「モーリーファンタジー セントラルスクエア静岡店」３月６日(金) イオンセントラルスクエア静岡にグランドオープン

株式会社イオンファンタジー

イオンファンタジー(本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社)は、３月６日(金)、静岡県静岡市駿河区のイオンセントラルスクエア静岡の２階に「モーリーファンタジー セントラルスクエア静岡店」を出店いたします。

お子さまだけでなく幅広い層のお客さまに楽しんでいただけるメダルゲーム機やクレーンゲーム機をはじめ、時間内定額で対象のゲーム機が遊び放題になる「よくばりパス」など、モーリーファンタジーならではのオリジナルゲーム機やサービスを提供いたします。また、無料であそべる「こどものあそびば」を併設し、ファミリーでゆったりと過ごすことができる場を提供いたします。

■無料であそべるキッズスペース「こどものあそびば」を併設

モーリーファンタジーの隣には、約80平米の0歳～小学校2年生のお子さまが楽しんでいただける遊具を設置した無料の「こどものあそびば」を併設しております。

ボールを入れると上から飛び出すギミックが楽しい「キャノン」や、プレイグラウンドの定番のボールプール、すべり台などの遊具を導入。また、０～２歳の乳幼児専用の「ベビーエリア」を設けており、小さなお子さま連れのご家族も安心してご利用いただけます。

時間内定額で遊び放題 『よくばりパス』

大好評の時間内定額で遊びまくれるおトクなサービス「よくばりパス」は対象のゲーム機が時間内定額で遊び放題だから、たくさん遊べてとってもおトク！30分500円、60分1,000円で、カードリーダーにカードをかざすだけの簡単操作で、お子さまも安心してお楽しみいただけます。

よくばりパス紹介ページ：

https://www.fantasy.co.jp/yokubaripass/

モーリーファンタジーとは

「モーリーファンタジー」は、お子さまたちがワクワクしてえがおが生まれるような、

夢いっぱいの空間。「ララちゃん」をはじめ、オリジナルキャラクターは世界中で大人気。

多彩な遊具や催しが家族のふれあいを彩ります。

小さなお子さまでも遊べるのりものから、大人気のクレーンゲーム・メダルゲームなど、目移りするような楽しい遊びがいっぱい。

【店舗概要】

店 舗 名：モーリーファンタジー セントラルスクエア静岡店

所 在 地：静岡県静岡市駿河区石田1-5-1 イオンセントラルスクエア静岡店 2階

営業時間：９時～21時まで （※こどものあそびばも同様）

モーリーファンタジー公式サイト：https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/

モーリーファンタジー公式X：https://x.com/mollyfantasy_of

モーリーファンタジー公式Instagram：https://www.instagram.com/mollyfantasy_jp/

イオンファンタジーLINE公式アカウント：https://lin.ee/HrD7BMC

