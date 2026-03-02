ゴミ捨て場でイケメンを拾う？！ピュアなラブストーリーBL！！ 青山ひび『1LDKのダイアローグ』が3月2日発売！

株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はBivy comic レーベルより2026年3月2日にコミックス『1LDKのダイアローグ』（著：青山ひび）を発売いたします。


青山ひび『1LDKのダイアローグ』

■あらすじ

「言ったでしょ なんでもしてあげるって」

小説家の桜咲 透(おうさか とおる)はコンビニからの帰り道、謎の青年・リクと出会う。
一晩だけ泊めるつもりが、部屋にあったぬいぐるみを見つけられ「人肌恋しいってことか」と、突然抱きしめられ眠ることに。
翌朝、ぬくもりに触れ久々に熟睡できた透にリクは「家事も添い寝も、なんでもする代わりに家においてほしい」と頼み込んできて…。
なにかと距離の近いリクに翻弄されながらも、寄り添うような言葉に満たされ、気がつけば彼に惹かれていく透。
しかし、リクは透に隠していることがあり──……。

甘やかし上手な謎の美青年×天涯孤独な小説家
一つ屋根の下、ひとりに慣れた心が、ほどかれていく──















■コミックス情報

Bivy comic


『1LDKのダイアローグ』


著者 ：青山ひび


発売日：2026年3月2日


価格　：880円（税込）


判型　：B6


ISBN ：978-4-8236-1021-9



詳細 ：https://x.com/bivycomic



■著者情報

青山ひび（あおやま ひび）



商業BL初連載&初紙コミックス。
20代～50代まで幅広い読者に支持されています。

繊細で透明感のある絵柄が特徴で、書店のレビュー等でもキャラクターのビジュアルが好評。



著者SNS：@hibi_aoyama(https://x.com/hibi_aoyama?s=20)


■新刊購入特典

書店特典一覧

詳細はこちら :
https://x.com/bivycomic


※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。


※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。


※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。



■Bivy comic

BL CLLENNのオリジナル電子BLコミックレーベル


『ボーイズファン』


『spicomi（スピコミ）』


『NuPu（ヌプ）』


『MooiComics（モーイコミックス）』


上記作品の、紙単行本を発行していくレーベルです。


「もっとBLが好きになる」


「刺激の、その先。」


「心も躰もひとつに交わる溺愛系」


「あなたの心を刺激する」


魅力的な作品をBL好きなあなたにお届けします。


- Bivy comic 公式X：https://twitter.com/bivycomic