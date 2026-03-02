【史上最速！】福岡県アトツギ支援プログラムのMakuake公開済み５社、24時間以内に目標金額達成！

グローバルコネクト福岡ネットワーク（福岡県）

福岡県が実施するアトツギ支援プログラムにおいて、クラウドファンディングサイト『Makuake』を 利用した新商品リリースが行われ、本プログラムに採択された７社のうち『Makuake』公開済み5社が、販売開始から10時間以内に目標金額を達成したことを報告いたします。

なお、本プログラムにおいて、10時間以内に5社が目標金額を達成したことはなく、本プログラム史上初の結果となりました。

福岡県では、地域産業を次世代につなぐために、後継者による新規事業開発をさまざまな形で支援しています。本プログラムでは、新規事業の開発支援を通して、地域企業のアセットを活かした新たな市場の開拓可能性を示唆できたものと考えています。

なお、クラウドファンディングは、目標金額達成後も引き続き実施されており、さらなる応援と支援を呼びかけています。（※プロジェクトにより、実施期間が異なります）

福岡アトツギ・ストア特集ページ

https://www.makuake.com/partner/atotsugi

採択企業と成果

今回、クラウドファンディングで早期達成を果たした５社とそのプロジェクト内容は以下の通りです。※達成率は、2026年3月1日22時時点の数値を掲載しています。

◎古賀金属工業株式会社 - ORIASHI ちゃぶ台 -

商品情報：自動車設計の精密さで蘇る、70年前の傑作。暮らしの中に寄り添う【ちゃぶ台】

販売サイト： https://www.makuake.com/project/atotsugijump2025_03/

達成率: 726%

古賀金属工業株式会社

【早期達成コメント】

皆さまの応援のおかげで目標達成できました！ お届けまでにさらに磨きをかけて 購入頂いた皆さまの期待を超える商品に仕上げたいと思います！ 本当に嬉しいです！

◎サンダイナー食品株式会社 - 百年語り -

商品情報：【国内製造約1%の木桶醤油使用】無添加*調味料「焼肉のたれ・甘酢・ドレッシング」

販売サイト：https://www.makuake.com/project/atotsugijump2025_05/

達成率: 168%

サンダイナー食品株式会社

【早期達成コメント】

みなさまの温かい応援のお陰で目標達成することができました！ ありがとうございます！！ これからもより皆さまのご期待に応えること、そして期待を超えるようなモノづくりをしていきます！ 今後とも引き続きよろしくお願いいたします！

◎株式会社ニシコーフードサービス - 九州おこわむすび -

商品情報：福岡のこだわりおこわ専門店【かつきや・吉祥庵】の「九州おこわむすび」

販売サイト：https://www.makuake.com/project/atotsugijump2025_06/

達成率: 492%

株式会社ニシコーフードサービス

【早期達成コメント】

公開直前まで不安でいっぱいでしたが…公開と同時にたくさんの応援をいただき感無量です！もっと多くの方に挑戦を知っていただけるよう、引き続き頑張っていきます。 よろしくお願いします！

◎福一製餡株式会社 - un -

商品情報：7種すべてに理由がある。 創業75年製餡所が辿り着いた、新しいあんこの形「un」

販売サイト：https://www.makuake.com/project/atotsugijump2025_04/

達成率: 283%

福一製餡株式会社

【早期達成コメント】

皆様の応援のおかげで無事目標額に達成しました。 本当にありがとうございます！ 福岡で75年のあんこ屋の挑戦をもっと多くの方に知ってもらい、楽しんでいただけたらと思います！！

◎株式会社クロキ - 完熟なすジャポネソース -

商品情報：食肉卸55年。肉屋の視点で考えた、和牛の旨味をさらに引き出すジャポネソース

販売サイト：https://www.makuake.com/project/atotsugijump2025_02/

達成率: 125%

株式会社クロキ

【早期達成コメント】

皆さまの温かいご支援により、公開初日に目標金額を達成することができました。心より御礼申し上げます。 熟練肉職人が10年かけてたどり着いた、肉の旨みを最大限に引き出す「完熟なす」ジャポネソース。 料理に時間をかけられない日でも、ご家庭の食卓で手軽に美味しいお肉を楽しんでいただきたい--そんな想いを込めています。 家族の食卓にこそご馳走を。 引き続き全力で頑張ります！！

クラウドファンディングの概要

- 実施期間: 2026年2月中旬～

- プラットフォーム: クラウドファンディングサイト「Makuake」

- URL: https://www.makuake.com/

- 目標金額: 各企業のプロジェクトごとに設定。

- リターン内容: 購入者には特別仕様の商品や割引価格での提供を予定。

さらに今回、2026年3月11日～15日の5日間、博多阪急7階イベントホール「ミューズ」にて、アトツギストアを開催いたします。（イベント詳細は下記URLより）

アトツギストアでは、本年度採択企業の7社が、商品の展示を行っております。また、期間中の土日には、予約制の体験会も実施しており、ご来場いただいた皆さまが楽しんでいただけるコンテンツもご用意しております。

アトツギストアについて

開催期間：2026年3月11日～2026年3月15日

場所 ：博多阪急７F イベントホール「ミューズ」

URL ：https://website.hankyu-dept.co.jp/hakata/h/2026/0217jump/

※体験会は予約制となりますので、お早めにご予約ください。

※昨年度の福岡アトツギストアの様子

アトツギ・ジャンプモノづくりコースについて（https://atotsugi-crafted.com/）

概要：

福岡県内に拠点を置く「アトツギ（家業後継者）」を対象にしたアクセラレーションプログラムです。新商品の「Makuake」出展に向けて、ワークショップと個別伴走による徹底した支援を行います。

本件に関するお問い合わせ先

アトツギ・ジャンプ モノづくりコース事務局（担当：仲野）

MAIL：tomoyo.nakano@tohmatsu.co.jp

TEL：080-3539-7853