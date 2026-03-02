ゴミ捨て場でイケメンを拾う？！ピュアなラブストーリーBL！！ 青山ひび『1LDKのダイアローグ』が3月2日発売！

株式会社ジーオーティー

株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はBivy comic レーベルより2026年3月2日にコミックス『1LDKのダイアローグ』（著：青山ひび）を発売いたします。

甘やかし上手な謎の美青年×天涯孤独な小説家

青山ひび『1LDKのダイアローグ』

■あらすじ

「言ったでしょ なんでもしてあげるって」



小説家の桜咲 透(おうさか とおる)はコンビニからの帰り道、謎の青年・リクと出会う。

一晩だけ泊めるつもりが、部屋にあったぬいぐるみを見つけられ「人肌恋しいってことか」と、突然抱きしめられ眠ることに。

翌朝、ぬくもりに触れ久々に熟睡できた透にリクは「家事も添い寝も、なんでもする代わりに家においてほしい」と頼み込んできて…。

なにかと距離の近いリクに翻弄されながらも、寄り添うような言葉に満たされ、気がつけば彼に惹かれていく透。

しかし、リクは透に隠していることがあり──……。



一つ屋根の下、ひとりに慣れた心が、ほどかれていく──

■コミックス情報

Bivy comic

『1LDKのダイアローグ』

著者 ：青山ひび

発売日：2026年3月2日

価格 ：880円（税込）

判型 ：B6

ISBN ：978-4-8236-1021-9

詳細 ：https://x.com/bivycomic

■著者情報

青山ひび（あおやま ひび）

商業BL初連載&初紙コミックス。

20代～50代まで幅広い読者に支持されています。



繊細で透明感のある絵柄が特徴で、書店のレビュー等でもキャラクターのビジュアルが好評。

著者SNS：@hibi_aoyama(https://x.com/hibi_aoyama?s=20)

■新刊購入特典書店特典一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/359_1_85cc317dd6784dd70cea705a0ec9fae5.jpg?v=202603021151 ]

詳細はこちら :https://x.com/bivycomic

※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。

※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。

※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。

■Bivy comic

BL CLLENNのオリジナル電子BLコミックレーベル

『ボーイズファン』

『spicomi（スピコミ）』

『NuPu（ヌプ）』

『MooiComics（モーイコミックス）』

上記作品の、紙単行本を発行していくレーベルです。

「もっとBLが好きになる」

「刺激の、その先。」

「心も躰もひとつに交わる溺愛系」

「あなたの心を刺激する」

魅力的な作品をBL好きなあなたにお届けします。

- Bivy comic 公式X：https://twitter.com/bivycomic