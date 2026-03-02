【2026年新作】SNSで話題になったオーストラリア発祥の伝統菓子「ラミントン」をいよてつ高島屋本店「神戸セレクトマーケット」にて期間限定販売！

株式会社キャセリンハウス

日本初アールグレイ専門店※「&EARL GREY(アンドアールグレイ)神戸本店(所在：兵庫県神戸市中央区、運営会社：株式会社キャセリンハウス、本社：兵庫県神戸市中央区、代表取締役：武谷 真名)」は、2026年3月4日(水)～3月10日(火)の期間に、愛媛県松山市にある、いよてつ高島屋本店で開催される「神戸セレクトマーケット」にて、「ラミントン」及び「ハワイアンスコーン」を期間限定販売いたします。

※日本国内における「アールグレイ専門店」として（2018年4月、自社調べ）

【2026年新作】SNSで話題になったオーストラリア発祥の伝統菓子「ラミントン」

アプリコットジャムやラズベリージャムを挟んだスポンジケーキをチョコレートでコーティングし、ココナッツをたっぷりとまぶした、SNSなどで話題を集めたオーストラリア発祥の伝統菓子「ラミントン」がバレンタインに初登場！

今回はアールグレイ、チョコレート、プレーンの3種類をご用意しました。

アールグレイ×アプリコットジャムチョコレート×ラズベリージャムプレーン×ラズベリージャム

価格：各486円（税込）

フルーツ＆クリームチーズがゴロゴロ入った新感覚スコーン

◆「ハワイアンスコーン」とは？

一般的に知られている筒型の「イングリッシュスコーン」とは違って、クリームチーズをたっぷり入れた生地にフルーツなどの具材を混ぜ込んだ、ハワイで人気のスコーンです。

外はサクッと、中はしっとりふわっと、ゴロゴロした食感のクリームチーズがアクセントとなり、何もつけずにそのままで美味しいスコーンです。



◆こだわりの食材

アンドアールグレイのハワイアンスコーンに使うクリームチーズは、生乳とバターミルクから作ったクリーミーでコクのある北海道産のクリームチーズをたっぷりと使っています。

また、牛乳の代わりに生乳から作った生クリームを使っていますので、深みのあるしっとりとした生地に仕上がっています。

もちろん、小麦も国産にこだわっています。



◆商品情報

【1】アールグレイ＆オレンジ クリームチーズ（人気No.1）

【2】ブルーベリー クリームチーズ

【3】フランボワーズ クリームチーズ

【4】チョコ＆クッキー クリームチーズ

【5】キャラメルミルクティー クリームチーズ

【6】さくら クリームチーズ（季節限定）

価格：各432円（税込）

開催概要

名 称：「神戸セレクトマーケット」

会 場：いよてつ高島屋 本店 7階催会場

期 間：2026年3月4日(水)~3月10日(火)

住 所：〒790-8587 愛媛県松山市湊町5丁目1番地1

TEL：089-948-2111

店舗概要

■神戸本店

店名：アールグレイ専門店「&EARL GREY(アンドアールグレイ)」神戸本店所在地 ：〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目1-10営業時間：11:00～18:00(火曜定休日）TEL：078-891-3361

会社概要

商号 ： 株式会社キャセリンハウス

代表者： 代表取締役 武谷 真名

所在地： 〒651-0084 神戸市中央区磯辺通3-1-2 大和地所三宮ビル

URL ： http://www.and-earlgrey.jp/

通販サイト：https://andearlgrey.base.shop