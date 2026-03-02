建築業界特化型AIアシスタント『タノモシカ』、2026年3月2日正式リリース。月額1万円から導入可能に。

安心計画株式会社

住宅・建築業界向けソフトの開発・販売を行う安心計画株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：高田 政和）は、建築業界特化型のAIアシスタントプラットフォーム『タノモシカ』を、2026年3月2日より正式にリリースいたしました。

『タノモシカ』は、「AIを導入しても使いこなせない」「プロンプト（指示文）が難しい」という現場の声を解消し、営業から設計、広報、事務まで、工務店のあらゆる業務をひとつのプラットフォームで支援するAIサービスです。

■「AIを導入した」だけで終わらせない。実務で成果を出す活用フェーズへ

現在、建築業界でも生成AIの活用が注目されています。一方で、実務に即したプロンプトを一から作成したり、社内で使い方を統一して定着させたりするには、一定の知識や運用設計が必要で、導入のハードルになりがちです。

『タノモシカ』は、こうした課題を解決するために、建築実務に特化して整備した“専用プロンプト（指示テンプレート）”を標準搭載しています。ユーザーは「やりたいこと」を選択するだけで、用途に合ったアウトプットをスムーズに得ることができます。

さらに、プロンプトを自分で指示できる方は、標準テンプレートに追加指示を重ねて、自社のルールや好みに合わせた“自分用の命令”へとカスタマイズすることも可能です。

■『タノモシカ』の主な機能と特徴

『タノモシカ』は、住宅会社の各部門が直面する煩雑な業務をカバーします。

設計・プレゼン：画像をアップロードするだけで、フォトリアルなパースや手描き風パースを瞬時に生成。

営業支援：見積り作成の補助、施主との打ち合わせ議事録の自動作成、音声AIによる営業ロープレ機能を搭載。

広報・集客：見学会の案内文や、SNS・広告用のキャッチコピーを建築業界に最適なトーンで自動生成。

AI教育の自動化：常に最新のAIツール情報をアップデート。社内の「AIを使える人・使えない人」の差をなくし、組織全体の底上げを実現します。

■命名の由来：建築業界の“頼もしい相棒”に

フォトリアル画像生成機能も搭載

住宅の営業・広報・見積・設計とあらゆる業務の効率を向上させることを開発思想とした、建築業界特化AIアシスタントであり、現場の皆様にとって「頼もしい相棒」でありたいという想いから『タノモシカ』と命名されました。

■選べる3つの料金プラン

企業の規模や活用フェーズに合わせて選べる3つのプランをご用意しました。

スターター：月額 10,000円（税別）～

アドバンス：月額 30,000円（税別）～

アルティメット：月額 50,000円（税別）～

※詳細な機能差については、公式サイト（https://tanomoshika.com/）をご確認ください。

■『タノモシカ』公式サイト

「タノモシカ」のコンセプトや具体的な機能を紹介するWebサイトをリニューアル公開しました。今後も本サイトを通じて、最新機能のアナウンスや導入事例、セミナー情報などを発信してまいります。

URL：https://tanomoshika.com/

■安心計画株式会社の概要

安心計画株式会社は、1988年設立の、建築業界に特化したプレゼンシステムの専門企業です。2023年6月、事業基盤の強化とサービス拡充を目的に、総合情報サービス企業である株式会社ＤＴＳのグループに参画しました。ＤＴＳグループの最先端IT技術・開発リソースと、当社が長年培ってきた営業力・サポート力を掛け合わせることで生まれるシナジーを最大限に活かし、全国のビルダーの皆様へ革新的なソリューションを提供してまいります。

■会社情報

会社名：安心計画株式会社

所在地：福岡市博多区博多駅前3-22-8

設立：1988年3月

代表者：代表取締役社長 高田 政和

事業内容：住空間提案システムの活用支援

HP：https://www.anshin.co.jp