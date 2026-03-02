対象の飲料を一度に4本（組合せ自由）買うとアサヒ飲料のセブン-イレブン限定オリジナルトミカをプレゼント！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、3月4日（水）より、対象の飲料を一度に4本（組合せ自由）購入すると、セブン-イレブン限定のオリジナルトミカを1台プレゼントするキャンペーンを実施します。

三ツ矢サイダー、カルピス、ぐんぐんグルトα快眠・快腸ケア、ドデカミンのデザインを採用した4種が各4台用意されており、各店先着16台限定での提供となります。対象ドリンク6種類の組合せは自由なので、その日の気分に合わせて、お好きなドリンクをお楽しみください。今この時期、セブン-イレブンでしか手に入らない特別なトミカをお見逃しなく！

サイトURL：https://www.sej.co.jp/cmp/tmk2603/

アサヒ飲料セブン-イレブンオリジナルトミカ1台プレゼント！キャンペーン

実施期間：2026年3月4日（水）10:00～3月17日（火）

※景品がなくなり次第終了。

※お店の状況に応じて開始時間が遅れる場合がございます。

※多くのお客様にキャンペーンにご参加いただけるように、店舗によって個数制限を設けさせていただいております。ご協力をお願いいたします。

概要：

対象の飲料を一度に4本（組合せ自由）買うと、アサヒ飲料セブン-イレブンオリジナルキャンペーントミカを1台プレゼント！

※数量限定

全4種・各4台/各店先着16台

サイズ：約W30mm×H39mm×D85mm

サイズ：約W29mm×H37mm×D88mm

サイズ：約W40mm×H30mm×D80mm

サイズ：約W33mm×H36mm×D92mm

※市販のトミカとは仕様・サイズが異なります。※キャンペーントミカはABS製です。ダイキャストではありません。※こちらのオリジナル景品の転売はご遠慮ください。

対象商品：

・三ツ矢サイダー 500ml 170円＊（税込183.60円）

・三ツ矢 特濃オレンジスカッシュ 500ml 170円＊（税込183.60円）

・カルピスウォーター 500ml 170円＊（税込183.60円）

・カルピス濃いめ 490ml 170円＊（税込183.60円）

・ぐんぐんグルトα 快眠・快腸ケア 500ml 177円＊（税込191.16円）

・ドデカミンBIG 600ml 159円＊（税込171.72円）

※三ツ矢サイダー・カルピスウォーターは増量パッケージも対象です。

※在庫切れ、取り扱いのない場合はご容赦ください。

※商品名・価格・商品パッケージは変更になる場合がございます。

※価格に＊マークが付いているものは軽減税率対象商品です。

※店舗で実施しているセール、キャンペーンは7NOWアプリ／WEBサイトでは対象外となります。

※7NOWアプリ／WEBサイトで実施しているセール、キャンペーンは店頭では対象外となります。

※写真はイメージです。

(C) TOMY 「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。