伊勢丹新宿店に「働く女性に寄り添う」パターンオーダースーツが登場──＜KASHIYAMA PREMIUM／カシヤマプレミアム＞を3月4日(水)より本館3階で常設およびプロモーション展開
伊勢丹新宿店本館3階ファインクローズでは、お客さまの声を起点に商品を共創する「＆C.プロジェクト」の一環として、株式会社オンワードパーソナルスタイルと共創した＜KASHIYAMA PREMIUM／カシヤマプレミアム＞を2026年3月4日(水)、本館3階 ファインクローズ／パーソナルラボ／オーダースーツにてオープンします。働く女性の多様なキャリアシーンに寄り添う全8型のパターンオーダースーツを常設コーナーとプロモーションスペースで同時展開します。
企画背景
2023年、伊勢丹新宿店本館3階ファインクローズは、ヒトとして、母として、働く女性として、今を生きる現代の女性たちに向けリモデルオープンしました。
オープンから2年が経ち、伊勢丹新宿店のお客さまのキャリアシーンはさらに多様化。投資家との対話、講演会での登壇など、“見られる機会”が拡大。ジャケットの需要が高まる一方で、既製品では、年齢や体形の違いなどにより、それぞれの理想とするシルエットとバランスを叶えられていないという課題がありました。
また、お客さまの着用機会はビジネスからプライベートまで範囲が広がっていることから、オン・オフを横断する“余白のあるデザイン” と、理想のシルエットとバランスを叶える新たなフィッティング体験を目指し、＜KASHIYAMA＞と共創プロジェクトを発足、この度販売開始に至りました。伊勢丹新宿店のオリジナルスタイリングサービス“マッチパレット”（3Dスキャンの計測データをもとに体型タイプに合わせた似合うファッションを提案）の1.5万人の計測データや、顧客インタビュー、店頭スタイリストの声を反映し、開発に至りました。
加えて、KASHIYAMAの強みである短納期（最短2週間）や質の高いモノ作りを掛け合わせ、多忙なお客さまが「必要な場に間に合う」オーダー体験を実現します。
商品・サービスの特徴
バンチ
装いのルールは守りつつも自分らしさを表現できるよう、女性らしい曲線を意識したレディースパターンを採用。そこに“今っぽさ”や“程よいジェントル感”をデザイン要素として取り入れ、これまでのオーダースーツのイメージを刷新するような新しいデザイン８型を提案します。
▪快適性への配慮：パンツは全型バックゴム仕様／肩パットはしっかりとしながらも軽やかな着心地
▪サイズ展開：3号～25号の幅広いレンジ
▪素材バリエーション：機能性に優れた化繊、華やかなウールシルク、人気のツイードなど
▪カスタマイズ：ボタン／裏地／そで口／襟／ポケットなど細部を選べる自由度
▪納期：最短2週間でご自宅まで配送いたします。オーダー内容により、お届けまでの日数が異なります。
▪価格：スーツ(上下セット)99,000円～、ジャケット単品63,800円～、パンツ単品40,700円～、
ダブルブレストジャケット×セミストレートのテーパードパンツ
ゆとりあるデザインのダブルジャケットとマニッシュ感のあるセミストレートのテーパードパンツで、スタイリッシュなシルエットを実現。
シングルジャケット×ペンシルスカート
シングルジャケットは定番のショートタイプに加え、スカートスタイルにも合わせやすいロングタイプが登場。後ろにスリットの入ったロング丈のペンシルスカートと合わせれば、ファッショナブルな着こなしが叶います。
展開概要
▪ブランド：＜KASHIYAMA PREMIUM／カシヤマプレミアム＞
▪開始日：2026年3月4日(水)
▪場所：伊勢丹新宿店 本館3階 ファインクローズ／パーソナルラボ／オーダースーツ
3月4日(水)～3月10日(火)の期間で、コンテンポラリープロモーションスペースにてPOPUPも同時開催します。
▪詳細はこちらから
https://www.mistore.jp/shopping/feature/women_f3/kashiyama_suit_order_w.html
「＆C.プロジェクト」について
お客さまの声（ニーズ／お困りごと）を起点に、伊勢丹新宿店のバイヤーがパートナー企業と共創し、店頭での体験まで設計する取り組みです。今回の＜KASHIYAMA PREMIUM＞は、働く女性の“場”に寄り添う新しいオーダー体験として誕生しました。
https://www.mistore.jp/shopping/feature/women_f2/contemporary_jk_w.html
店舗情報・お問い合わせ
伊勢丹新宿店 本館3階 ファインクローズ／パーソナルラボ／オーダースーツ
事前予約・お問い合わせ電話：03-3352-1111（代表）