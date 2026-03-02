京都発スタートアップのバイオーム、一般社団法人 日本経済団体連合会（経団連）に入会

株式会社バイオーム

独自の生物分布ビッグデータを活用し、ネイチャーポジティブに向けたプロジェクトを推進する株式会社バイオーム（以下、バイオーム）は、本日2026年3月2日（月）付で一般社団法人 日本経済団体連合会（以下、「経団連」）に入会したことをお知らせします。

国際的に広がる「ネイチャーポジティブ（自然再興）」の潮流のもと、国内の企業経営においても生物多様性への対応は重要なテーマとなっています。一方で、自社事業と生物多様性との関係性（依存・影響）の現状把握やそこから生じるリスクや機会の整理、またそれに伴う具体的なアクションプランの策定に課題を抱える企業も少なくありません。





バイオームは、いきものコレクションアプリ「Biome（バイオーム）」を通じて集まるリアルタイムの生物データをもとに、独自の生物分布ビッグデータを構築。それらをもとに、企業、自治体や官公庁に対して、- TNFD（自然関連財務情報開示タスクフォース）情報開示の支援- 自然資本を活かした新規事業開拓・戦略策定の支援- 市民参加型の生物調査プロジェクトの設計・実施- 生物多様性戦略やまちづくり計画の策定支援 など

を提供、2026年2月現在までに500社を超える企業、120以上の自治体・官公庁等行政機関、30以上の研究機関とのプロジェクト立案実績を積み上げてきました。

入会の意義

経団連入会を機に、バイオームは各業界との連携を強固にし、ネイチャーポジティブ経営の実装支援を加速してまいります。最新の政策動向を踏まえた支援の適正化、また地域や自治体の皆さんとも一緒になって「生物多様性の保全が社会の当然」になる未来を目指します。

■日本経済団体連合会（経団連）について

団体名：一般社団法人 日本経済団体連合会

会長：筒井 義信

所在地：東京都千代田区大手町1-3-2 経団連会館

HP：https://www.keidanren.or.jp/

経団連は、日本の代表的な企業1,574社、製造業やサービス業等の主要な業種別全国団体106団体、地方別経済団体47団体などから構成されています（2025年4月1日現在）。その使命は、総合経済団体として、企業と企業を支える個人や地域の活力を引き出し、日本経済の自律的な発展と国民生活の向上に寄与することにあります。

■株式会社バイオームについて

代表取締役 ：藤木 庄五郎

所在地：〒600-8431 京都市下京区綾小路通新町東入善長寺町143 マスギビル305

HP：https://biome.co.jp



「生物多様性の保全を社会の当然に」を理念に、2017年5月に設立された京都のベンチャー企業。いきものコレクションアプリ「Biome（バイオーム）」の開発・運営を中心に、世界中の生物のリアルタイムな分布データを取り扱った生物情報プラットフォームの構築を推進しています。



そのほか、生物調査の計画・実施・データ収集・管理を一気通貫で支援する本格的な生物調査支援ツール「BiomeSurvey」や生物多様性可視化サービス「BiomeViewer」のサービスも提供しています。