TVアニメ『ブラッククローバー』のトレーディング場面写アクリルスタンド、トレーディング紋章アクリルキーホルダーなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『ブラッククローバー』の商品6種の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『ブラッククローバー』の商品の受注を2月24日（火）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/96?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼トレーディング場面写アクリルスタンド
アスタ、ユノ、フィンラル、ヤミ、マグナ、ノエル、ラック、ゴーシュ、ミモザ、セクレの印象的なシーンをアクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「アスタ&ユノ 場面写アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \880(税込), BOX \8,800(税込)
種類 ：全10種
サイズ：本体：（約）70×52mm 台座：（約）直径50mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼トレーディング紋章アクリルキーホルダー
黒の暴牛、紅蓮の獅子王、金色の夜明け、銀翼の大鷲、紫苑の鯱、碧の野薔薇、翠緑の蟷螂、珊瑚の孔雀、水色の幻鹿の紋章をアクリルキーホルダーに仕上げました。
カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「クローバー王国 アクリルキーホルダー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \715(税込), BOX \6,435(税込)
種類 ：全9種
サイズ：本体：（最大約）64×51mm 厚み：3mm 特典：（約）57×50mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼トレーディング場面写グリッター缶バッジ
アスタ、ユノ、フィンラル、ヤミ、マグナ、ノエル、ラック、ゴーシュ、ミモザ、セクレの印象的なシーンをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「アスタ&ユノ 場面写グリッター缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)
種類 ：全10種
サイズ：（約）直径56mm
素材 ：紙、ブリキ
▼トレーディング場面写ブロマイド
アスタ、ユノ、フィンラル、ヤミ、マグナ、ノエル、ラック、ゴーシュ、ミモザ、セクレの印象的なシーンをブロマイドに仕上げました。
コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「アスタ&ユノ 場面写ブロマイド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,750(税込)
種類 ：全10種
サイズ：（約）12.7×8.9cm
素材 ：紙
▼マルチデスクマット
※画像は「黒の暴牛 マルチデスクマット」を使用しております。
「黒の暴牛」、「金色の夜明け」の団章、第1期メインビジュアルをマルチデスクマットに仕上げました。
デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \3,960(税込)
種類 ：全3種（黒の暴牛、金色の夜明け、集合）
サイズ：（約）60×35cm
素材 ：ポリエステル、ラバー
▼トレーディング ちびキャラ イラストカード
アスタ、ユノ、フィンラル、ヤミ、マグナ、ノエル、バネッサ、ラック、チャーミー、ネロのちびキャライラストをイラストカードに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「アスタ&ユノ ちびキャラ イラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,750(税込)
種類 ：全10種
サイズ：（約）80×50mm
素材 ：紙
https://x.com/AMNIBUS
(C)田畠裕基／集英社・テレビ東京・ブラッククローバー製作委員会