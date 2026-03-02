【circus株式会社】事業・組織の拡大に伴い本社オフィスを増床。171名体制を迎え、さらなるプロダクト開発と顧客支援を加速。

circus株式会社

circus株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：⽮部 貴志）は、事業・組織拡大に伴い、本社オフィスを増床したことをお知らせします。

オフィス増床の背景

弊社は「ともに、HRに正解を。」をミッションに掲げ、HR領域における構造的な課題に、テクノロジーと人の力の両面から挑むHRTech企業です。採用企業とエージェントを繋ぐプラットフォーム「circusAGENT」をはじめ、企業人事向け業務支援SaaS「circusHR β」、求職者とキャリアアドバイザーをマッチングする「転職AGENT Navi」など、HR領域のあらゆる意思決定を支えるビジネスインフラの構築に取り組んでおります。

創業から9年、従業員数は171名まで伸長いたしました。今後さらなる事業拡大を目指していくために、従業員が最大限のパフォーマンスを発揮できる環境整備を目的として、この度「WORK VILLA KYOBASHI」9階の増床を実施。これにより、同フロアすべてが当社のオフィスとなりました。

増床設備

執務エリアの座席数は144席から210席に増加。対面でのミーティングや部署横断のプロジェクトを活性化させるため、会議室も2倍に増設しました。また、社内イベントやカジュアルな打ち合わせが可能なオープンスペースを完備し、メンバー同士のアイデアの創出を促します。

加えて、オンライン会議や商談用に、防音性能を高めた個室ブースもさらに増設。周囲を気にせず、業務に没頭できる環境を整えています。

今後の展望

左上：個室ブース、左下：執務エリア、右上・右下：オープンスペース

社員数の拡大に伴い、私たちが向き合える課題の幅も大きく広がりました。

変化の激しいHR業界において、私たちは「業界最大級のデータ基盤」と「現場に根ざした支援」を軸に、採用企業・エージェント・求職者のすべてが「後悔のない意思決定」を当たり前にできる社会の実現に向け、より一層の価値提供に努めてまいります。

会社概要

circus株式会社は、「ともに、HRに正解を。」をミッションに掲げ、HR領域における構造的な課題に、テクノロジーと人の力の両面から挑むHRTech企業です。

採用企業とエージェントを繋ぐプラットフォーム「circusAGENT」をはじめ、企業人事向け業務支援SaaS「circusHR β」、求職者とキャリアアドバイザーをマッチングする「転職AGENT Navi(https://service.circus-group.jp/circus/agentnavi/)」、履歴書・職務経歴書作成サービス「ととのう応募書類(https://circus-career.jp/services/totonou)」等、HR領域における構造的な課題に応えるプロダクトを展開。採用・転職・経営判断などの、あらゆる意思決定を支えるビジネスインフラの構築に取り組んでいます。

業界最大級のデータ基盤と、ユーザー起点で設計されたプロダクト、そして現場に根ざした「おせっかい」な支援スタイルを強みに、人と組織が「後悔のない意思決定」をあたりまえにできる社会の実現を目指しています。

所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋1-13-1 WORK VILLA KYOBASHI 9F

代表者：代表取締役 矢部 貴志

設立日：2017年7月

資本金：29,560,000円（資本準備金含む）

事業内容：HR Tech・プラットフォーム事業、人材獲得支援事業

URL：https://circus-group.jp/