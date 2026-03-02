「2026 歓迎会・送別会キャンペーン」を3月2日（月）より開催

株式会社ぐるなび

＜開催期間＞ 2026年3月2日（月）10:00～2026年4月30日（木）23:59

＜公式ページURL＞https://r.gnavi.co.jp/plan/campaign/bonus/(https://r.gnavi.co.jp/plan/campaign/bonus/)

株式会社ぐるなび（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉原章郎 以下、ぐるなび）は、「楽天ポイント」で外食をよりお得に楽しめる飲食店情報サイト「楽天ぐるなび」にて、春の宴会需要に向けた「2026 歓迎会・送別会キャンペーン」を2026年3月2日（月）より開催します。

特典1．エントリー&予約&来店で、楽天ポイント最大30,000ポイント進呈！

特典2．抽選でお買いものパンダグッズをプレゼント!

特典3．対象店舗限定で使えるネット予約クーポンを発行

本キャンペーンでは、来店日時までにエントリーをして対象の飲食店でランチ1,500円以上、ディナー3,000円以上のコースを2名以上でネット予約・来店すると、ランチは人数×60ポイント、ディナーは人数×100ポイント、通常の予約来店ポイントと合わせて最大30,000ポイント（※1）の「楽天ポイント」を進呈します。また、期間中にエントリーした方の中から抽選で100名にオリジナルの「お買いものパンダ ステンレスサーモボトル」をプレゼントします。「特典1」の条件を満たす予約を「楽天ぐるなび」アプリでしていただいた方は、当選確率が2倍にアップします。さらに、対象店舗で利用できる最大3,000円OFFの「ぐるなびネット予約クーポン」を同時期に発行します。

「楽天ぐるなび」は本キャンペーンの開催を通じて、宴会をよりお得に楽しんでいただく機会を創出し、飲食店への送客と売上拡大に貢献してまいります。

ぐるなびは「食でつなぐ。人を満たす。」という存在意義（PURPOSE）や「日本の食文化を守り育てる」という創業からつなぐ想い（SPIRIT）のもと本キャンペーンを推進し、飲食店の皆様と共に春の宴会シーズンの活性化を目指します。

※1 キャンペーンポイントの上限である10,000ポイントと店舗毎に設定された予約・来店ポイントの合計を合算した金額の一例となります。

■キャンペーン概要

特典1．エントリー・予約・来店で、「楽天ポイント」最大30,000ポイント進呈

予約・来店期間：

2026年3月2日（月）10:00～2026年4月30日（木）23:59

参加条件：

以下条件を達成した方に「楽天ポイント」を進呈。

１.キャンペーンにエントリー ※楽天ID未連携の方は同時にID連携がされます

２.対象期間中に対象店でネット予約、来店 ※エントリーは来店日時までが対象

予約対象人数：ディナー・ランチともに、2名以上

予約対象コース：ディナー：3,000円(税込)以上、ランチ：1,500円(税込)以上のコース予約

＜進呈ポイント数＞

内容：ディナーは人数×100ポイント、ランチは人数×60ポイント

※通常の予約来店ポイント、幹事ポイントとは別途進呈。

上限：1予約あたり最大20名分まで進呈。

期間中の1ユーザーあたりキャンペーンポイントは、合計10,000ポイントが上限。

進呈日：2026年6月30日（火）予定

特典2. オリジナル「お買いものパンダ ステンレスサーモボトル」プレゼント

エントリー期間：

2026年3月2日（月）10:00～2026年4月30日（木）23:59

参加条件：キャンペーンへのエントリー

特典：お買いものパンダ ステンレスサーモボトル

当選人数：100名

発送日：2026年6月下旬予定

■楽天グループ・公式キャラクター「お買いものパンダ」について

「お買いものパンダ」は、2013年5月に「楽天市場」のオリジナルLINEスタンプとして登場して以来、「楽天市場」LINE公式アカウントのお友だち数が5,800万人以上（2026年2月時点）となるなど、愛らしいルックスと共感を呼ぶ感情表現で、世代や性別を問わず多くの方々に親しまれている楽天の公式キャラクターです。

公式サイト：https://event.rakuten.co.jp/okaimonopanda/

公式X ：https://x.com/Rakuten_Panda

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@okaimonopanda

特典3. 対象店舗限定で使えるネット予約クーポンを発行

期間：

【1回目】

獲得&利用可能期間：2026年3月2日（月）12:00～3月16日（月）23:59

来店可能期間：2026年3月2日（月）12:00～3月31日（火）23:59

【2回目】

獲得&利用可能期間：2026年4月1日（水）12:00～4月15日（水）23:59

来店可能期間：2026年4月1日（水）12:00～4月30日（木）23:59

獲得条件：

１.楽天ID連携 ※すでに連携済みの場合には不要

２.クーポン獲得

３.対象店舗のネット予約時にクーポン利用

４.来店

内容：

１.コース予約で会計金額から1,000円OFF

２.コース予約で会計金額から3,000円OFF

発行枚数：

【1回目】1,100枚（予定）

【2回目】1,100枚（予定）

※クーポン利用は予約完了順で発行枚数に到達次第、終了となります。