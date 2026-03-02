【麻布十番】大人のための“ちょうどいいご馳走”。余白を味わう、DINING & BAR「離 - HANARE」2026年3月2日（月）開店

株式会社プロラボホールディングス

株式会社プロラボホールディングス グループ（東京都港区／代表取締役会長 兼 CEO：佐々木広行 以下、当社）は、港区・麻布十番にDINING & BAR「離 - HANARE（ハナレ）」を2026年3月2日（月）にオープンいたします。

「離 - HANARE」は、当社が掲げる“人類の健康寿命の延伸”という思想を、食というかたちで体現するダイニング＆バーです。ビジネスと情報が絶え間なく行き交う港区・麻布十番という街において、ひととき心身を整える時間を提案いたします。

■ 思考が止まらない日常に、負担をかけにくい一皿を

情報が行き交う街・港区において、会食は日常の一部となっています。

人によっては毎日のように続く会食。華やかである一方で、胃や腸に負担がかかりやすいのも事実です。

「離 - HANARE」では、イタリア料理の軽やかさと、おばんざいの安心感を掛け合わせ、“日常の延長線上にあるちょうどいいご馳走”を追求しました。素材選びや調理法に配慮し、過度に重くならない構成でありながらも満足感を損なわない一皿を提供します。

当社が培ってきたインナービューティーの知見を背景に、食後も思考とカラダが軽やかであることを意識したメニュー設計が特長です。

■ 大切な席に応えるダイニング、夜はバーとしても

会食やご接待など、大切な席にふさわしいコースを中心にご用意しております。

季節の料理を軸に、その日の最良を仕立てます。

【ご利用目安】

・コース利用：1人15,000円（税別）～

・アラカルト利用：1人あたりの平均予算10,000円（税別）～

・貸切利用：人数・ご予算・料理内容に応じてご相談 （※ランチタイムのご利用もご相談可能）

21時以降は、お席のみのご予約も承っており、アラカルトを中心としたバー利用としてもご活用いただけます。

店内はカウンター12席、個室6席。

静かに整える空間をご用意しております。

※ご予約は、下記、DINING & BAR「離 - HANARE（ハナレ）」公式LINEより承ります。

https://azabu-hanare.jp/contact

■ 食から健康寿命を考える

当社はインナービューティブランド「エステプロ・ラボ」の商品開発を中心に、腸活事業・温活事業・睡眠事業・ヘルスダイニング事業（飲食事業）などを展開しております。様々な入口から自身のカラダと向き合うきっかけを創出し、人生の最後まで心身ともに健やかな人を増やすことが当社の使命です。

「離 - HANARE」は、単なる飲食店ではなく、思考を止めずに走り続ける大人たちが、そっと整い直せる場所として、麻布十番に新たな価値を提案してまいります。

▼店舗情報

店舗名 ： DINING & BAR「離 - HANARE」

所在地 ： 〒106-0045 東京都港区麻布十番1丁目6-4 岩崎ビル B1F

オープン日 ： 2026年3月2日（月）

ホームページ：https://azabu-hanare.jp

Instagram ：https://www.instagram.com/hanare_diningbar_tokyo/

公式LINE ：https://azabu-hanare.jp/contact

【株式会社プロラボホールディングスとは】

当社はインナービューティーを通じて“人類の健康寿命の延伸に貢献すること”を企業理念に掲げ、インナービューティーブランド「エステプロ・ラボ」の商品開発事業をはじめ、現在13の事業を展開しています。

当社が手掛けるインナービューティーブランド「エステプロ・ラボ」ブランドは、エステティックサロンを中心に国内で30,000店舗以上、また世界21ヶ国・地域に展開するブランドです。

管理栄養士や専門資格者が常駐するエステプロ・ラボの直営店である「インナービューティサロン エステプロ・ラボ」は日本国内26店舗、海外2店舗へ展開しております。

当社が展開する商品は酵素ドリンク、サプリメント、美容ドリンクなど140種類以上。安全性・プロユースの品質・学術エビデンス・クリエイティビティの4つをポリシーに掲げ、結果にこだわった“本物の商品”のみをお届けしています。

【会社概要】

株式会社プロラボホールディングス

代表者 ： 佐々木 広行

所在地 ： 東京都港区三田 3-7-18 THE ITOYAMA TOWER 7F

設立 ： 2002年9月

資本金 ： 3,300万円

事業内容 ： 酵素ドリンク等のインナービューティー製品の製造・販売、

インナービューティサロン エステプロ・ラボの運営

ミトコンドリアおよびサーチュイン遺伝子（長寿遺伝子）の研究事業

睡眠に関する研究事業

会社HP ： https://prolabo.co.jp/

ブランド ： https://www.esthepro-labo.com/

商品一覧 ： https://www.esthepro-labo.com/products/

▼エステプロ・ラボ公式SNS

Instagram ： https://www.instagram.com/estheprolabo_official/

Facebook ： https://www.facebook.com/estheprolabo

YouTube ： https://www.youtube.com/@estheprolabo_official

X（旧Twitter）： https://twitter.com/estheprolabo

Tiktok ： https://www.tiktok.com/@estheprolabo.official