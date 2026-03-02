【中国ラーメン揚州商人】本日発売、肉味噌の旨味溢れる「ジャージャー麺」が期間限定で登場！公式アプリ会員限定の50円引きキャンペーンも同時開催

株式会社ホイッスル三好

株式会社ホイッスル三好（本社：東京都杉並区、代表取締役社長：三好 一太朗）が運営する「中国ラーメン揚州商人」は、2026年3月2日（月）より、『ジャージャー麺』を期間限定で販売いたします。また、発売を記念して3月15日（日）までの期間、公式アプリ会員様を対象に「ジャージャー麺 50円引きキャンペーン」を実施します。





2026年3月2日（月）発売『ジャージャー麺』

■ 商品のこだわり：濃厚な肉みそと細麺が織りなす、至高の一杯

旨味が凝縮された濃厚な肉味噌を、タレがよく絡む「柳麺（細麺）」でご提供いたします。肉味噌のコクを余すことなく堪能できるだけでなく、食感のアクセントとして「豆苗」と「白髪ねぎ」をトッピング。みずみずしい食感が加わり、最後まで飽きることなくお楽しみいただけます。

さらに、揚州商人ならではの楽しみ方として、卓上の「黒酢」や「ラー油」による“味変”もおすすめ。まろやかな酸味やピリッとした刺激が加わり、ひと味違う重層的な味わいへと変化します。

■ 商品概要

商品名：ジャージャー麺

発売日：2026年3月2日（月）

価格（税込）：1,030～1,050円

※店舗エリアによって価格が異なります

■ アプリ会員限定：期間限定「50円引き」キャンペーンを開催

日頃のご愛顧への感謝を込めて、公式アプリ会員様限定のお得なキャンペーンを実施いたします。当日入会の方も対象となりますので、ぜひこの機会に揚州商人公式アプリをダウンロードいただき、本格的なジャージャー麺をお楽しみください。

実施期間： 2026年3月2日（月）～ 3月15日（日）

特典内容： ジャージャー麺を通常価格より50円引きでご提供

対象者： 揚州商人公式アプリ会員様（当日入会も可）

■ 3月2日(月)発売 同時期展開メニュー

本日より、昨年販売時に約2か月半で27,844食を記録した「麻辣麺」「麻辣麺辛さ増し」も期間限定で復刻いたしました。

麻辣麺スイートチリ海老玉麺

麻辣麺 価格(税込)：1,380円～1,400円

麻辣麺辛さ増し 価格(税込)：1,480円～1,500円

スイートチリ海老玉麺 価格(税込)：1,150円～1,170円

※店舗エリアによって価格が異なります

■ メディア向け試食会について

4月、東京都・新橋にて、報道関係者様向けの試食会を開催予定です。

昨年の販売で驚異的な数字を叩き出した「麻辣麺」のさらなる進化と、揚州商人の開発背景を交えて詳しくご説明いたします。





【概要】

会場 ： 中国ラーメン揚州商人 新橋店

日程 ：4月9日（木）14:00-18:00

4月16日（木）14:00-18:00

東京都港区新橋4-10-1 SB新橋ビル1F（新橋駅烏森口徒歩4分）

対象 ： 報道メディア関係者様

申し込み： 以下フォームより事前申込制

内容 ：麻辣麺or麻辣麺辛さ増しの試食、商品開発背景説明、質疑応答

※お席に限りがございますので、お早めのお申し込みをお願いいたします。

▼試食会申し込みフォーム

https://forms.gle/XdaP2mfhteHiE7Co7(https://forms.gle/XdaP2mfhteHiE7Co7)

【中国ラーメン揚州商人について】

「中国ラーメン揚州商人」は、昭和63年創業の株式会社ホイッスル三好が運営する中国ラーメン専門店です。東京、埼玉、神奈川、千葉の首都圏に38店舗を展開。ラーメンだけでなく、点心や本格的な一品料理も提供し、お客様に多様な中国の食文化を楽しんでいただいています。

【会社概要】

商号 ： 株式会社ホイッスル三好

代表者 ： 代表取締役社長 三好 一太朗

所在地 ： 〒168-0063 東京都杉並区和泉3-46-9 YS第一ビル2階

事業内容： 「中国ラーメン揚州商人」38店舗

公式HP ：https://www.yousyusyonin.com/

Instagram：https://www.instagram.com/yousyusyonin/

X(旧Twitter)：https://x.com/yousyuu_syounin

YouTube：https://www.youtube.com/@yousyusyounin

Facebook：https://www.facebook.com/yousyusyonin