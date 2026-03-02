滋賀県守山市の海ノ民話アニメーション「おまんさん」とコラボした「近江もりやまのパウンドケーキ」の販売を開始

ソーシャルアクションネットワーク

一般社団法人日本昔ばなし協会と日本財団が取り組む「海ノ民話のまちプロジェクト」では、滋賀県守山市に伝わる民話「おまんさん」とのコラボレーションとして、地元企業である「株式会社 滋賀フーズ」と連携し「近江もりやまのパウンドケーキ」を2026年3月2日より販売いたします。

民話アニメのキャラクターである「おまん」と「八鉱山」が可愛いイラストとして描かれたパッケージのパウンドケーキ。このパウンドケーキは民話の舞台となった守山市の名産品であるモリヤマメロンやいちごの果汁をたっぷりと使った商品となっており、民話のまち守山の名産を堪能することができます。また、このパッケージには守山市の紹介も書かれています。このパッケージをきっかけに多くの方が守山市に、そして守山市の民話「おまんさん」に興味を持っていただければ幸いです。

この企画は、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環で実施しています。

滋賀県守山市産の「メロン」「いちご」果汁をたっぷり使用したオリジナルスイーツで、それぞれの果実の風味がしっかりと感じられるパウンドケーキです。

メロン味の緑色は「八鉱山」、いちご味のピンク色は「おまんさん」と、それぞれの着物をイメージして作成しました。物語の中では悲しい結末となってしまいますが、こちらのパッケージでは二人が仲良く並んでいられるというところがポイントとなっています。

海ノ民話のまちプロジェクト公式サイト『おまんさん』

滋賀県守山市の海ノ民話アニメーション「おまんさん」や守山市に関する情報は下記よりご覧いただけます。

https://uminominwa.jp/animation/106/

<コラボレーション概要>

・商品名：近江もりやまのパウンドケーキ

・商品内容：パウンドケーキ4個（メロン味：2個、いちご味：2個）

・販売開始日：2026年3月2日（月）

・販売価格：1,500円（税込）

・販売場所：JAレーク滋賀おうみんち守山本店

守山駅前総合案内所

▼販売元 株式会社滋賀フーズ

https://shigafoods.net/

＜「海ノ民話アニメーション」を活用しませんか？＞

「海ノ民話アニメーション」の動画・画像は、子ども向け学習会、まちのイベント、地域産品の企画やパッケージなどに活用いただけます。

利用には事前申請と、一般社団法人日本昔ばなし協会の承認が必要です。

詳細はこちらをご確認ください▼

https://uminominwa.jp/kitei/

＜団体概要＞

団体名称：一般社団法人日本昔ばなし協会

URL：https://www.nippon-mukashibanashi.or.jp/

海ノ民話のまちプロジェクト

海と深く関わりを持つ日本という国の「海とのつながり」と「地域の誇り」を子どもたちに伝え、未来につなぐことを目的に、日本各地の無形文化財である海の民話の中から、海の学びを内包する価値の高い話を選出して「海ノ民話アニメーション」として有形化し、次世代のためにアーカイブします。また、それらの海の民話を語り継がれてこられた地域を「海ノ民話のまち」と認定し、ともにPRや活用促進を図ります。

公式サイト https://uminominwa.jp/

公式Youtube https://www.youtube.com/@uminominwa

X https://x.com/uminominwa

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/