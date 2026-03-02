【成果報酬型テレアポ代行サービス実績報告】「アポ100」の営業ハックは2026年2月に791件のリード情報取得を実現したことをお知らせします。

「アポ100」サービス内容

営業ハックのテレアポチームによる新規アポイント100件の獲得支援を実施させていただきます。実施させていただく企業様は「初期費用」「稼働費」「運営固定費」「デポジット」は無料、アポイント獲得の成果報酬にて実施させていただきます。

１．初期費用・デポジット・固定費不要 ：アポが０件であれば費用0円！

２．アポイント獲得での完全成果報酬型 ：アポが０件であれば費用0円！

３．リスト・スクリプト準備は営業ハックが対応：アポが０件であれば費用0円！

営業ハックではこれまで「アポ100」というテレアポの教科書を活用した個別オンラインテレアポコンサルティングを提供してまいりました。

＜個別オンラインテレアポコンサルティングにご参加いただいた方の声＞

人材派遣会社営業マン（28歳男性）

実施前アポ率：0.3% コンサルティング実施後アポ率：2.1%

これまで自分がどれだけ感覚的にテレアポをしていたかがわかりました。

成果に波があり、アポイントが取れる時と取れない時の差が大きいと思っていましたが

「リスト」「タイミング」を意識することで安定してアポイントをいただけるようになりました。

人材紹介会社営業パーソン（32歳女性）

実施前アポ率：1.6% コンサルティング実施後アポ率：4.1%

社内でも多くアポイントを取れている方でしたが、ダントツになりました笑

コンサルティングを受けてから、営業を言語化する意識が生まれ

今ではマネジャーに昇進することができました。

人材派遣会社営業マネジャー



実施前チーム平均アポ率：0.8% コンサルティング実施後チームアポ率：2.3%

部下への育成で悩んでいた時に、ちょうどLINEで拝見し参加させていただきました。

トークスクリプトを私が作っていたのですが、今思えば冗長すぎてしまい

結局メンバーも話せていませんでした。ポイントも明確になったことで

営業ロープレやレクチャーの時間も大幅に短縮することができました。

▼アポ100のコンサルティング教材はこちら

https://hiroshi-sasada.com/wp-content/uploads/2021/02/apo100-2101.pdf(https://hiroshi-sasada.com/wp-content/uploads/2021/02/apo100-2101.pdf)



自分たちで取り組みリソースがなかったり、自分たちだけではどうしてもやりきれないというご相談を多くいただく中で、2024年から成果報酬型でのテレアポ代行をスタートいたしました。開始当初から毎月数多くのリード獲得を実現することができており、さらに採用や育成体制も日々進化させています。

2026年リード情報取得実績

有り難いことに現在進行系で数多くの企業様の営業支援をさせていただいております。2026年のリード総獲得数をお知らせいたします。

2026年1月リード数：876件

2026年2月リード数：791件

2026年合計リード数：1667件

こちらは事前にアポイントの質・量についてのご希望を伺い、企業様のご事情に合わせたアポイントづくりを徹底しております。実際こちらのリードの中から受注につながるケースも数多くあり、営業支援を実施している企業様からも好評の声をいただけています。

繰り返しですが、「アポ100」は「初期費用」「稼働費」「運営固定費」「デポジット」は無料、アポイント獲得時費用のみの成果報酬にて実施させていただいております。

「もう少しアポイントが欲しい」「営業にもっと注力したい」「売上をもっと上げたい」という方がいらっしゃいましたら、ぜひ営業ハックにお問い合わせください。貴社の営業の課題解決のために伴走させていただきます。

お問い合わせ先はこちら(https://eigyou-hack.com/contact)

代表プロフィール

株式会社営業ハック代表取締役社長 笹田 裕嗣

20歳の頃から営業のキャリアをスタート。新卒で大手人材会社に入社し、入社半年で営業成績トップになる。独立後は営業代行事業・コンサルティング事業で、営業支援を100社以上実施する。2018年4月「営業の悩みを0にする」ミッションを掲げ、株式会社営業ハックを創立。2022年には日本最大級の営業の大会第6回『S1グランプリ』にて優勝者となる。

株式会社営業ハックについて

株式会社営業ハックは「売上を2倍にするお手伝い」をさせていただき「営業の悩みを0にする」会社です。代表の笹田の体験・経験から、営業戦力不足を解決することで売れる組織をつくることができると考え、営業マネジメントコンサルティングを含めた営業代行事業を展開しています。「誰よりも現場を知る営業コンサルタント」として営業に関する実態調査や分析を行い、時代に合わせた営業とは何かを常に追いかけています。

会社概要

会社名：株式会社営業ハック（カブシキカイシャエイギョウハック）

所在地：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-42-15

代表者：笹田裕嗣

設立：2018年4月13日

事業内容：営業コンサルティングおよび代行支援事業

会社HP：https://eigyou-hack.com/sales-agency