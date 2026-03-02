【MOS】福島中央テレビと初コラボ！福島の魅力が詰まったバーガーとシェイクが登場「福島黒毛和牛バーガー」「まぜるシェイク もも紅茶」

株式会社モスフードサービス

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都品川区）では、2026年3月6日（金）から福島県のモスバーガー全15店舗にて、福島中央テレビの情報番組『ゴジてれChu!』とのコラボレーションで開発した新商品「福島黒毛和牛バーガー ～福島県浪江町産サムライガーリック入り会津味噌ソース＆福島市産晩三吉（おくさんきち）使用～」と「まぜるシェイク もも紅茶 ～福島県産あかつき入り～」を数量・地域限定で新発売します。

当チェーンでは、地域の特産品を活かした商品開発を進めています。今回の商品は、福島中央テレビの情報番組『ゴジてれChu!』との、初めてのコラボ企画として開発した新商品です。福島県で育てられた黒毛和牛や、双葉郡浪江町のブランドニンニク「サムライガーリック」などを使ったバーガーのほか、福島県産の白桃「あかつき」のピューレを使用したソースをかけたシェイクをご用意しました。地元食材を使用することで、地域産業の活性化および県内のモスバーガー店舗の地域密着活動を盛り上げていきます。

●「福島黒毛和牛バーガー ～福島県浪江町産サムライガーリック入り会津味噌ソース

＆福島市産晩三吉使用～（880円）

グリーンリーフの上に、福島県産の黒毛和牛を使用したパティを乗せ、スライスチーズとバーベキューソースを重ねました。その上にスライスした梨を合わせています。バーベキューソースは、厳しい栽培条件の下で育てられた「サムライガーリック」の黒ニンニクと会津の白虎みそ、そして福島県産のももピューレを加えたオリジナルのソースです。また梨は、上品な甘みと爽やかな酸味、そしてシャリシャリとした食感の果肉が特徴の、福島市産の「晩三吉（おくさんきち）」を使用しました。お肉の旨みを しっかりと感じられるパティと濃厚なバーベキューソースに、爽やかな梨が合わさることで、最後まで飽きることなく楽しんでいただけるバーガーです。

※ソースに含まれる牛ひき肉はオーストラリア産です。

※パティは福島県産黒毛和牛のひき肉に国産牛脂を配合しており、福島県産黒毛和牛肉85%です。

●「まぜるシェイク もも紅茶 ～福島県産あかつき入り～」（Sサイズ 350円 Mサイズ 430円）

モスのバニラシェイクに、桃と紅茶の爽やかな香りを楽しめるソースを合わせました。福島県内のもも生産量の約半数を占める、県を代表する品種である「あかつき」を使用したももソースに、モスで使用している紅茶「キャンディ」の茶葉をゆっくりと煮出したティーシロップを合わせました。桃と紅茶の両方の香りを楽しみつつ、スッキリとした上品な甘さのソースに仕上げています。セット価格に140円追加していただくと、Mサイズをセットドリンクとしてもお選びいただけます。

※ソースに福島県産あかつきを配合し、果汁1.1％です。

＜商品概要＞

■商品名・価格：「福島黒毛和牛バーガー ～福島県浪江町産サムライガーリック入り

会津味噌ソース＆福島市晩三吉（おくさんきち）使用～」（880円）

「まぜるシェイク もも紅茶 ～福島県産あかつき入り～」（Sサイズ350円、Mサイズ430円）

■販売期間：2026年3月6日（金）～ ※数量限定、無くなり次第終了

■販売店舗：福島県の全15店舗

モスフードサービスでは、「おいしさ、安全、健康」という考え方を大切にした商品を「真心と笑顔のサービス」とともに提供することに一貫して取り組んでいます。創業以来守り続けるアフターオーダーの姿勢や、日本の食文化を大切にした商品開発などを通じ、今後も私たちの使命である「食を通じて、世界中の人を幸せにすること。」を実践してまいります。

