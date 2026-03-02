結婚式費用を企業スポンサーが負担する新サービス「YUINONE（ゆいのね）」提供開始

株式会社R-field

株式会社R-field（本社：東京都千代田区、代表取締役：山田和徳）は、企業スポンサーが結婚式費用を負担する結婚式支援サービス「YUINONE（ゆいのね）」を2026年3月2日にリリースいたします。

公式サイト：https://yuinone.net/

本サービスは、結婚式費用の負担を軽減することで結婚式を挙げるハードルを下げるとともに、結婚式場の活性化と企業の新しい広告機会の創出を目的とした三者連携型のサービスです。

■サービス概要

「YUINONE（ゆいのね）」は、企業がスポンサーとして結婚式費用の一部を負担することで、新郎新婦がより満足度の高い結婚式を実現できる仕組みです。 新郎新婦は無料で利用でき、企業は結婚式という特別な空間での広告機会を得ることができます。また、結婚式場にとっては新郎新婦の予算増加による売上向上が期待できます。

■サービスの仕組み

スポンサー企業は結婚式費用の一部を支援し、その対価として結婚式内での企業紹介や広告機会を得ることができます。 結婚式はゲストが集まる限定的かつ高い関心が集まる場であり、新郎新婦や司会者によるスポンサー紹介を通じて自然な形で企業認知を促進します。 また、スポンサー企業は結婚式に参加するゲストの年代や地域などの属性情報を参考に広告出稿の判断ができるため、効率的なターゲティングが可能になります。

■開発背景

近年、結婚式費用の負担増加や価値観の変化により、結婚式を挙げない選択をするカップルが増加していると言われています。また、婚礼市場の縮小に伴い結婚式場の経営環境も厳しさを増しています。

一方で企業の広告活動においては、デジタル広告の競争激化により、ターゲットに直接届く広告手法へのニーズが高まっています。

「YUINONE（ゆいのね）」は、

・結婚式費用の負担を軽減したいカップル

・集客と売上を伸ばしたい結婚式場

・新しい広告価値を求める企業

それぞれの課題を同時に解決する仕組みとして開発されました。

結婚式という人生の節目となるイベントを支える新しい支援モデルとして、婚礼文化の活性化に貢献することを目指します。

■サービスの特徴

〈結婚式費用の負担軽減〉

スポンサー企業の支援により、新郎新婦の費用負担を軽減します。

〈結婚式場の売上向上に貢献〉

費用負担が軽減されることで、新郎新婦が結婚式により多くの予算を使える可能性が高まります。

〈オフライン空間でのターゲティング広告〉

結婚式という個別空間で、参加者に対して直接アプローチできる広告機会を提供します。

■サービスサイトについて

公式サイト：https://yuinone.net/

「YUINONE（ゆいのね）」では、結婚式準備をサポートするためのWEBサイトを提供しています。

ユーザーは式場探しから挙式当日までを一貫してサポートする機能を利用できます。

主な機能は以下の通りです。

〈式場探し機能〉

結婚式場の情報を閲覧し、お気に入り登録を行うことができます。比較検討をしながら式場選びを進められます。

〈チャット機能〉

気になる結婚式場へサイト上から気軽に質問ができ、式場とのコミュニケーションをスムーズに行えます。

〈カウントダウン機能〉

挙式当日までのカウントダウンを表示し、結婚式準備の時間をより楽しめる設計になっています。

〈スカウト機能〉

結婚式場が新郎新婦のプロフィール情報をもとにスカウトメッセージを送ることができます。

新郎新婦にとっては、自分たちに合った式場との出会いの機会を広げることにつながります。

■今後の展開

今後は全国の結婚式場との連携を進めるとともに、結婚関連サービスやライフイベント領域への展開を予定しています。

■代表コメント

株式会社R-field

代表取締役 山田和徳

結婚式を挙げたいという想いがありながら、費用面の理由で諦めてしまう方が増えていることに課題を感じ、本サービスを企画しました。

「YUINONE（ゆいのね）」は、カップル・結婚式場・企業が支え合う新しい仕組みです。結婚式という特別な一日を、より多くの方が実現できる社会を目指してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社R-field

所在地：東京都千代田区岩本町3-8-8 中和秋葉原ビル5F-20

代表者：代表取締役 山田和徳

事業内容：WEBリスクマネジメント事業、WEBマーケティング事業、オフラインターゲティング広告事業