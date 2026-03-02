4月29日 冠試合「育てるタオルスペシャルデー」開催！ご招待キャンペーンを実施！「育てるタオル」をつくる創業61周年の株式会社英瑞が株式会社西武ライオンズとオフィシャルスポンサー契約を締結！

株式会社英瑞

今年創業61周年を迎える株式会社英瑞は、新たな挑戦として、埼玉県所沢市を本拠地とする株式会社西武ライオンズとオフィシャルスポンサー契約を締結(https://eizui.com/news/721/)いたしました。

3月17日のホーム開幕戦より、共同制作した「チームオフィシャルタオル」を選手が公式戦やトレーニング時に使用いたします。

私たちは、タオルを通じて皆様の日々の生活を豊かにし、新しい感動を提供したいという理念のもと、多くの商品を作ってきました。

スポーツシーンにおいても欠かせない存在であるタオルを、単なる消耗品ではなく「愛用品」として使い続けていただけるよう、より良い商品作りに力を注いでまいります。

冠試合「育てるタオルスペシャルデー」開催

スポンサー契約を記念し、ファンの方々と共に熱気溢れる一日を過ごすための冠試合を開催いたします。

開催日： 2026年4月29日(水・祝)

対戦カード： 北海道日本ハムファイターズ戦

「育てるタオルスペシャルデー」ご招待キャンペーン！

「育てるタオルスペシャルデー」開催を記念して、始球式への参加権利や観戦チケットなど、当日をより特別なものにする豪華特典をご用意しました。

実施期間： 2026年3月2日(月) 10:00 ～ 3月31日(火) 23:59

対象店舗： 育てるタオル公式 online store、育てるタオル 表参道showroom

応募条件： 期間中のお買いもの3,300円(税込)ごとに1口応募可能

賞品内容：

A賞： 始球式投球権＆ネット裏プライベートボックス観戦チケット（1組4名さま）

※始球式は5歳以上の自走可能なかた1名(保護者同伴不可)

※ネット裏プライベートボックスは4枚/1組のBOXシートです

B賞： 花束贈呈権利＆ライオンズ内野指定席Aペアチケット（2組4名さま）

※花束贈呈は5歳以上の自走可能なかた1名ずつ(保護者同伴不可)

※ホーム・ビジターどちらに花束贈呈になるかは選べません

C賞（キッズ賞）：スターティングキッズ＆ライオンズ内野指定席Aペアチケット（18組36名さま）

※スターティングキッズは小学生の自走可能なお子さま18名(保護者同伴不可

D賞：ネット裏プライベートボックス観戦チケット（1組4名さま）

※ネット裏プライベートボックスは4枚/1組のBOXシートです

E賞：ライオンズ内野指定席Aペアチケット（50組100名さま）

いずれの賞品も、4月29日(水・祝) の北海道日本ハムファイターズ戦「育てるタオルスペシャルデー」の試合のみが対象です。

当選発表：2026年4月3日(金) 頃を予定しております。厳正なる抽選のうえ、当選者様にはメールにてご連絡差し上げます。

※実施内容や開催期間は予告なく変更または中止になる場合がございます。予めご了承くいませ。

スタジアムの熱気とともに、心に残る一日をお楽しみください。

皆様のご応募、心よりお待ちしております。

会社概要

社名： 株式会社 英瑞（エイズイ）A-Z CORPORATION

代表： 佐藤 昌子

本社： 東京都港区北青山3-5-38 善光ビル

設立： 1965年4月

主な事業内容／繊維製品製造、及び輸入卸

資本金／5000万円

育てるタオル 公式online store：https://sodaterutowel.com/

《リリースに関する問い合わせ先》

株式会社 英瑞（エイズイ） TEL：03-6721-1230 担当：刈屋