ゴミ捨て場でイケメンを拾う？！ピュアなラブストーリーBL！！ 青山ひび『1LDKのダイアローグ』が3月2日発売！
株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はBivy comic レーベルより2026年3月2日にコミックス『1LDKのダイアローグ』（著：青山ひび）を発売いたします。
甘やかし上手な謎の美青年×天涯孤独な小説家
青山ひび『1LDKのダイアローグ』
「言ったでしょ なんでもしてあげるって」
小説家の桜咲 透(おうさか とおる)はコンビニからの帰り道、謎の青年・リクと出会う。
一晩だけ泊めるつもりが、部屋にあったぬいぐるみを見つけられ「人肌恋しいってことか」と、突然抱きしめられ眠ることに。
翌朝、ぬくもりに触れ久々に熟睡できた透にリクは「家事も添い寝も、なんでもする代わりに家においてほしい」と頼み込んできて…。
なにかと距離の近いリクに翻弄されながらも、寄り添うような言葉に満たされ、気がつけば彼に惹かれていく透。
しかし、リクは透に隠していることがあり──……。
一つ屋根の下、ひとりに慣れた心が、ほどかれていく──
■コミックス情報
Bivy comic
『1LDKのダイアローグ』
著者 ：青山ひび
発売日：2026年3月2日
価格 ：880円（税込）
判型 ：B6
ISBN ：978-4-8236-1021-9
詳細 ：https://x.com/bivycomic
■著者情報
青山ひび（あおやま ひび）
商業BL初連載&初紙コミックス。
20代～50代まで幅広い読者に支持されています。
繊細で透明感のある絵柄が特徴で、書店のレビュー等でもキャラクターのビジュアルが好評。
著者SNS：@hibi_aoyama(https://x.com/hibi_aoyama?s=20)
■新刊購入特典
書店特典一覧
[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/359_1_85cc317dd6784dd70cea705a0ec9fae5.jpg?v=202603021151 ]
詳細はこちら :
https://x.com/bivycomic
※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。
※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。
※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。
■Bivy comic
BL CLLENNのオリジナル電子BLコミックレーベル
『ボーイズファン』
『spicomi（スピコミ）』
『NuPu（ヌプ）』
『MooiComics（モーイコミックス）』
上記作品の、紙単行本を発行していくレーベルです。
「もっとBLが好きになる」
「刺激の、その先。」
「心も躰もひとつに交わる溺愛系」
「あなたの心を刺激する」
魅力的な作品をBL好きなあなたにお届けします。
- Bivy comic 公式X：https://twitter.com/bivycomic