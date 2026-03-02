【全国の小・中学校教職員のみなさま】学校教育活動への助成支援および、教育実践論文を募集します

公益財団法人ちゅうでん教育振興財団

公益財団法人ちゅうでん教育振興財団（本社：名古屋市東区、代表 佐野 弘忠）は、全国の小・中学校におけるさまざまな教育活動の支援（助成・表彰）を主な事業目的とし、子どもたちの豊かな『学び』を応援する活動を行っています。2026年4月より募集を開始する「ちゅうでん教育振興助成」および「ちゅうでん教育大賞（論文）」の応募概要をご一読いただき、教育現場を活性化する手立てとしてぜひご活用ください。

「第26回ちゅうでん教育振興助成」応募概要

2026年度中に全国の小・中学校で実施される優れた教育上の試みや、教職員を対象とした教育に関わる研究集会やセミナーなどへ助成します。

対象：全国の小・中学校および特別支援学校（小・中学部）の教職員個人または教職員グループ

※専修学校・各種学校は対象外とします。



募集内容：『今日的な教育課題の解決につながる実践および研究』

・学習指導要領の実施に役立つ多様な分野にわたる教育実践・研究等

・家庭や地域社会と連携した、多様な分野にわたる教育実践

（例 カリキュラムマネジメント、キャリア教育、ICT活用、道徳教育、インクルーシブ教育、

人権教育、SDGs、環境・エネルギー、地域の伝統や文化の継承、防災教育 等 ）



助成コース（助成金額）

学校支援コース ※学校内で行われる多様な教育実践 （助成金額 10万円～30万円）

団体研究コース ※複数校の教職員による研究・研修 （助成金額 10万円～50万円）

助成件数：140～150件程度

締め切り：2026年6月12日（金）必着

ちゅでん教育振興助成の詳細はこちら

https://www.chuden-edu.or.jp/oubo/oubo1/oubo1.html

「第25回ちゅうでん教育大賞」応募概要

全国の小・中学校等で行われた教育活動の実践に関する研究および成果をまとめた論文を広く募集し、優れたものを表彰します。これからの社会の創り手である子どもたちの豊かな創造性・思考力・情操を育む教育に関わる論文をお待ちしております。



応募資格：全国の小・中学校、特別支援学校（小・中学部）の教職員個人または教職員グループ

※専修学校・各種学校は対象外とします。



研究題目：自由

・2025年度を含む期間の「小・中学校、特別支援学校（小・中学部）において実施された教育活動の実践に関する研究および成果」を応募対象とします。

・総合的な学習の時間、特別活動を含む全教科領域を対象とします。

・探究的な学びなど、多様な教育実践論文を期待します。



提出物：論文

・A4用紙で40字×30行。18枚 程度、図表・写真等含む

・参考、引用文献は、末尾に記載してください。

・論文には「第25回ちゅうでん教育大賞申込書」（財団指定様式）をつけてください。



表彰内容

・大 賞 賞状および副賞 50万円 （1件）

・優秀賞 賞状および副賞 各 20万円 （2件）

・奨励賞 賞状および副賞 各 5万円 （10件程度）



締め切り：2026年5月29日（金）必着



ちゅうでん教育大賞の詳細はこちら

https://www.chuden-edu.or.jp/oubo/oubo2/oubo2.html

【財団概要】

名 称：公益財団法人ちゅうでん教育振興財団



所在地：愛知県名古屋市東区東桜2-6-30

東桜会館4階

代表者：佐野 弘忠

設 立：2001年

URL ：https://www.chuden-edu.or.jp

【問い合わせ先】

公益財団法人ちゅうでん教育振興財団

教育振興助成係

教育大賞係

TEL：052-932-1741（平日9：00-17：00）

メールアドレス：kyouikujigyou@chuden-edu.or.jp