テラスカイ創業20周年、次の成長ステージの礎となる新経営理念を策定

株式会社テラスカイ（本社所在地：東京都中央区、代表取締役CEO 社長執行役員：佐藤 秀哉、以下 テラスカイ）は、2026年3月に迎えた創業20周年を「次なる成長への起点」と位置づけ、経営理念を刷新いたしました。その根幹にあるのは、お客様のビジネスを深く理解し先端のテクノロジーによって成長を支えたいという、不変のアイデンティティです。 AIや量子技術の進化により、ビジネスや社会のあり方が根本から覆るパラダイムシフトが起きている今、システムインテグレーターの枠を超え、社会を次のステージへ導く先駆者を目指してまいります。

経営理念ページ：https://www.terrasky.co.jp/company/philosophy/

◆新しい経営理念

【Mission】

先進のテクノロジーを探求し、社会を次のステージへ

常に最新のテクノロジーを探求し、最適なソリューションを提供することで、お客さまのビジネスの成長を支えてまいります。

お客さまの成功は社会の発展に繋がり、社会全体を新たなステージへと確実に導くことを目指します。

【Vision】

Fly Ahead

一歩先ゆく確かな技術で、もっとも信頼されるパートナーに

【Value】

お客さまに驚きと感動を

私たちは、お客さまのビジネスを深く理解します。単なる課題解決にとどまらず、お客さま自身も気づいていない可能性や言葉にできない思いを汲み取ることで、期待を超える価値を提供し、驚きと感動を生み出し続けます。

挑戦を楽しみ、最高の成果を

私たちは、学びと知識を更新し続け、最新のテクノロジーを最大限に活用することで、最高の成果を追求します。大胆な挑戦を繰り返し、その一つひとつを成長の糧として楽しみます。

誰もがリーダー、一人ひとりが輝くチームへ

私たちは、一人ひとりがリーダーシップを発揮し、チームや組織の力を最大限に引き出すことを目指します。誠実に互いを尊重しながら、オープンな対話と行動を通して、揺るぎない信頼関係を構築し、困難な課題でも共に解決へと導く強いチームを築きます。

◆経営理念刷新の背景

創業から約20年、私たちはクラウドインテグレーターのパイオニアとして、市場の発展と共に歩んでまいりました。昨今では、IT業界はAIを中核とした変革の渦中にあり、さらに近い将来には、量子技術によるテクノロジーの新時代が幕開けします。

こうした時代の転換点において私たちが目指すのは、一貫して大切にしてきた、お客様のビジネスを深く理解し伴走する姿勢をさらに深化させ、その先にある社会全体を次のステージへ導く先駆者となることです。その決意を形にし、自らのマインドセットをさらなる高みへと引き上げるべく、経営理念を刷新いたしました。

◆株式会社テラスカイ 代表取締役CEO 社長執行役員 佐藤 秀哉のメッセージ

2006年、まだクラウドという言葉が一般的ではなかった時代に、テクノロジーがもたらす未来を信じたわずか5名のメンバーで、私たちはテラスカイを立ち上げました。それから20年、多くのお客様とパートナーの皆様に支えられ、今では1,600名を超えるテラスカイグループの仲間と共に、最先端の技術を社会へお届けする企業へと成長することができました。

この20年間、私たちが提供するテクノロジーは、クラウドを核としてまいりましたが、時代はAIへとその領域を広げ、そして今後は量子技術へと劇的な進化を遂げてゆくことが予想されます。しかし、どれほど時代が移り変わっても、お客様の成功を支え続ける私たちの原点は変わりません。

私たちはこれまでの20年間で築き上げた技術と信頼を糧に、これからも変化を恐れず自らを絶えず変革し続けゆく企業グループとして成長してまいる所存です。新たに策定した経営理念のもと、より一層の価値を提供し、社会に貢献できる企業へと進化してまいりたいと願っております。

