【大切なひとときのおもてなし】安楽亭　春の門出を華やかに彩る「春らんまん 祝い彩り盛り」３月2日～スタート！歓送迎会、卒入学など“集まる理由が増える季節”にぴったりの豪華大皿ごちそう焼肉♪

■春のお祝いシーズンに合わせ、家族や仲間と囲む“ハレの日のごちそう”

株式会社安楽亭

春は、送別会・歓迎会・卒業・入学・就職・引っ越しなど、人生の節目が重なる季節。新しい門出を祝う場面や、久しぶりに集まる仲間との語らいに、華やかで満足感のある焼肉体験をご提供します。

期間限定「祝い彩り盛り」お肉総量たっぷり500g！ 6,980円（税込7,678円）

人気の高い5種の部位を一皿に盛り合わせた総量500gの豪華プレート！

〈商品内容〉

◆上タン塩 80g：さっぱりとした旨味を楽しむ、食感の良い人気部位

◆ 和牛カルビ 80g：とろける旨みが広がる、春の祝い席にふさわしい贅沢な味わい

◆ 牛ハラミ 80g：肉の旨みと柔らかさが魅力の定番部位

◆ 炙りミスジ 130g：香ばしさと濃厚な旨みが特徴の特別感ある一品

◆国産牛赤身肉 130g：素材の味をしっかり楽しめる、食べ応えのある赤身肉

彩り豊かな盛り付けと、部位ごとの個性が楽しめる内容で、テーブルに並べた瞬間から“祝いの席”が華やぎます。家族の門出を祝う食事、仲間との送別会や歓迎会、久しぶりに集まる親族との団らんなど、春ならではのシーンにぴったりの焼肉体験をお届けします。

◆販売期間 3月2日（月）～4月12日（日）

◆コスモス店、ぼたん店はお取り扱いがございません

◆その他詳細は 安楽亭ホームページにてご確認ください。

詳細を見る :https://anrakutei.jp/topic/new-year-holiday-season%ef%bc%882025%e3%83%bb2026%ef%bc%89/