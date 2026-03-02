日本最大級の官民共創カンファレンス「Publink Summit for JAPAN 2026」にて、官民共創の実践事例を表彰する「官民共創アワード」を初開催、参加プロジェクトの募集を開始
株式会社Publink（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：栫井誠一郎）は、日本最大級の官民共創カンファレンス「Publink Summit for JAPAN 2026」（2026年5月16日開催）において、官民連携によって社会課題解決と事業成長の両立を実現した取り組みを表彰する「官民共創アワード」を初開催します。
本アワードでは、官民の垣根を越えた協働により、社会的インパクトと事業成長の両立を実現してきた取り組みを広く募集します。
人口減少や地域課題の複雑化、産業構造の転換が進む日本において、政策とビジネスが分断されたままでは社会課題の解決は困難になりつつあります。近年、官と民がそれぞれの強みを持ち寄る「官民共創」は新たな社会実装の手段として注目されています。一方でその多くは個別事例として埋もれ、具体的なプロセスや学び、成功要因が十分に共有されず、官民共創の多様な可能性が広く周知されていない状況があります。実際には、Publinkが関わってきた官民共創のプログラムの中でも、モビリティ、一次産業、宇宙、AI、ブロックチェーン、業務改革、BPOなど、様々な業種・業界に官民共創の萌芽が生まれ始めています。
本アワードでは、こうした実践の軌跡に光を当てることで、「どのように出会い、信頼関係を築き、制度や前例の壁を乗り越えたのか」というプロセスを可視化し、次の挑戦者を生み出すことを目的として
います。
募集要項
■対象となる取り組み
・官民共創プロジェクトとして実績を有し、今後の拡張を目指す取り組み
・省庁・地方自治体・企業・官民合同チームなど（公式・非公式問わず応募可）
■開催概要
日時：2026年5月16日（土）17:30～19:00
会場：紀尾井町カンファレンス
■応募締切
2026年3月19日（木）23:59
書類審査を経て選出されたプロジェクトは、「Publink Summit for JAPAN 2026」当日に登壇し、官民双方のキーパーソンへ直接実績を発信する機会が提供されます。
詳細・エントリーはこちら：https://publink.site/publink-summit/award/
■評価基準
審査では以下の観点から総合的に評価を行います。
1. インパクト 社会にどのような変化・価値を生み出したか
2. 共創度 官民双方が役割を発揮し補完関係を築けているか
3. 未来への期待値 他地域・他分野への展開可能性や持続性
■賞の種類
グランプリおよびテーマ賞を選出します。
・グランプリ
・テーマ賞（PMI賞）
■受賞・登壇特典
グランプリ
・官民共創支援パッケージの提供
・Publink Letterでの取材記事掲載
・結果速報・公式発信による認知拡大
・共創ニーズの展開によるマッチング支援
PMI賞
・PMIルールメイキングアカデミー1dayキャンプに特別無料ご招待
・ルールメイキングの第一線で活躍するゲストや現役官僚を招いた「オフレコセッション」を中心とした集中プログラム（6月）にご参加いただけます。
また、登壇団体には本番に向けたピッチトレーニングや専門家によるフィードバック機会も提供され、共創プロジェクトのブラッシュアップを支援します。
ピッチトレーニング担当講師
三輪 開人 氏
認定NPO法人 e-Education代表理事。「最高の教育を世界の果てまで」をミッションに途上国で教育支援。元JICA職員。 著書『100%共感プレゼン』（2020年、ダイヤモンド社）
栫井 誠一郎 氏
株式会社Publink 代表取締役社長CEO。官民共創の専門家として多数のプロジェクトを牽引。 『B Dash Camp 2015 Fall in Kyoto』エボラブルアジア賞
株式会社Publink 代表取締役CEO 栫井誠一郎 コメント
私たちは、官民共創は単なる連携ではなく、日本の未来を動かす「エンジン」だと考えています。立場や組織を越えて人が出会い、挑戦が重なったとき、社会は確実に前に進む。その可能性を、これまで多くの現場で見てきました。
一方で、実際に生まれている挑戦の多くは十分に知られることなく、次に続く挑戦者へとつながっていない現実があります。だからこそ本アワードでは、完成された成功事例だけでなく、試行錯誤しながら共創を形にしてきたプロセスそのものに光を当てたいと考えています。
いま官民の垣根を越えて挑戦している皆さんの取り組みを、ぜひこの場で社会に届けてください。一つひとつの挑戦が可視化されることで、新たな共創が生まれ、日本の未来を動かす力になると、私たちは信じています。
官民の垣根を越えた取り組みを推進し、社会課題解決や新たな価値創出に挑戦しているプロジェクトを対象に募集しています。すでに共創の成果を生み出し、さらなる発展や社会への展開を目指す取り組みからの応募を歓迎します。
Publink Summit for JAPAN 2026について
「Publink Summit for JAPAN 2026」は、中央省庁・地方自治体・企業経営層・スタートアップ・研究者など、官民のキーパーソン約1,000名が集結する日本最大級の官民共創カンファレンスです。日本の成長戦略、AI・デジタル、人材育成、地方創生などをテーマに、立場を越えた対話と共創の創出を目的として開催されます。本アワードは、その中核プログラムの一つとして実施されます。
■ イベント概要
イベント名：Publink Summit for Japan 2026
サブタイトル：官や民の出逢いから、日本の未来を共創する
日時：2026年5月16日（土）13:00～19:00（予定）
※19:30より近隣の会場にて、ご登壇者やスポンサー、協力パートナー等の皆様限定のアフターパーティーを開催いたします（招待制）
会場：紀尾井町カンファレンス（東京都千代田区）
共催：株式会社Publink・プロジェクトK（新しい霞ヶ関を創る若手の会）
参加予定者数：1,000名（※事前審査制）
形式：現地参加のみ（オンライン配信無し）
参加対象：中央省庁・地方自治体の政策立案者、企業経営層・新規事業担当者、ベンチャーキャピタル、研究者・学生など
イベントサイト：https://publink.site/publink-summit
本件に関する問い合わせ先
株式会社Publink
公式サイト： https://publink.biz/
email：info@publink.biz