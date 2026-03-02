【2026年新作】SNSで話題になったオーストラリア発祥の伝統菓子「ラミントン」をいよてつ高島屋本店「神戸セレクトマーケット」にて期間限定販売！
日本初アールグレイ専門店※「&EARL GREY(アンドアールグレイ)神戸本店(所在：兵庫県神戸市中央区、運営会社：株式会社キャセリンハウス、本社：兵庫県神戸市中央区、代表取締役：武谷 真名)」は、2026年3月4日(水)～3月10日(火)の期間に、愛媛県松山市にある、いよてつ高島屋本店で開催される「神戸セレクトマーケット」にて、「ラミントン」及び「ハワイアンスコーン」を期間限定販売いたします。
※日本国内における「アールグレイ専門店」として（2018年4月、自社調べ）
【2026年新作】SNSで話題になったオーストラリア発祥の伝統菓子「ラミントン」
アプリコットジャムやラズベリージャムを挟んだスポンジケーキをチョコレートでコーティングし、ココナッツをたっぷりとまぶした、SNSなどで話題を集めたオーストラリア発祥の伝統菓子「ラミントン」がバレンタインに初登場！
今回はアールグレイ、チョコレート、プレーンの3種類をご用意しました。
アールグレイ×アプリコットジャム
チョコレート×ラズベリージャム
プレーン×ラズベリージャム
価格：各486円（税込）
フルーツ＆クリームチーズがゴロゴロ入った新感覚スコーン
◆「ハワイアンスコーン」とは？
一般的に知られている筒型の「イングリッシュスコーン」とは違って、クリームチーズをたっぷり入れた生地にフルーツなどの具材を混ぜ込んだ、ハワイで人気のスコーンです。
外はサクッと、中はしっとりふわっと、ゴロゴロした食感のクリームチーズがアクセントとなり、何もつけずにそのままで美味しいスコーンです。
◆こだわりの食材
アンドアールグレイのハワイアンスコーンに使うクリームチーズは、生乳とバターミルクから作ったクリーミーでコクのある北海道産のクリームチーズをたっぷりと使っています。
また、牛乳の代わりに生乳から作った生クリームを使っていますので、深みのあるしっとりとした生地に仕上がっています。
もちろん、小麦も国産にこだわっています。
◆商品情報
【1】アールグレイ＆オレンジ クリームチーズ（人気No.1）
【2】ブルーベリー クリームチーズ
【3】フランボワーズ クリームチーズ
【4】チョコ＆クッキー クリームチーズ
【5】キャラメルミルクティー クリームチーズ
【6】さくら クリームチーズ（季節限定）
価格：各432円（税込）
開催概要
名 称：「神戸セレクトマーケット」
会 場：いよてつ高島屋 本店 7階催会場
期 間：2026年3月4日(水)~3月10日(火)
住 所：〒790-8587 愛媛県松山市湊町5丁目1番地1
TEL：089-948-2111
店舗概要
■神戸本店
店名：アールグレイ専門店「&EARL GREY(アンドアールグレイ)」神戸本店
所在地 ：〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目1-10
営業時間：11:00～18:00(火曜定休日）TEL：078-891-3361
会社概要
商号 ： 株式会社キャセリンハウス
代表者： 代表取締役 武谷 真名
所在地： 〒651-0084 神戸市中央区磯辺通3-1-2 大和地所三宮ビル
URL ： http://www.and-earlgrey.jp/
通販サイト：https://andearlgrey.base.shop