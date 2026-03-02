アイティフォーが電気通信大学のホワイトハッキングチャレンジイベント「UEC Bug Bounty」に初協賛

株式会社アイティフォー

株式会社アイティフォー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：坂田 幸司）は、国立大学法人電気通信大学（所在地：東京都）が開催する、学内システムの脆弱性を発見・報告するイベント「UEC Bug Bounty」に協賛します。本イベントにおいて、当社は「アイティフォー賞」を授与します。サイバーセキュリティソリューションの提供を通じて社会に貢献する当社は、本取り組みを通して、未来のセキュリティ界を担う学生たちの挑戦をバックアップします。

◆背景

当社はかねてよりサイバーセキュリティソリューションを提供しており、2025年4月からは教育分野にも手を広げ、セキュリティ人材育成支援サービスの提供を開始しました。

電気通信大学は日本の情報理工学研究を牽引し、高度なIT技術者を数多く輩出している国立大学です。実稼働中のシステムを対象にバグや不具合を提起するという、実践的なイベントに挑戦する学生を支援することは、未来のIT人材育成に直結し、当社がソリューション提供を通して目指すセキュリティリテラシーの高い社会づくりにもつながることから、このたびの協賛に至りました。

◆「UEC Bug Bounty」概要

「UEC BUG BOUNTY」は、電気通信大学の学生が運用中の学内情報システムを検査し、発見した不具合や改善提案を行うホワイトハッキングイベントです。

公式サイト https://bb.csirt.uec.ac.jp/

- 検査期間：2026年1月30日（金）～2月24日（火）- 審査期間：2026年2月27日（金）～3月6日（金）- 表彰式 ：2026年3月16日（月）

学生の皆さんが発見する脆弱性の一つひとつが、社会の安全性を高める貴重な知見となることを期待しています。当社は本協賛をはじめとする取り組みを通じて、次世代を担う若い才能と共に、安全・安心なデジタル社会の発展に寄与してまいります。

【株式会社アイティフォーの概要】

代表者 ：代表取締役社長 坂田 幸司

本社所在地：東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル

上場区分 ：東証プライム（4743）

URL ：https://www.itfor.co.jp

アイティフォーは、社会や人々の多様なニーズにITサービスで応える企業です。金融機関や地方自治体、小売業／EC事業者向けサービスをはじめ、キャッシュレス決済、コンタクトセンター、セキュリティ・基盤など幅広い分野におけるサービスの提供を通じて地方創生を支援し、「寄り添うチカラ」で人々の感動と笑顔を生み出す社会づくりに貢献します。

＜お問い合わせ先＞

広報部 TEL：03-5275-7914 Email：kouhou_ml@itfor.co.jp