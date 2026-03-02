TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』のトレーディング ちびとこ アクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』の商品8種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』の商品の受注を2月24日（火）より開始いたしました。

▼トレーディング ちびとこ アクリルスタンド

リボーン、沢田綱吉、雲雀 恭弥（10年後）、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フランが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、アクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「ちびとこ」は、キャラクターの「動き」にスポットをあて、歩いているところを描き起こしたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \7,040(税込)

種類 ：全8種

サイズ：本体：（最大約）70×31mm 以内 台座：（約）40×30mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ちびとこ ゆらゆらアクリルキーホルダー

リボーン、沢田綱吉、雲雀 恭弥（10年後）、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フランが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、ゆらゆら動くアクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \7,040(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（最大約）69×30mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ちびとこ アクリルカード

リボーン、沢田綱吉、雲雀 恭弥（10年後）、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フランが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、アクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \5,720(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ちびとこ アクリルネームプレート

リボーン、沢田綱吉、雲雀 恭弥（10年後）、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フランが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、アクリルネームプレートに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \660(税込), BOX \5,280(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）68×27mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ちびとこ 缶バッジ

リボーン、沢田綱吉、雲雀 恭弥（10年後）、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フランが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \3,960(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング ちびとこ イラストカード

リボーン、沢田綱吉、雲雀 恭弥（10年後）、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フランが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、イラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,200(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼ちびとこ B8サイズマルチカードホルダー

リボーン、沢田綱吉、雲雀 恭弥（10年後）、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フランが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、B8サイズのマルチカードホルダーに仕上げました。

カードや写真などを収納可能なトレカホルダーです。

蓋付きのため大切なカードなどを無くすことなく保管できます。

日常使いからイベントなどの特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \1,320(税込)

種類 ：全2種（ボンゴレ、ヴァリアー）

サイズ：（約）12.5×7.5cm 内寸：（約）9.3×6.5cm

素材 ：アクリル、PVC

▼ちびとこ オーロラダイカットステッカー

※画像は「リボーン&沢田綱吉 ちびとこ オーロラダイカットステッカー」を使用しております。

リボーン、沢田綱吉、雲雀 恭弥（10年後）、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フランが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、オーロラダイカットステッカーに仕上げました。

身近な持ち物をデコレーションできるオーロラに輝くステッカーです。

スーツケースやPCなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \660(税込)

種類 ：全7種[リボーン&沢田綱吉、雲雀 恭弥（10年後）、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フラン]

サイズ：（約）55×43mm ※種類により異なる

素材 ：紙、PP

(C)天野明／集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会