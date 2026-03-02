【4月2日(木)14：30～開催】人手不足時代の一人社長モデル｜秘書×リモートワーカーで売上140％成長を実現した実践法を無料ウェビナーで公開！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）は、ビジネスの拡大に繋がる様々な取り組みを行っている。そして今回、代表の井上が自らスピーカーを務め、2026年4月2日(木)14:30～生産性と売上を大きく引き上げたリモートワーカー活用実践について、オンラインセミナーを開催すると発表した。

2026年4月2日(木)14:30～一人社長の限界を突破する:秘書×リモートワーカーで生産性を上げた実例

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4877716/view

一人社長の限界を突破する働き方改革

人手不足、固定費高騰、そしてAI・リモート活用が当たり前になった今、「一人でどこまで伸ばせるか」は多くの経営者に共通するテーマです。KOBUSHI MARKETINGは、2022年から約3年間で売上3,534万円から約8,500万円へと約140％成長。社長は新規獲得・営業・意思決定に集中し、業務の約9割を占める単純作業はリモートワーカーに委託。採用も仕組み化し、ママワークス等を活用して時給1,300円前後で質の高い人材を確保することで、月328時間の外注でも約42.6万円と固定費を抑えた運用を実現し、生産性を大きく高めました。「優秀なNo.2を探す」のではなく、秘書とリモートワーカーで社長の時間を最大化することが可能に。一人社長の限界を超えたい経営者に向けた、再現性の高い実践ウェビナーです。

開催詳細

日時

2026年4月2日(木)14:30～15:00

参加費

無料

形式

オンライン

参加対象

・マーケティング担当者

・マーケター志望者

・エンジニア

・事業責任者

・経営者

・新規事業担当者

・転職志望者

お申し込み方法

Peatixから参加チケットをお申し込みください。

スピーカーのご紹介

KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

岡山県出身。千葉大学教育学部在学中、学生時代に音楽レーベル兼アーティストマネジメント会社を起業。COOとして年間売上1.2億円規模に成長させる。その後、青山学院大学専門職大学院MBA取得。2015年-2018年まで、デジタルマーケティング、メディア、システム開発企業に勤務後、フリーランスとしてデジタルマーケティング新規事業を中心としたコンサルティング&デリバリー、フリーランスやベンダーのアカウントマネジメント、オリジナルブランドKOBUSHI BEERを中心とした、イベント、コミュニティ事業を展開。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

