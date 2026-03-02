きもの都粋 最新カタログ「きもの都粋2026春夏号vol.27」2026年3月1日（日）発行 ！ カタログ請求受付中！

株式会社紅輪表紙すずやか小紋

株式会社紅輪（まるやま・京彩グループ）は、通販カタログ「きもの都粋2026春夏号vol.27」を、2026年3月1日（日）に発行いたしました。

今号のテーマは 「きもの時間を、もっと心地よく。」。

春夏を快適に過ごせる機能性抜群の定番アイテムに、新作・新柄が加わり、心地よさと美しさを追求した充実のラインナップを揃えました。

吸水性・速乾性が魅力の人気シリーズ『セオα』、春から秋まで活躍する『すずやか小紋』、ご家庭で気軽に洗える『ジャパンモード』、品の良い質感が好評の『つやび』など、多数の新作を掲載しています。

2026年3月1日（日）に最新カタログ発行

「きもの都粋」通販カタログの最新号「きもの都粋2026春夏号vol.27」は、「きもの都粋」公式サイトにてカタログ請求（無料）受付中です。アンテナショップでの頒布も開始しておりますので、ご覧になりたい方はご用命ください。

きもの都粋カタログ請求ページ :https://toiki.jp/catalog.html

「きもの都粋2026春夏号vol.27」を一部ご紹介

・東レクールイー『すずやか小紋』

吸水速乾・遮熱・UVカットを備え、盛夏でも快適な夏小紋。

さらりとしたドライタッチで肌にまとわりつかず、シワになりにくい。

陽ざしの下でも、美しさを保つ心地よさ。

すずやか小紋

・ご家庭で気軽に洗える、東レセオα『ジャパンモード』

優れた機能性に加え、ご家庭で洗濯できる手軽さが魅力。

雨の日のパーティーシーンでも安心して纏える、上質さの際立つ一着。

ジャパンモード小紋

・都粋オリジナル『ひみつシリーズ』

美しい着姿を求めて、当社スタッフが開発したこだわりのひみつシリーズ。

夏の装いに欠かせない、定番アイテムです。

ひみつの長襦袢デラックス／ひみつの洗える2wayメッシュ帯枕／ひみつの帯板美板（びいた）

・キレイも快適も手に入れる『補正下着』

着心地や機能性にこだわった補正下着は、夏の心強い味方。

「きもの都粋2026春夏号vol.27」デジタルカタログ公開！

和装ブラジャーしとや華／汗取りブラジャー／下着屋さんが作った和装ブラ・和装ライトボトム／フルパットブラジャー

紙媒体の利便性はそのままに、PCやスマートフォンから気軽にご覧いただけるデジタルカタログをご用意しました。

色柄模様の拡大表示ができ、QRコードからは商品ページへもスムーズにアクセス。そのままご購入手続きへお進みいただけます。

下記ボタン、または「きもの都粋」公式サイトの左メニューのバナーよりご覧いただけます。

デジタルカタログはこちら :https://www.kimonoyasan.co.jp/catalog/toikicatalog_vol27/

※モニターの環境などにより、表示される色や画像の見え方が実際の商品と異なる場合がありますので、ご了承ください。

きもの都粋トップページ :https://toiki.jp/

【店舗お取り寄せサービス】

カタログやネットで選んだ商品を、ご購入前に、お近くの「まるやま・京彩グループ」の店舗でご覧いただけます。詳しくは下記コールセンターまでご連絡ください。

コールセンター：0120-529-062（月～金／9:30～18:00 土・日休み）



「きもの都粋」について

通販カタログ「きもの都粋」の掲載商品は、公式ネットショップおよび楽天市場でもご購入いただけます。また、アンテナショップに足を運んでいただければ商品を直接お確かめになれますので、ぜひご利用ください。

なお、カタログに掲載されている商品につきましては、2026年3月1日（日）から、公式ネットショップ「きもの都粋 - といき -」「きもの都粋 - 楽天市場」および「きもの都粋アンテナショップ」にてご購入いただけますので、ご利用ください。

公式ネットショップ「きもの都粋 - といき -」 https://toiki.jp/

きもの都粋 - 楽天市場 https://www.rakuten.ne.jp/gold/toiki/

アンテナショップ https://toiki.jp/fs/toiki/c/shoplist

企業情報

＜まるやま・京彩グループについて＞

まるやま・京彩グループは、創業55周年となる老舗呉服専門店です。2024年に、全国100店舗を達成いたしました。創業以来「きものを着たい人を着る人に」をメインテーマに努力研鑽を重ね、今後も幸せと喜びが溢れるきものライフを創造していきます。

MKスタイル：https://furisode.kimonoyasan.co.jp/

企業サイト： https://mk-kimono.co.jp/

ブランドサイト： https://www.kimonoyasan.co.jp/

※本プレスリリースは「きもの都粋」が所属する「まるやま・京彩グループ」の本部「株式会社紅輪」が発信しています。

＜株式会社紅輪＞

住所： 〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子3-31-3 MKグループ二子ビル 3階

電話： 044-281-4529（月～金／10:00～17:00 土・日休み）