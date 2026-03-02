魔法×獣人×学園！イノセントな純愛ファンタジーBL！ 花森玉子『ふたりよがりなメルティチャーム(1)』が3月2日発売！

株式会社ジーオーティー

株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はBivy comic レーベルより2026年3月2日にコミックス『ふたりよがりなメルティチャーム(1)』（著：花森玉子）を発売いたします。

孤高の一匹オオカミ×天真爛漫な元気ワンコ

花森玉子『ふたりよがりなメルティチャーム(1)』

■あらすじ

「――イヴと過ごした日々も、声も表情も全部。

切り離し方が分からないまま、独りで一生を過ごすと思った。」



ここはとある魔法学園。イヌ族のイヴはバディ選考の儀式に胸を躍らせていた。

しかし、選ばれたのは不穏な噂がある秀才・オオカミ族のアウラだった！

性格も魔法も正反対で、相性最悪！！こんなやつとバディ生活やっていけんのか！？

不安は的中！ケンカばかりの毎日。

でも、もしかしたら悪い奴じゃないのかも……。

そんな中、イヴはアウラのある《秘密》と出逢って――？

■コミックス情報

Bivy comic

『ふたりよがりなメルティチャーム(1)』

著者 ：花森玉子

発売日：2026年3月2日

価格 ：880円（税込）

判型 ：B6

ISBN ：978-4-8236-1009-7

詳細 ：https://x.com/bivycomic

■著者情報

花森玉子（はなもり たまこ）

BLアワード2025次に来る部門８位にランクインするなど、今大注目の作家。

代表作は「退勤後、卯坂さんを脱がしたら～ツンデレ先輩のえっちなヒミツ」モバイルメディアリサーチ刊

幅広い層に人気ですが、特に20~30代女性に人気が高い。

『退勤後、卯坂さんを脱がしたら～ツンデレ先輩のえっちなヒミツ(2)』(ファンギルド)

と今作が同月発売

著者SNS：@tama_kororo(https://x.com/tama_kororo)

■新刊購入特典書店特典一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/360_1_36be20f82a527c4578d12be519e9715f.jpg?v=202603021151 ]

詳細はこちら :https://x.com/bivycomic

※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。

※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。

※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。

【お問い合わせ先】

info-got@gotbb.co.jp

■Bivy comic

BL CLLENNのオリジナル電子BLコミックレーベル

『ボーイズファン』

『spicomi（スピコミ）』

『NuPu（ヌプ）』

『MooiComics（モーイコミックス）』

上記作品の、紙単行本を発行していくレーベルです。

「もっとBLが好きになる」

「刺激の、その先。」

「心も躰もひとつに交わる溺愛系」

「あなたの心を刺激する」

魅力的な作品をBL好きなあなたにお届けします。

- Bivy comic 公式X：https://twitter.com/bivycomic