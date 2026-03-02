TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』のトレーディング ちびとこ アクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』の商品の受注を2月24日（火）より開始いたしました。



「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。




▼トレーディング ちびとこ アクリルスタンド







リボーン、沢田綱吉、雲雀 恭弥（10年後）、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フランが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、アクリルスタンドに仕上げました。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



※「ちびとこ」は、キャラクターの「動き」にスポットをあて、歩いているところを描き起こしたAMNIBUSのオリジナル商品です。



▽仕様


価格　：単品 \880(税込), BOX \7,040(税込)


種類　：全8種


サイズ：本体：（最大約）70×31mm 以内　台座：（約）40×30mm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼トレーディング ちびとこ ゆらゆらアクリルキーホルダー







リボーン、沢田綱吉、雲雀 恭弥（10年後）、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フランが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、ゆらゆら動くアクリルキーホルダーに仕上げました。


カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \880(税込), BOX \7,040(税込)


種類　：全8種


サイズ：（最大約）69×30mm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼トレーディング ちびとこ アクリルカード







リボーン、沢田綱吉、雲雀 恭弥（10年後）、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フランが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、アクリルカードに仕上げました。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \715(税込), BOX \5,720(税込)


種類　：全8種


サイズ：（約）70×60mm　厚み：1mm


素材　：アクリル




▼トレーディング ちびとこ アクリルネームプレート







リボーン、沢田綱吉、雲雀 恭弥（10年後）、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フランが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、アクリルネームプレートに仕上げました。


カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \660(税込), BOX \5,280(税込)


種類　：全8種


サイズ：（約）68×27mm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼トレーディング ちびとこ 缶バッジ







リボーン、沢田綱吉、雲雀 恭弥（10年後）、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フランが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、缶バッジに仕上げました。


カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \495(税込), BOX \3,960(税込)


種類　：全8種


サイズ：（約）直径56mm


素材　：紙、ブリキ




▼トレーディング ちびとこ イラストカード







リボーン、沢田綱吉、雲雀 恭弥（10年後）、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フランが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、イラストカードに仕上げました。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \275(税込), BOX \2,200(税込)


種類　：全8種


サイズ：（約）80×50mm


素材　：紙




▼ちびとこ B8サイズマルチカードホルダー





リボーン、沢田綱吉、雲雀 恭弥（10年後）、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フランが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、B8サイズのマルチカードホルダーに仕上げました。


カードや写真などを収納可能なトレカホルダーです。


蓋付きのため大切なカードなどを無くすことなく保管できます。


日常使いからイベントなどの特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。



▽仕様


価格　：各 \1,320(税込)


種類　：全2種（ボンゴレ、ヴァリアー）


サイズ：（約）12.5×7.5cm　内寸：（約）9.3×6.5cm


素材　：アクリル、PVC




▼ちびとこ オーロラダイカットステッカー







リボーン、沢田綱吉、雲雀 恭弥（10年後）、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フランが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、オーロラダイカットステッカーに仕上げました。


身近な持ち物をデコレーションできるオーロラに輝くステッカーです。


スーツケースやPCなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \660(税込)


種類　：全7種[リボーン&沢田綱吉、雲雀 恭弥（10年後）、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フラン]


サイズ：（約）55×43mm ※種類により異なる


素材　：紙、PP




(C)天野明／集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会