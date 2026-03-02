講師が全員VTuberのオンライン学習塾「バーチャル学習塾Wish」新年度 応援キャンペーン実施 ― 先着100名 初月完全0円！

株式会社ルミナリス

株式会社ルミナリス（本社：東京都墨田区、代表取締役：中村 祐也）が運営する、講師が全員VTuberのバーチャル学習塾「Wish」は、新年度 応援キャンペーンとして、先着100名様限定で初月費用を完全無料（通常3,300円）とする特別施策を開始いたします。

https://v-wish.com/

■新年度 応援キャンペーン概要

通常、Wishでは初月に以下の費用が発生します。

・ID発行費：3,300円（税込）＋初月受講料：0円＝合計：3,300円（税込）

今回、春の新生活応援として、

先着100名様限定で初月完全無料（0円）といたします。

初期費用のハードルを下げ、より多くの方に新しい教育体験を届けることが目的です。

100名に達し次第終了となります。

■キャンペーン詳細

対象：新規入会者

内容：先着100名 初月完全無料

期間：100名に達し次第終了

■バーチャル学習塾Wishとは

Wishは、2025年3月に開校した講師が全員VTuberのオンライン学習塾です。

中学生で学ぶ5教科（国語・数学・英語・理科・社会）を動画配信形式で提供する教育サービスです。

授業は火曜～土曜に配信。

見逃した場合でもアーカイブ視聴が可能で、時間や場所に縛られることなく学習できます。

全国どこからでも受講可能。年齢制限はありません。

小学生の先取り学習、高校生の復習、大人の学び直しまで、

「学びたい人すべて」を対象とした教育プラットフォームです。

■設立の背景 ― 教育の“地域格差”と“価格課題”への挑戦

日本の教育は、表面的には「どこでも同じ水準」を掲げています。しかし現実には、住んでいる地域や家庭の経済状況によって、子どもが受けられる教育の質や選択肢には大きな差が生まれています。

都市部には多様な塾や専門指導が存在する一方、地方では選択肢が限られ、通塾距離や送迎負担も大きくなります。さらに、学習塾の授業料は年々上昇傾向にあり、5教科すべてを受講すれば月額10万円弱になることも珍しくありません。

特に、

・地域による教育機会の格差

・高額になりがちな授業料体系

この2つは、多くの家庭にとって現実的な課題です。

「成績を上げたい」という思いは全国どの家庭でも同じです。しかし、環境や価格によって挑戦の機会が制限される現状は、本来あるべき教育の姿とは言えません。

Wishは、この構造そのものを変えるために設立されました。

オンラインを前提としたバーチャル学習塾という形を採用することで、地域に縛られない教育環境を実現。日本全国どこからでも、同じ質の授業を受けることが可能です。

また、料金体系はシンプルに設計しました。

すべてのコースで5教科セット。

月額16,500円～（学年により変動）で、国語・数学・英語・理科・社会をバランスよく学ぶことができます。教科追加による加算や、季節講習という“別料金”の概念はありません。毎月定額で、継続的に学習を積み上げられる仕組みです。

教育を「一部の人の選択肢」ではなく、「誰もが挑戦できる環境」にする。

Wishは、価格と地域の壁を越え、学びの可能性を広げるための新しい教育モデルとして生まれました。

■Wishの特徴１. 講師は全員VTuber

Wish最大の特徴は、講師が全員VTuberであることです。

VTuberの皆さんは、 自分の想いを持ち、自分の言葉で発信を続けている “想いの活動者”です。

Wishの講師陣には、

・大学・大学院で教職課程を学んだ講師

・専門分野で継続的に発信活動を行う講師

・高い言語化能力を持つ配信者

など、教育への本気度と表現力を兼ね備えた人材が在籍しています。

「楽しい」だけでは終わらない。

本質的な理解につながる授業を展開しています。

■Wishの特徴２. 5教科セットで効率的に学習

数学担当：宇推くりあ先生英語担当：朝輝さにぃ先生

Wishはすべてのコースで5教科セット。

主要5教科を横断的に学ぶことで、理解の相乗効果を生み出します。

さらに、教材には教育開発出版株式会社が提供するICT教材「My eトレ」を導入。

My eトレは、小1～高3まで対応した120万題の問題データベースを持つ教材で、

・基礎から応用まで段階的に学習

・紙に“書く”学習の良さを活かした設計

・反復による定着強化

を可能にしています。

動画授業 × ICT教材の掛け合わせにより、インプットとアウトプットの循環を作ります。

■Wishの特徴３. 年齢制限なし ― 大人も受講可能

Wishは中学生内容を中心とした授業ですが、年齢制限を設けていません。

・小学生の先取り

・高校生の復習

・大人の学び直し

・保護者の指導サポート目的

どの世代でも受講可能です。

中学内容は“すべての基礎”。

ここを固めることで、学びは大きく変わります。

■Wish High 運営

バーチャル学習塾Wishを運営する株式会社ルミナリスは、オリジナルの個別指導塾（個別指導Wit）を運営している教育会社です。個別指導Witでは、脳科学に基づく『五感で学ぶWit式学習法』を独自に開発・導入し、一人ひとりの学習スタイルや目標に合わせた最適な指導を提供しています。2025年11月には、2教室目となる個別指導Wit瑞江校を東京都江戸川区に開校しました。

Witでは、生徒の夢や目標から逆算して作るオリジナル学習計画書を活用。また、記憶力や集中力を高める音楽や香りなど、科学的根拠に基づいた学習環境も取り入れ、成績アップと学ぶ楽しさの両立を追求しています。

こうした独自の教育メソッドと実践経験を背景に、より多くの高校生に学ぶ喜びを届けるため、バーチャル学習塾Wish/Wish Highを全国に提供してまいります。