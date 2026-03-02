感性が刺さる新鋭BL作家、鮮烈デビュー！！ crim『きまぐれミルクティー』が3月2日発売！
株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はBivy comic レーベルより2026年3月2日にコミックス『きまぐれミルクティー』（著：crim）を発売いたします。
一途な大型ワンコ学生×生活力皆無のクールな講師
crim『きまぐれミルクティー』
ブラック企業勤めで心も体も限界な陽向(ひなた)。
ふと目を覚ますと――そこは見知らぬ異世界だった。
国王から「勇者」と呼ばれ、世界を救う使命を託される…
と思いきや、なぜか花嫁衣装を渡され、
魔王への“生贄”にされる羽目に!?
不安を抱えたまま魔王城へ向かった陽向を迎えたのは、
美貌と気品を兼ね備えた魔王サウロ。
彼の優しげな笑みに安堵したのも束の間、
いきなり服を破かれ、恥部を触られて…!?
「まさか”生贄”って…魔王に”性的に食べられる”ってこと!?」
ハジメテなのに、熱くてとろける甘い刺激に
体がつい反応してしまいーー
■コミックス情報
Bivy comic
『きまぐれミルクティー』
著者 ：crim
発売日：2026年3月2日
価格 ：858円（税込）
判型 ：B6
ISBN ：978-4-8236-1022-6
詳細 ：https://x.com/bivycomic
■著者情報
crim（くりむ）
本作がデビュー作。新進気鋭の作家。
単なる恋愛描写だけでなく、「独特な絵柄と言葉のセンス」と「丁寧な心理描写」を融合させた、唯一無二の世界観を描き、10代～50代の幅広い層に支持されている。
著者SNS：@crim33550872(https://x.com/crim33550872?s=20)
■新刊購入特典
書店特典一覧
[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/358_1_482f2128aaaab6cd196f5ec7f30e9e08.jpg?v=202603021151 ]
詳細はこちら :
https://x.com/bivycomic
※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。
※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。
※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。
【お問い合わせ先】
info-got@gotbb.co.jp
■Bivy comic
BL CLLENNのオリジナル電子BLコミックレーベル
『ボーイズファン』
『spicomi（スピコミ）』
『NuPu（ヌプ）』
『MooiComics（モーイコミックス）』
上記作品の、紙単行本を発行していくレーベルです。
「もっとBLが好きになる」
「刺激の、その先。」
「心も躰もひとつに交わる溺愛系」
「あなたの心を刺激する」
魅力的な作品をBL好きなあなたにお届けします。
- Bivy comic 公式X：https://twitter.com/bivycomic