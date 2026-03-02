【FROM ARTIST】新着作品5選を公開｜今週の注目作品と、新作を追加したアーティスト一覧（2026年3月2日）
日本全国のアーティストから作品を直接購入できるアートマーケットプレイス「FROM ARTIST」は、最新の新着作品を公開しました。
本リリースでは、新着作品の中から注目の5作品をピックアップしてご紹介します。あわせて、新作を追加したアーティストも一覧でご案内いたします。
今週の新着・注目作品5選
作品名：渓流～流れるままに
横山 浩二：渓流～流れるままに
作品URL：https://from-artist.com/products/keiryuu-nagarerumamani
【アーティスト名】横山 浩二
【制作年】2026年
【作品の向き・サイズ】縦長 縦30.5cm×横23cm
【額縁の有無】有
作品の説明：深い山々に囲まれた谷を、力強く、そして清らかに流れる川。
白く砕ける水しぶきは自然の息づかいを伝え、青空と雲、濃淡のある緑が調和しながら、静けさと躍動感を同時に感じさせます。
人の手の及ばない場所で続く自然の営みと、その中にある確かな生命力を描いた一枚です。
キャンバスボードに水彩
アーティスト詳細ページ：https://from-artist.com/collections/yokoyamakouji
作品名：『春の喜び（The joy of spring）』
Hama：『春の喜び（The joy of spring）』
作品URL：https://from-artist.com/products/the-joy-of-spring
【アーティスト名】Hama
【制作年】2026年1月
【作品の向き・サイズ】横長 キャンバスSM 縦158mm×横227mm
【額縁の有無】無
作品の説明：春の始まり
梅の咲く頃
心躍る時
そして、桃色に染まる景色
※キャンバスに油絵で描いた原画（一点物）となります
※キャンバス裏に金具を取り付け、紐を通します。そのまま飾っていただけます。
アーティスト詳細ページ：https://from-artist.com/collections/hama
作品名：虎伏炎壌
idogaeru：虎伏炎壌
作品URL：https://from-artist.com/products/tabushiyanzai
【アーティスト名】idogaeru
【制作年】2026年
【作品の向き・サイズ】横長 縦16cm×横27cm
【額縁の有無】無
作品の説明：
【技法】アクリルガッシュ、メディウム、木製パネル
【モチーフ】
※作品証明書あり
燃え盛る大地が如き艱難辛苦の中に身を置かれても、その炎すら凌駕する豪火の如き屈強な意思をもって、好機を狙い待つ。
私の作品は、動物などをモチーフに『今』を表現し、その今と向き合うということをテーマにしています。
今とは、
・第一の要素 :多彩な過去（因）
・第二の要素 :空白の未来（果）
・第三の要素 :周りを取り巻く環境（縁）
この三つの要素から成り立っている状況と考え、
因・縁・果のそれぞれに可能性を見出し、今と向き合うことで、より良い未来を迎えることができると信じて、作品を制作しています。
アーティスト詳細ページ：https://from-artist.com/collections/idogaeru
作品名：akf0769 quietly for your place
Naminami：akf0769 quietly for your place
作品URL：https://from-artist.com/products/akf0769-quietly-for-your-place
【アーティスト名】Naminami
【制作年】2026.2
【作品の向き・サイズ】縦長 A2 縦59.4×横42.0cm
【額縁の有無】有
作品の説明：
赤と黒の対比が生む緊張と余白 意味を持たないかたちが見る人それぞれの感情を映し出します 空間に静かな強さを添えるミニマルなインテリアアートです
※デジタル（複製可能）作品ですが原則として1点のみ印刷します 別のカラーリング版を制作することもあります 半光沢紙＋インクジェット印刷
アーティスト詳細ページ：https://from-artist.com/collections/naminami
作品名：CHANCEチャンス
MAKISHI：CHANCEチャンス
作品URL：https://from-artist.com/products/chance
【アーティスト名】MAKISHI
【制作年】2026年
【作品の向き・サイズ】横長 縦50cm×横60cm
【額縁の有無】有
作品の説明：
ハートをモチーフに幸運、好機、偶然をイメージしました。
アーティスト詳細ページ：https://from-artist.com/collections/makishi
その他の新着作品も公開中
上記のほかにも、FROM ARTISTでは多数の新着作品を公開しています。
気になる作品はぜひ一覧ページよりご覧ください。
新着作品一覧ページ：https://from-artist.com/collections/%E4%BD%9C%E5%93%81%E4%B8%80%E8%A6%A7
今週、新作を追加したアーティスト（敬称略）
【アーティスト名】横山 浩二：https://from-artist.com/collections/yokoyamakouji
【アーティスト名】Hama：https://from-artist.com/collections/hama
【アーティスト名】idogaeru：https://from-artist.com/collections/idogaeru
【アーティスト名】Naminami：https://from-artist.com/collections/naminami
【アーティスト名】MAKISHI：https://from-artist.com/collections/makishi
【アーティスト名】kira：https://from-artist.com/collections/kira
【アーティスト名】Sagado (才賀銅)：https://from-artist.com/products/fuyuusuruseimeitai
【アーティスト名】谷村一男：https://from-artist.com/collections/tanimura-kazuo
【アーティスト名】M.Okamoto：https://from-artist.com/collections/m-okamoto
【アーティスト名】morimaru：https://from-artist.com/collections/morimaru
…ほか
FROM ARTISTについて
「FROM ARTIST」は、日本全国のアーティストから作品を直接購入できるアートマーケットプレイスです。
作品との出会いから購入、飾る楽しみまでを一貫してサポートし、“アートがある暮らし”をより身近にすることを目指しています。
公式HP：https://from-artist.com(https://from-artist.com/)