愛人契約から始まった、歪んだ愛の極致のBL──！樋木ゆいち『XXX the only one.』が3月2日発売！
株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はpicn comics レーベルより2026年3月2日にコミックス『XXX the only one.』（著：樋木ゆいち）を発売いたします。
激重執着マフィア×訳あり強気愛人
樋木ゆいち『XXX the only one.』
記憶を失くし、富豪の情夫をしていたルカ。
ある夜屋敷が襲撃に遭い命からがら逃げていたところ、美しくも狂気的なマフィア・レオナルドに匿われることに。
しかし、無条件に助けてもらえるわけもなく、保護するかわりにひとつの対価を要求される。
「俺の愛人にならない？」
代わりに記憶を取り戻してあげると語るレオナルドの提案を受け入れたルカは、セックスを命じられ--？
■コミックス情報
picn comics
『XXX the only one.』
著 ：樋木ゆいち
発売日：2026年3月2日
価格 ：880円（税込）
判型 ：B6
ISBN ：978-4-8236-1020-2
詳細 ：https://medu.gotbb.jp/picn/(https://app.gotbb.jp/redirect/VOSKOA7LEP)
■著者情報
樋木ゆいち（ひきゆいち）
「マリオネットの祈り」(海王社刊)にて商業デビュー
耽美な世界観が魅力的で、漫画家だけでなくイラストレーターとしても幅広く活躍中。
著者SNS：@hikiyit(https://x.com/hikiyit)
■新刊購入特典
書店特典一覧
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/357_1_61a2d731739ac4ace9176eb36ff86e04.jpg?v=202603021151 ]
詳細はこちら :
https://medu.gotbb.jp/picn/comics/9784823610202.php
■電子書店特典
電子書店特典一覧
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/357_2_fc87c507f74eab335a724102dd36ccc0.jpg?v=202603021151 ]
詳細はこちら :
https://medu.gotbb.jp/picn/comics/9784823610202.php
■応援団店特典
応援団書店特典
配布店舗はこちら :
https://medu.gotbb.jp/picn/tokutenstore.php
※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。
※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。
※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。
