【新体制のお知らせ】株式会社PASSMED、RISEグループへ参画

株式会社PASSMED

薬剤師向け情報メディア「新薬情報オンライン(https://passmed.co.jp/di/)」や書籍「薬学生のための薬単」「薬剤師のためのお金の強化書」、就職支援サービス「薬学生プレミア(https://passmed.co.jp/premier/)」「薬剤師トップエージェント(https://passmed.co.jp/topagent/)」を展開する株式会社PASSMED（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役：木元 貴祥、以下「PASSMED」）は、この度、調剤薬局事業や薬剤師支援事業を展開するRISEグループ（運営：RISE株式会社、本社：大阪府大阪市、以下「RISEグループ」）の傘下に加わりましたことをお知らせいたします。

グループインの背景と目的

PASSMEDはこれまで、「新薬情報オンライン」や「薬学部試験対策室」などの情報メディア、「PASSMED公式LINE」のプラットフォームを通じ、最新の医薬品情報や効率的な学習手法を全国の薬剤師・薬学生に届けてまいりました。

一方、RISEグループは「しろくま薬局」をはじめとする地域に根ざした薬局運営に加え、薬剤師人材紹介事業など、薬剤師のキャリア支援において確固たる実績を有しています。

この度、PASSMEDの「教育・情報発信のノウハウ」と、RISEグループの「臨床現場・店舗運営の基盤」を統合することで、グループ全体で「学びから実践、薬学生から薬剤師、そしてキャリア形成まで」をシームレスに支援する体制を構築いたします。

また、両社の強みを生かした今後の展望本提携により、主に以下の3点においてグループ全体の成長を加速させてまいります。

１．現場に即した教育コンテンツの拡充

RISEグループの臨床現場で得られる知見を、PASSMEDの情報メディアや各プラットフォームにフィードバックすることで、より実践的で質の高い情報発信・学習環境を提供します。

２．薬剤師のキャリア支援の強化

PASSMEDの情報メディア・プラットフォームを通じて繋がる意欲の高い薬剤師に対し、RISEグループのネットワークを活用した最適なキャリアパスの提案や就業支援を行います。

３．情報発信による店舗ブランディング

PASSMEDのWebマーケティング力を活用し、RISEグループが展開する「地域に選ばれる薬局」の取り組みを広く発信。業界内でのプレゼンス向上を図ります。

株式会社PASSMED 代表取締役 木元 貴祥 よりコメント

「この度、志を同じくするRISEグループの一員となれることを心より嬉しく思います。

PASSMEDが培ってきた情報発信の力と、RISEグループのリアルな現場力が合わさることで、薬剤師一人ひとりの価値を最大化できると確信しています。グループのシナジーを最大限に発揮し、これまで以上に質の高いサービスを届けてまいります。」

RISEグループ（RISE株式会社）共同代表取締役 沼田浩貴 石井淳一よりコメント

「この度、薬剤師向けメディアの第一線で圧倒的な情報発信力を誇るPASSMEDを、RISEグループの新たなパートナーとして迎えられたことを大変光栄に思います。

現在、薬剤師を取り巻く環境は大きな転換期にあります。私たちが現場で培ってきた『地域に根ざした臨床・対人業務の知見』と、PASSMEDが持つ『デジタルメディア・教育コンテンツの展開力』を融合させることは、グループのみならず業界全体にとっても大きな意義があると確信しています。

両社の強みを掛け合わせ、薬剤師がより輝き、専門性を最大限に発揮できるプラットフォームを共に築いてまいります。新体制となったRISEグループの挑戦に、ぜひご期待ください。」

会社概要

■株式会社PASSMED

■事業内容：薬剤師・薬学生向けメディア運営、教育コンテンツ制作、セミナー企画

URL：https://passmed.co.jp/



■RISEグループ（RISE株式会社）

■事業内容：調剤薬局運営（しろくま薬局）、薬剤師採用・教育コンサルティング、老人ホーム運営事業、コンサルティング事業

URL：https://shirokumaph.com/