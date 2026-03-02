発達特性のある子どもとつくるRobloxの学び ～実践者3名が語る“現場のリアル”座談会を開催（3月26日オンライン）～

株式会社エクシード

10代向けデジタル人材育成サービス『TechHigher(https://www.techhigher.club/)』を運営する株式会社エクシード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：澤部愛子）は、2026年3月26日（木）12:00～13:00、オンラインにて座談会イベント「発達特性のある子どもとつくるRobloxの学び ― 実践者3名が語る現場のリアル」を開催いたします。

本イベントは、プログラミング教室で実際に発達特性のある子どもたちと向き合ってきた実践者3名が登壇し、理論ではなく“現場のリアル”を共有する対話型座談会です。

■ 開催背景

近年、放課後等デイサービスやフリースクールでは、発達特性のある子どもへの支援の質向上と同時に、子どもが「自ら取り組みたくなる活動」の設計が求められています。

一斉指導が難しいケースや、成功体験をどのように設計するか、他者と比較しない環境づくりなど、現場では日々多くの試行錯誤が行われています。

その中で、世界的ゲーム制作プラットフォーム「Roblox」を活用した創造的学習が、子どもたちの主体性や集中力を引き出す事例が増えています。

しかし、

・なぜRobloxなのか

・どのように運営しているのか

・スタッフ体制はどうしているのか

といった実践的な情報は、まだ十分に共有されていません。

本座談会では、成功談だけでなく失敗談も含め、現場で起きた具体的なエピソードを共有します。

■ 本イベントの特徴

・ 理論より「実体験」重視

・ スライド最小限の柔らかい対話形式

・ 成功例だけでなく失敗談も共有

・ 難しい専門用語は控えめ

“正解を提示する場”ではなく、“経験を共有する場”として進行します。

■ プログラム概要

本座談会では、発達特性のある子どもとの関わり方の実践事例から、Robloxを活用した学びの可能性、さらに導入・運営のリアルまでを、3名の実践者が対話形式で共有します。

- 一斉指導の難しさや成功体験の設計- 「比べない環境」づくりの工夫- 子どもが変化した具体的なエピソード- 保護者の反応や継続率の変化

など、理論ではなく“現場のリアル”を中心にお届けします。

■ 登壇者プロフィール

○ 谷口 美香 氏 （プログラミング教室アクシオ(https://accio29113pro.webnode.jp/) 代表講師）

児童指導歴20年以上。少人数制で寄り添う指導を重視し、子どもの個性に合わせた学習設計を行う。プログラミング講師としての経験に加え、子ども発達障がい支援アドバイザー資格を有し、発達特性に配慮した指導実践を行っている。

保護者としての視点も活かしながら、成功体験の積み重ねを大切にした教育を展開している。

○ 三上 裕司 氏 （自由研究研究所 (https://freestudylab.jp/)所長）

北海道函館市にてプログラミング教室「自由研究研究所」を運営。子どもたちの「なぜ？」「やってみたい」を起点に、探究型・実践型の学びを提供している。2026年3月29日には、中高生が制作したRobloxゲームを地域公開する体験型イベント「ROBLOX ARCADE(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000084.000006960.html)」を函館で開催予定。教室内の学びを社会へ接続し、起業家精神やマーケティング思考を育む教育モデルを実践している。

教室での指導と地域イベントの両面から、子どもが“創る側”へと成長する環境づくりに取り組む。

○ 岡野 友利加 氏（キッズプログラミング教室OKATOMO(https://okatomo-kiz-programming.amebaownd.com/) 代表講師）

個別進行型の指導を特徴とするプログラミング教室。通常クラスに加え、不登校児支援クラス「OKATOMO＋」を開講し、安心して通える居場所づくりと学びの両立を実践している。

創造的活動を通じて自己肯定感を育むことを重視し、保護者としての視点も大切にしながら、子ども一人ひとりに寄り添った指導を行っている。

■ 開催概要

■ こんな方におすすめ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6960/table/85_1_a041d976318fc044a572ab3d2cf96615.jpg?v=202603021151 ]

・発達特性のある子どもの成功体験設計に悩んでいる

・一斉指導に限界を感じている

・活動の差別化を図りたい

・子どもが「自分から取り組む活動」を設計したい

■ 放課後等デイサービス・フリースクール向け特別プランについて

現在TechHigherでは、 放課後等デイサービスおよびフリースクールを対象とした特別提供プラン(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000081.000006960.html)を実施しています。

本プランは、発達特性のある子どもへの創造的学習環境づくりを後押しするために設計されたもので、

・初期導入費用の軽減

・段階的な導入設計

・動画教材中心による運営負担の最小化

など、現場での再現性を重視した内容となっています。

本座談会では特別プランの概要もご案内いたします。

■株式会社エクシードについて

10代向けデジタル人材育成サービス『TechHigher』および小学生向けプログラミング教室『Tech for elementary』を全国250教室以上で展開。Roblox、Minecraft、Canva、生成AIなど、時代に即した学びを提供しています。