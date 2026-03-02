東京上野に全国６院目となる『性病専門』ペアライフクリニック上野院が2026年3月1日開院｜累計来院者数7万人以上
ペアライフクリニック上野院
全国6院目となる「ペアライフクリニック上野院」が開院
性感染症・性病専門のペアライフクリニックが2026年3月1日(日)、全国6院目となる「ペアライフクリニック上野院」を開院いたしました。淋菌・クラミジア・梅毒・HIVなどの主要な性感染症からマイコプラズマ・トリコモナスなどの性感染症も幅広く検査・治療することができます。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/139900/table/22_1_c910742fc062e49568500fdd0b347bd7.jpg?v=202603021151 ]
上野院外観
上野院アクセスマップ
相談しにくい感染症だからこそ、手軽に受診できるクリニックを
個室の待合室
完全個室の待合室
待合室・診察室・お会計待ちはすべて完全個室となっております。 そのため、問診や診察の内容を聞かれたり、来院された方同士が顔を合わすこともありません。
院内マップ
患者様同士が合わない導線
院内の導線も一方通行になっており、何度も行き来する必要がないため、来院中は誰にも会うことはありません。
検査室
最短15分の精密検査・即日治療
最短15分で検査結果 Webのマイページよりご報告いたします。上野院のみならず全ての院にPCR機器を設置しております。検査当日に治療を開始することができるため、ご不安な気持ちをなるべく早く解消することができます。
受付
予約不要ですぐに受診
予約不要ですぐに受診いただけます。当院は予約無しでもご来院いただけます。少しでも性感染症に関して不安に思った際は当院に直接ご来院ください。事前来院受付を行うことでよりスムーズにご案内できます。ご来院予定の方は下記から問診を行ってください。
匿名のWEB問診
完全匿名で受診
当院は完全匿名で受信いただけます。また保険証を使用しないため通院したことが他人に知られることはありません。ご安心してご来院ください。
ペアライフクリニック上野院｜院内紹介
受付
待合室
二人用待合室
検査室
採取用トイレ
廊下
診察室
お会計
ペアライフクリニック公式ホームページ
ペアライフクリニックは「性感染症の感染者数を減らす」を診療理念に掲げ開業。横浜・渋谷・名古屋札幌・大阪梅田・上野の主要都市で診療しており、2024年5月開業以来、7万人以上の患者様にご来院いただいております。専門のクリニックとして即日検査・即日治療が可能です。また、完全個室の待合室をご用意しているため、プライバシーに最大限配慮したクリニックづくりとなっております。
性感染症・性病専門のペアライフクリニック
【クリニック紹介】
横浜院（〒220-0005神奈川県横浜市西区南幸2-8-9 ブライト横浜4階）
渋谷院（〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-15-8 WAVE道玄坂ビル6階）
名古屋院（〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町16-19 プリンシパル名駅ビル6階）
札幌院（〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西5丁目1番地 7号 N・Vientoビル9階）
大阪梅田院（〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町3-1 三晃ビル5階）
上野院（〒110-0005 東京都台東区上野4丁目6-4 OGSII 5階）
