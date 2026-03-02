春の結婚式で母・姉が選ぶ色留袖ランキング発表｜316件分析でくすみ系が上位独占
レンタル着物専門店「レンタル衣裳マイセレクト」を運営する株式会社LIN（岐阜県可児市）は、2025年3月1日～5月31日における春婚利用時の色留袖レンタル実績316件を分析し、人気カラーランキングを発表いたしました。
春の結婚式は、桜や新緑など自然光の美しさが印象的な季節。
その空気感に寄り添う色味が、近年特に支持を集めています。
■ 2025年春婚 色留袖人気カラーTOP5（全316件）
1位：クリーム・ベージュ系 89件
2位：くすみピンク系 72件
3位：淡いグレー系 70件
4位：淡いグリーン系 32件
5位：柔らかいラベンダー系 20件
その他 33件
全体の約73％が、やわらかなニュアンスカラー（1～3位）に集中する結果となりました。
■ 春婚トレンドの特徴
１. 「重厚」より「柔和」
従来の濃色中心から、春らしい明度のある色味へとシフト。
とくにクリーム・ベージュ系は、母世代から圧倒的な支持を集めました。
２. くすみピンクが急伸
可憐さと品格を両立できるくすみピンクは、姉・親族世代に人気。
甘くなりすぎない色味が評価されています。
３. 淡グレーは“万能色”
会場装花や背景を選ばず、写真で透明感が出やすいことから安定した支持を獲得。
■ 年代別傾向
30代（姉・親族）
くすみピンクやラベンダーなど、華やかさを感じさせる色味を選ぶ傾向。
40～50代（母世代）
クリーム・淡グレーなど、格式を守りながら柔らかさを持つ色が中心。
60代以上
従来は落ち着いた色が主流でしたが、春婚では明るめを選ぶ割合が増加。
■ パーソナルカラー需要の影響
近年は「似合う色」で選ぶ傾向が顕著です。
・イエローベース春タイプ：クリーム、淡グリーン
・ブルーベース夏タイプ：淡グレー、ラベンダー
肌映りを意識した選択が、ニュアンスカラー人気を後押ししています。
■ 写真映え重視の選択へ
結婚式は一生残る記録。
自然光のもとで顔色が明るく見える色、背景に溶け込みすぎず凛と立つ色が選ばれています。
“華やかすぎない華やかさ”
それが春婚の色選びのキーワードです。
■ まとめ
2025年春婚では、
クリーム・くすみピンク・淡グレーが三強。
格式を守りながらも、季節に寄り添う柔らかな色味が主流となっています。
大切なのは、その場の格式を守りながら、ご自身が心地よくいられる一着を選ぶこと。
春の光に包まれた一日を、凛と、やさしく彩る色留袖が選ばれています。
■ 商品情報
商品名：色留袖レンタル
レンタル価格：9,800円～（税込）
レンタル期間：3泊4日（前後延長可）
詳細URL：https://www.tomesode-myselect.com/irotomesode.html
■ 会社概要
会社名：株式会社LIN
所在地：岐阜県可児市塩914-3
事業内容：レンタル着物事業、フォーマル衣裳レンタル
サイトURL：https://www.tomesode-myselect.com/