント

成田屋商店 外観：横浜市鶴見区江ヶ崎町21-1

横浜最大級の展示場内で実際の屋根材や外壁材を見て・触れて・比較しながら、専門知識豊富なスタッフが以下の疑問に丁寧にお答えします。

開催概要

- 【補助金・節電対策】最大限に活用できる最新の補助金情報と、電気代を抑える遮熱・断熱リフォームの解説- 【体験型展示】最新の防災瓦や高耐久塗料の性能比較解説- 【訪問販売トラブル対策】訪問業者に「屋根が浮いている」と指摘された際のセカンドオピニオン対応- 【見積もり適正診断】他社で取得した見積書が適正価格・内容かどうかの専門的アドバイス- 【業者選びのポイント解説】 業者が多すぎて、どんな会社を選べばよいのかわからないという方へのお悩み相談会

日時：2026年3月14日(土)・15日(日) 9:00-15:00

場所：成田屋商店 展示場（横浜市鶴見区江ヶ崎町21-1）

備考：予約不要・相談無料

主催：一般社団法人安心住まい推進協会

お問い合わせ先：0120-211-360

創業89年の歩みと展示場への想い

成田屋商店は1937年の創業以来、屋根工事業を軸に、お客様が抱えるリフォームへの不安に向き合い、安心してご依頼いただける体制を整えてまいりました。

屋根や外壁は、気象状況の変化を直接受ける場所です。私たちは20年前とは異なる厳しい環境に合わせ、日々進化する最新の材料と最善の施工方法を追求しています。

屋根・外壁工事は決して安くないお買い物だからこそ、専門店としてお客様の疑問に誠実に答え、納得して選んでいただきたい。その本来あるべき姿を形にしたのが、この展示場です。

会社概要

成田屋商店 展示場内観成田屋商店 ロゴ

社名： 株式会社成田屋商店

所在地： 神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町21-1

代表者： 代表取締役 成田 健

創業： 1937年（昭和12年）

事業内容： 屋根・外装工事全般（屋根、外壁、雨漏り、雨樋、板金、塗装、防水、足場等）

URL： https://naritaya-roof.com/

成田屋商店 スタッフ集合写真