劇場文化が息づく街「東京・銀座」のホテルで、伝統芸能を気軽に体験｜アマネク銀座イーストで「歌舞伎の隈取お面作り」を開催

株式会社アマネク

株式会社アマネク（本社：東京都千代田区、代表取締役：安達禎文）が運営する「ホテル アマネク銀座イースト（以下、アマネク銀座イースト）」では、ホテルを軸とする学びのプロジェクト「アマネクアカデミー」の一環として、日本の伝統芸能・歌舞伎の象徴である「隈取（くまどり）」をテーマにした「隈取お面作り」ワークショップを、2026年3月8日（日）に開催いたします。

企画背景：旅先で“観る文化”を、手でつくって持ち帰る“体験”へ

アマネク銀座イーストが位置する東京・銀座エリアは、日本を代表する商業・文化の中心地として発展してきました。周辺には劇場文化も息づき、国内外の来訪者が集う街として、多様な日本の独自文化を感じる土壌があります。この地域特有の文化的背景を活かし、海外からのお客様を中心としたゲストに向けて、日本の美意識を理解し、体験いただく機会を創出すべく当イベントを立ち上げました。

歌舞伎役者が施す「隈取」は、単なる化粧ではなく、線の描き方や色によって役柄のキャラクターや激しい感情を表現する重要な役割を担っています。本イベントでは、隈取が持つ歴史や意味を学び、実際にお面を作成することで、日本の伝統文化に対する理解と興味を深めていただくことを目的としています。

イベント概要

名称：隈取お面作り ～隈取から学ぶ歌舞伎の世界～

日時：2026年3月8日(日) 16:00～ ※本イベントは、2か月ごとの定期開催を予定しております。

場所：アマネク銀座イースト 1F「ピンクエレファント」

料金：500円（税込）

内容：歌舞伎の歴史と隈取の解説（資料配布）/隈取お面の作成ワークショップ/完成品を付けての記念撮影

対象：アマネク銀座イーストにご宿泊のお客様

参加方法：入力フォームでの事前申し込み / フロントにて当日受付（詳細はフロントまでお申し付けください）

ホテルを軸とする学びのプロジェクト「アマネクアカデミー」 について

アマネクでは 「旅と街をつなげる『私のホテル』」 というコンセプトのもと、街の魅力に触れ、旅への好奇心を満たすホテルを全国で運営しております。その土地ごとの街並みや伝統工芸など、地域の特徴を共用部や客室のデザインに取り入れてホテル全体で立地に見合う特色を打ち出し、お客さまの滞在体験の充実を図っております。

その延長線上の取り組みとして、地域社会や文化に紐づく様々な学びの機会をご提供する「アマネクアカデミー」を発足することになりました。

地域に根付いた生涯学習という観点から、あらゆる世代に向けて多岐にわたるテーマのイベントを実施することで、宿泊されるお客様に限らず気軽に足を運んでいただけるような地域活性化ホテルを目指してまいります。

＜過去のアマネクアカデミー実施例＞

■小学生向けのホテル職業体験「Growing Up Summer 2025」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000103982.html

■ホテルと地元高校生が連携した「日本楽器コンサート＆体験会」 in アマネク飛騨高山

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000050.000103982.html

■奥能登の地酒を味わい、学びを深める「奥能登蔵元応援フェア」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000103982.html

ホテル アマネク銀座イーストの施設概要

2016年6月、独自の客室コンセプトを掲げた「アマネク」ブランドの第1号店として誕生した、銀座の隠れ家ホテルです。館内には職人によるポーターズペイントや陶器の素焼きタイルを配し、銀座らしい上質さと和の粋を活かした温かみのある空間を演出しています。銀座の中心という利便性を持ちながら、機能的な施設とサービスで、あらゆる旅のスタイルに寄り添う快適な滞在を提供します。

所在地：東京都中央区新富2-4-13

アクセス：新富町から徒歩2分、八丁堀駅から徒歩10分、築地駅から徒歩10分

客室数：35室

開業日：2016年6月

URL： https://amanekhotels.jp/ginza/

株式会社アマネクについて

2016年6月に“日本の粋を活かした素材と独自の客室コンセプト”として初めての自社ブランドホテル「アマネク銀座イースト」を開業。以来、訪日外国人旅行者、国内旅行者、ビジネスパーソンなど幅広い層のお客様に高いご支持をいただき、現在は全国で「アマネク」ブランドホテル12棟の運営を行っています。今後も日本の新しい「寛ぎ」のかたちを日本へ、そして世界へ発信できるよう、ホテルの企画及び運営を行ってまいります。

社名：株式会社アマネク

ＵＲＬ：https://amanek.jp/

所在地：東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル3F

設立：2002年4月

資本金：5,000万円

代表者：安達 禎文

事業内容：ホテル・旅館の企画・開発・運営など