【CASETiFY】CASETiFYから春の訪れを祝う「Spring in Bloom」コレクションが登場

Casetagram Limited「Spring in Bloom」コレクション

自分らしくカスタムできるスマートフォンケースやテックアクセサリーで個性豊かなライフスタイルを提案するグローバルライフスタイルブランド「CASETiFY (ケースティファイ)(https://www.casetify.com/)」は心躍る春の訪れる今シーズンに、新コレクション「Spring in Bloom」を2026年3月2日(月)より発売いたします。

「Spring in Bloom」コレクション

「Spring in Bloom」コレクションは、上質さを求める大人の女性から、自分らしい美学を追求するトレンドセッターまで、日常の何気ない瞬間に彩りを添えたいすべての人へ贈る、春の最新作です。

コレクションの主役は、ミニマルな美しさで不動の人気を誇る「Essentials by CASETiFY(TM)」シリーズのウェーブ シリコンケース。洗練された「ペブルグレー」と、春の柔らかな光を想起させる「ラベンダー」の2つの新色が加わりました。どんなファッションにも馴染みつつ、洗練された大人の春スタイルを手元から完成させます。

「Essentials by CASETiFY(TM)」シリーズ

また、ステートメントアイテムとして、今シーズンの主役「桜」の花びらを象ったブレスレット ストラップが登場。スマホの落下を防ぐ実用性と、アクセサリー感覚で楽しめるデザイン性を両立しました。そのほか、桜のチャームキューブやキーチャームなど、今の季節にフィットするアクセサリーが揃います。さらに、様々なフラワーモチーフや、立体的な3Dデザインなど、春のポジティブなエネルギーを詰め込んだ新作プリントも一挙ラインアップ。日常のパートナーであるスマホを、春の装いへとアップデートします。

■ Nicolai Bergmann Flowers & Design：花々に包まれる没入型ストア (ニュウマン高輪店 限定)

3月10日(火)から4月8日(水)までの期間、本コレクションのローンチを記念し、フラワーデザインの代名詞とも言えるブランド、Nicolai Bergmann Flowers & Designとの特別なコラボレーションが実現。ニュウマン高輪店限定で、春の息吹を楽しむ没入型空間を期間限定で展開いたします。

＊3月14日(土)は招待制イベントの開催に伴い、時間帯によって一般のお客様の入場を制限させていただきます。

「澄み渡る春の空と、降り注ぐ柔らかな日差し。その心躍るムードを、ホワイトとピンク、そして繊細なアジサイをベースにした洗練されたカラーパレットで表現しました。

デザインの象徴は、新しい季節への入り口となる「花のアーチ」。アーチから溢れ出した花々が、春風に誘われるように壁一面へと広がり、空間全体をNicolai Bergmann Flowers & Designならではの圧倒的な色彩美で満たします。

立体的に構成されたディスプレイは、見る角度によって多彩な表情を映し出します。あなただけの特別なアングルを見つけて、心ゆくまで「Spring in Bloom」の世界をご堪能ください。」

Nicolai Bergmann Flowers & Design

■購入特典

期間中に、CASETiFY STUDiO日本国内全店舗、ニコライ バーグマン 高輪店にて商品を5,500円 (税込) 以上ご購入いただいたお客様へ、Nicolai Bergmann Flowers & Designコラボフラワーデザインの「マイクロステッカー」をプレゼントします。カメラレンズまわりやネイル、身の回りの小物など、お好きなところに貼ってお楽しみいただけます（※なくなり次第終了）

Nicolai Bergmann Flowers & Designコラボフラワーデザイン「マイクロステッカー」

CASETiFYオンラインストアでの発売は、2026年3月2日(月)に開始いたします。

また、CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店でもお買い求めいただけます。

コレクションの詳細は、CASETiFYの公式SNS (Instagram : @CASETiFY_JP、X : @CASETiFY_JP、LINE : @casetifyjp) でご確認いただけます。

━━━━━━━━━━━━

「Spring in Bloom」コレクション

━━━━━━━━━━━━

●商品内容：

スマホケース (Apple、Samsungデバイスに対応)、テックアクセサリーほか

※機種によっては非対応の場合がございますこと、予めご了承ください。

●価格(税込)：

スマホケース 6,050円～

テックアクセサリー 5,280円～

●発売日：

CASETiFY オンラインストア 発売：3月2日(月)

実店舗 ：3月2日(月)各店舗オープン時間

●販売場所：

CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店

●コレクションサイト：

https://www.casetify.com/collection/sakura-collection?

━━━━━━━━━━━━

CASETiFYについて

━━━━━━━━━━━━



CASETiFYは、革新的な保護機能と自由なカスタマイズで日常のアクセサリーを進化させる、グローバルライフスタイルブランドです。2011年の創業以来、全世界で2,000万台以上のスマホケースを販売し、テックアクセサリー分野で最大規模のカスタマイズプラットフォームを運営。ロサンゼルスと香港に本社を置き、世界50以上の直営店舗を展開しています。これまで、キャラクター、アーティスト、ファッションやクリエイターなど多彩なジャンルとのコラボレーションを実施し、世界中の注目を集めてきました。高い保護機能と最先端のデザインを活かし、テクノロジーを通じた自己表現の可能性を常に広げ続けています。

www.CASETiFY.com(http://www.casetify.com)

━━━━━━━━━━━━

Nicolai Bergmann Flowers & Designについて

━━━━━━━━━━━━

フラワーアーティスト ニコライ・バーグマン氏によって設立したフラワーデザインブランド。

スカンジナビアスタイルと日本の細部にこだわる感性が融合された独自のフラワーデザインを通して、驚きと感動をお届けします。国内外に広がるフラワーブティックやフラワースクール、フラワーカフェを展開の他、イベント演出やコンサルティング、フラワースクールなど幅広く活動しています。

https://www.nicolaibergmann.com/