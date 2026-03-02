【ビッグボーイ】フレッシュないちごと濃厚ブラウニーのハーモニービッグボーイ「ストロベリーデザートフェア」開催！
株式会社ゼンショーホールディングス
株式会社ビッグボーイジャパン（代表取締役社長：平山 賢太郎 本社：東京都港区）が展開するハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、3月5日（木）より「ストロベリーファッジサンデー」などデザート4品を新発売します。
株式会社ビッグボーイジャパン（代表取締役社長：平山 賢太郎 本社：東京都港区）が展開するハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、3月5日（木）より「ストロベリーファッジサンデー」などデザート4品を新発売します。
「ストロベリーファッジサンデー」は、ほんのり温かいブラウニーに、つぶつぶ食感が楽しいいちごアイス、果肉入りいちごソース、フレッシュないちごを贅沢に重ねたいちごづくしのデザートです。温かいブラウニーと冷たいいちごアイスが織りなす絶妙なハーモニーに、ピスタチオの香ばしい風味や食感がアクセントを加えます。別添えでご提供する国産いちごを使用したいちごソースをかければ、いちごの華やかな香りと甘酸っぱい味わいをお楽しみいただけます。
食後にぴったりなミニサイズの「ミニストロベリーファッジサンデー」のほか、「ストロベリー＆2種のアイス」、「ストロベリーアイス」もご用意しました。
また、デザートメニューをご注文いただくとプラス150円（税込165円）で、通常よりお得にドリンクバーをお楽しみいただけるため、ティータイムにデザートのみでご利用いただくのもおすすめです。
ぜひこの機会にお近くの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」で、季節限定のデザートメニューをお楽しみください。
新商品一覧
ストロベリーファッジサンデー
550円（税込605円）
ミニストロベリーファッジサンデー
390円（税込429円）
ストロベリー＆2種のアイス
290円（税込319円）
ストロベリーアイス
160円（税込176円）
※ 169店舗で販売予定です。（3月2日時点）