身元保証サービスを企業の福利厚生サービスとして展開、株式会社あかり保証

弁護士・司法書士・ケアマネジャー等の信頼できる専門家集団とともに、国のガイドラインを遵守して、おひとりさま・おふたりさま高齢者等に対して高齢者等終身サポート事業（身元保証事業等）を提供する株式会社あかり保証（所在地：大阪府大阪市北区、代表取締役：清水勇希、以下あかり保証）は、2026年3月2日より、身元保証サービスを企業の福利厚生サービスとして展開開始しました。

近年、単身高齢者や家族に頼ることができない方を中心に、「身元保証」「見守り・安否確認」といったサービスへのニーズが全国的に高まっています。

企業からも「従業員の福利厚生として身元保証サービスを導入したい」、「地方に両親がいる従業員が安心して働けるようにするためにも身元保証サービスを導入したい」、「駐在で海外に赴任するが、その間、日本にいる両親に万が一のことがあったら対応をお願いしたい」等のお問い合わせが増加しています。

■ 身元保証サービスを企業の福利厚生サービスとして展開する背景

現在、日本国内における単身高齢者は約800万人にのぼり、2050年には約1,080万人に達するといわれています。

家族がいない、あるいは家族はいるものの頼れる親族がいないなど、入院・施設入所・緊急時対応に不安を抱える方々が急増していることから、身元保証サービスへの需要は年々高まっています。

身元保証サービスは、これまでご利用者本人の方からのご相談が多かったのですが、

最近、ご本人だけでなく、ご本人のお子様や企業からのご依頼・問合せも急増しています。

ご本人のお子様からのご依頼：- 地方に両親がいるが、自分は都内で働いているので、両親が入院したりする等、いざという時に対応できないし、いざという時に備えて、身元保証サービスを利用したい- 地方に両親がいるが、自分は都内で働いているので、定期的に訪問してその様子も確認できないので、定期的に訪問して安否確認をしてほしい- 駐在で海外に赴任するが、その間、日本にいる両親に万が一のことがあったら対応をお願いしたい

■終身サポート（身元保証サービス）とは

企業からのご依頼：- 従業員の福利厚生として身元保証サービスを導入したい- 地方に両親がいる従業員の両親が、先日入院して、従業員が不安そうにしていた、急な入院対応も大変そうだったので、地方に両親がいる従業員が安心して働けるようにするためにも身元保証サービスを導入したい

身元保証人は、単身高齢者の入院時・施設入所時の債務保証や緊急時の対応、身柄の引き取りをサポートし、安心して生活するための重要な存在です。

終身サポート（身元保証サービス）とは、身元保証、病院・施設の入居のサポート、具体的には、ご家族の代わりに入院・入居時に保証人になったりするだけでなく、ご家族の代わりに定期的に連絡をとり、健康状況等の確認、そして、ご家族の代わりに、お亡くなりになった後の葬儀や納骨手続き、行政手続きまで行います。

主なご利用者様：- 一人暮らしで頼れる親族がいない高齢者- 子供がいないご夫婦- 離れて暮らす子供がいるが、遠方に住んでいるため、いざというときに頼れないご夫婦- 家族はいるが疎遠、または関係が難しい方 将来に備えて終活を考える40～60代の単身者の方- 親の老後を支える現役世代（リスク分散）

■ 今後の展開

よくあるお悩み（あかり保証が解決するお悩み）：- 将来、身寄りがいないため保証人が必要- 亡くなった後の手続きを家族に負担させたくない- 両親の終活対応をお願いしたい- 入院時に保証人がいないため、入院を断られた- 老人ホームに入居したいが、保証人が見つからない- 死後の手続きを任せられる人がいない

株式会社あかり保証では、身元保証サービスを企業の福利厚生サービスとして展開開始します。具体的なサービス内容は以下のとおりです。

あかり保証が身元保証サービスを企業の福利厚生サービスとして展開：- 提携する企業の従業員に対して、あかり保証のサービス料を分割払いでもご利用可能にする- 提携する企業の従業員に対して、あかり保証のサービスを利用する従業員の人数に応じて、あかり保証のサービス料を一定割り引く- 提携する企業の従業員に対して、弁護士・ケアマネジャー等が終活セミナー等のセミナーを定期的に実施する

あかり保証は、身元保証サービスを企業の福利厚生サービスとして展開開始することにより、従業員の離職を防止し、身寄りの有無にかかわらず、誰もが安心して暮らせる社会の実現を目指してまいります。

■ 会社概要

社名：株式会社あかり保証

所在地：〒530-0047

大阪府大阪市北区西天満4丁目3-18 MF西天満ビル11階AB号室

代表者：代表取締役 清水勇希

資本金：1億円（準備金を含む）

創業：2024年7月8日

事業概要：

弁護士・司法書士・看護師・ケアマネジャー等の信頼ある専門家集団とともに、国が定めるガイドラインを遵守し、身元保証サービス（債務の保証、緊急時対応、身柄の引き取り等）「あかり保証」を提供

公式サイト：https://www.akarihosho.jp/

