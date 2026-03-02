春の結婚式で母・姉が選ぶ色留袖ランキング発表｜316件分析でくすみ系が上位独占

レンタル着物専門店「レンタル衣裳マイセレクト」を運営する株式会社LIN（岐阜県可児市）は、2025年3月1日～5月31日における春婚利用時の色留袖レンタル実績316件を分析し、人気カラーランキングを発表いたしました。


春の結婚式は、桜や新緑など自然光の美しさが印象的な季節。


その空気感に寄り添う色味が、近年特に支持を集めています。


■ 2025年春婚 色留袖人気カラーTOP5（全316件）


1位：クリーム・ベージュ系　89件


2位：くすみピンク系　72件


3位：淡いグレー系　70件


4位：淡いグリーン系　32件


5位：柔らかいラベンダー系　20件


その他　33件


全体の約73％が、やわらかなニュアンスカラー（1～3位）に集中する結果となりました。






■ 春婚トレンドの特徴


１. 「重厚」より「柔和」


従来の濃色中心から、春らしい明度のある色味へとシフト。


とくにクリーム・ベージュ系は、母世代から圧倒的な支持を集めました。


２. くすみピンクが急伸


可憐さと品格を両立できるくすみピンクは、姉・親族世代に人気。


甘くなりすぎない色味が評価されています。


３. 淡グレーは“万能色”


会場装花や背景を選ばず、写真で透明感が出やすいことから安定した支持を獲得。






■ 年代別傾向


30代（姉・親族）


くすみピンクやラベンダーなど、華やかさを感じさせる色味を選ぶ傾向。


40～50代（母世代）


クリーム・淡グレーなど、格式を守りながら柔らかさを持つ色が中心。


60代以上


従来は落ち着いた色が主流でしたが、春婚では明るめを選ぶ割合が増加。



■ パーソナルカラー需要の影響


近年は「似合う色」で選ぶ傾向が顕著です。


・イエローベース春タイプ：クリーム、淡グリーン


・ブルーベース夏タイプ：淡グレー、ラベンダー


肌映りを意識した選択が、ニュアンスカラー人気を後押ししています。



■ 写真映え重視の選択へ


結婚式は一生残る記録。


自然光のもとで顔色が明るく見える色、背景に溶け込みすぎず凛と立つ色が選ばれています。


“華やかすぎない華やかさ”


それが春婚の色選びのキーワードです。






■ まとめ


2025年春婚では、


クリーム・くすみピンク・淡グレーが三強。


格式を守りながらも、季節に寄り添う柔らかな色味が主流となっています。


大切なのは、その場の格式を守りながら、ご自身が心地よくいられる一着を選ぶこと。


春の光に包まれた一日を、凛と、やさしく彩る色留袖が選ばれています。






■ 商品情報


商品名：色留袖レンタル


レンタル価格：9,800円～（税込）


レンタル期間：3泊4日（前後延長可）


詳細URL：https://www.tomesode-myselect.com/irotomesode.html



■ 会社概要


会社名：株式会社LIN


所在地：岐阜県可児市塩914-3


事業内容：レンタル着物事業、フォーマル衣裳レンタル


サイトURL：https://www.tomesode-myselect.com/