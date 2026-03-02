魔法×獣人×学園！イノセントな純愛ファンタジーBL！ 花森玉子『ふたりよがりなメルティチャーム(1)』が3月2日発売！
株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はBivy comic レーベルより2026年3月2日にコミックス『ふたりよがりなメルティチャーム(1)』（著：花森玉子）を発売いたします。
孤高の一匹オオカミ×天真爛漫な元気ワンコ
花森玉子『ふたりよがりなメルティチャーム(1)』
「――イヴと過ごした日々も、声も表情も全部。
切り離し方が分からないまま、独りで一生を過ごすと思った。」
ここはとある魔法学園。イヌ族のイヴはバディ選考の儀式に胸を躍らせていた。
しかし、選ばれたのは不穏な噂がある秀才・オオカミ族のアウラだった！
性格も魔法も正反対で、相性最悪！！こんなやつとバディ生活やっていけんのか！？
不安は的中！ケンカばかりの毎日。
でも、もしかしたら悪い奴じゃないのかも……。
そんな中、イヴはアウラのある《秘密》と出逢って――？
■コミックス情報
Bivy comic
『ふたりよがりなメルティチャーム(1)』
著者 ：花森玉子
発売日：2026年3月2日
価格 ：880円（税込）
判型 ：B6
ISBN ：978-4-8236-1009-7
詳細 ：https://x.com/bivycomic
■著者情報
花森玉子（はなもり たまこ）
BLアワード2025次に来る部門８位にランクインするなど、今大注目の作家。
代表作は「退勤後、卯坂さんを脱がしたら～ツンデレ先輩のえっちなヒミツ」モバイルメディアリサーチ刊
幅広い層に人気ですが、特に20~30代女性に人気が高い。
『退勤後、卯坂さんを脱がしたら～ツンデレ先輩のえっちなヒミツ(2)』(ファンギルド)
と今作が同月発売
著者SNS：@tama_kororo(https://x.com/tama_kororo)
■新刊購入特典
書店特典一覧
[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/360_1_36be20f82a527c4578d12be519e9715f.jpg?v=202603021151 ]
詳細はこちら :
https://x.com/bivycomic
※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。
※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。
※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。
【お問い合わせ先】
info-got@gotbb.co.jp
■Bivy comic
BL CLLENNのオリジナル電子BLコミックレーベル
『ボーイズファン』
『spicomi（スピコミ）』
『NuPu（ヌプ）』
『MooiComics（モーイコミックス）』
上記作品の、紙単行本を発行していくレーベルです。
「もっとBLが好きになる」
「刺激の、その先。」
「心も躰もひとつに交わる溺愛系」
「あなたの心を刺激する」
魅力的な作品をBL好きなあなたにお届けします。
- Bivy comic 公式X：https://twitter.com/bivycomic