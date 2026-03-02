猫好き、全員集合！「ネコ市ネコ座2026」名古屋・吹上ホール開催。 みりちゃむ初登場＆敦士ら豪華ゲストと”猫が助かる、猫祭り”4月29日（水・祝日）開催
株式会社ネコリパブリック（本社：東京都台東区、代表取締役：河瀬麻花）は、2026年4月29日（水・祝日）に愛知県名古屋市の名古屋市中小企業振興会館第一ファッション展示場（吹上ホール）にて、日本最大級の保護猫チャリティイベント「ネコ市ネコ座＠名古屋 with ピュリナ」を開催します。
猫助けを目的とした本イベントでは、モデルのみりちゃむさん、タレントの敦士さんら豪華ゲストのステージイベントを開催。
さらに、約100店舗の猫雑貨マーケット、保護猫譲渡会、猫キャラクターの登場、子どもたちが楽しめる縁日など、子どもから大人まで楽しめる内容が満載です。
中学生以下は入場無料、猫好き必見の“猫が助かる、猫祭り”となっています。
■猫好きによる、猫好きのための、猫を助けるフェスティバルが名古屋に！
保護猫活動を全国で展開する株式会社ネコリパブリックが主催する、猫助けチャリティイベント「ネコ市ネコ座」。
2026年4月29日（水・祝日）、会場は名古屋市中小企業振興会館第一ファッション展示場（吹上ホール）
協賛企業であるネスレ ピュリナ ペットケアとの共催にて開催いたします。
■みりちゃむさん、敦士さん ステージ出演者決定！
「ネコ座」のステージゲストが決定！
保護猫支援の輪を広げるべく、猫愛あふれる著名人たちがネコ市ネコ座のステージに集結します。
タレント・モデルとして活躍し、自身も保護猫活動をしているみりちゃむさん、そして、猫好き芸能人として知られるモデル・タレントの敦士さんが登場。
それぞれの視点から「猫との暮らし」や「命の大切さ」を語るステージにぜひご注目ください。
みりちゃむ
（タレント・モデル・俳優）
2002年7月10日生まれ。埼玉県出身。元egg専属モデル。YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCKTV』の口喧嘩女子オーディションで一躍話題に。
タレント・モデルとして“みりちゃむ”の愛称で幅広い世代から支持されている。さまざまなバラエティに出演する他、女優として『連続テレビ小説 おむすび』（NHK）、『なんで私が神説教』（NTV）に出演するなど、ギャルとしての魅力を発揮しながら活躍の場を広げている。
敦士
（モデル/タレント）
岐阜県出身。テレビ・広告・雑誌・舞台などで幅広く活動。「2010 Asia Model Festival Awards」にてモデルスター賞受賞。主な出演作に、フジテレビ『めちゃ2イケてるッ!』保護猫2匹と暮らしており、愛猫家。
五十嵐 里菜
（獣医師・日本獣医皮膚科学会認定医）
犬猫の皮膚科診療と栄養学を専門とし、特にアレルギー疾患に対する手作り食の設計に力を入れている。
臨床現場での診療に加え、ペット関連企業との商品開発や監修にも携わり、科学的根拠に基づいた情報発信を行っている。 SNSでは“りな先生”として、皮膚や食事を中心に、愛犬・愛猫との暮らしに役立つ医療情報をわかりやすく発信している。
根来 沙弥
（株式会社anisafe代表/獣医師）
小動物臨床の中で、身体の治療だけでは解決しきれない心の問題に向き合い、現在は行動学・心身相関を軸に活動しています。分離不安など日常の課題に向き合い、人と動物が安心して暮らせる関係づくりを大切にしてきました。
現在はオンライン相談「anisef」の運営や、無理なく続けられるケアを提案する「anisafe store」を展開。SNS（youtube/Instagram）での発信も通じ、動物とご家族が心から安心して共に暮らせる社会の実現を目指しています。
ご当地猫キャラ
にゃかつがわ君（岐阜県・中津川）
みーちゃん（福岡県福岡市）
ミー太郎（読売新聞日曜版「猫ピッチャー」）
ねこりぱん
（ネコリパブリックオリジナルキャラクター）
爆誕！
三毛猫 オス 1歳 保護猫 去勢手術済み。
でも三毛猫だから、耳カット間違えて 男の子なのに左側にされちゃったの
特技：決闘 命のポーズ
猫の命の大切さを伝えるために、 急に命のポーズをとることがあります。 脱走癖があるので、脱走防止柵が必要。 突然激しく動き回ります。
■猫雑貨・猫用品のショップが約100店舗が集う「ネコ市」
イベントでは、手作り猫雑貨・猫用品のメーカーなど約100店舗が集うマーケット「ネコ市」が展開され、ここでしか手に入らない猫グッズがずらりと並びます。
さらに、ネコリパブリックの保護猫たちとの出会いの場「ネコのバス譲渡会」、猫キャラ「ねこりぱん」や、「にゃかつがわくん」「みーちゃん」「ミー太郎」などの猫キャラクターも来場予定。
子どもたちが楽しめる縁日も開催します。
前売りチケットは1,200円（オリジナルグッズ＆優先入場付き）、当日券は1,700円。
中学生以下は入場無料。
猫にやさしい社会を次の世代へ繋げるために。
このイベントは、「買う」ではなく「助ける」という選択が楽しくできる、“猫の命を救う場所”です。
前売り電子チケットご購入はこちら :
■ネコ市ネコ座は、『楽しみながら、猫助け』がテーマ
ネコ市ネコ座は、保護猫活動や、保護猫に関わる知識を知ってもらう場でもあり、入場料などで収益をあげて、その収益で保護猫活動を推進するために開いています。
猫とニンゲンとが共生し、幸せに暮らせる社会の実現のために、この世のすべての猫が幸せになるように、猫のおかれた悲しい現状や、猫問題の解決策を、楽しみながら知ってもらうキッカケとなる場。猫好きによる、猫のための、楽しみながら猫助けができる、猫祭り。
それが、ネコ市ネコ座です。
猫が大好きな人が、猫のために集まり、楽しむ事で、猫助けができる。
そんなハッピーネコサイクルを体験し、実現できる場を目指しています。
■前売りチケットが断然お得！オンラインショップで好評発売中！
ネコ市ネコ座は、前売り電子チケットが断然お得。
前売り電子チケット：1,200円（税込）
当日チケット：1,700円（税込）
当日は、前売り電子チケットをお持ちの方が優先的に入場可能。
さらに、前売り電子チケットをご購入の方は、当日入場時にネコリパブリックオリジナルグッズも配布されます！
前売り電子チケットは、ネコリパブリック公式 NECOREPA STOREにて、購入可能です。
前売り電子チケットご購入はこちら :
※電子チケットは、スマートフォン専用です。スマートフォン以外でのご利用はできませんのでご注意ください。（ipad等のタブレット端末やPCでの電子チケット利用不可）
■イベント概要
イベント名： ネコ市ネコ座＠名古屋 with ピュリナ
日時：2026年4月29日(水・祝日) 昭和の日 11:00～17:00
場所：会場は名古屋市中小企業振興会館第一ファッション展示場（吹上ホール）
URL：https://www.nipc.or.jp/fukiage/
入場料：
前売りチケット 1,200円（税込）/１day
当日チケット 1,700円（税込）/１day
＜参考URL＞
チケット販売はこちら
ネコ市ネコ座公式ホームページ
http://www.nekoichinekoza.jp
ネコリパブリック公式ホームページ
http://www.neco-republic.jp/
＜主催者について＞
●「ネコリパブリック」とは
日本の行政による猫の殺処分ゼロを目標に運営している保護猫カフェや保護猫イベント、非営利シェルターなど様々な保護猫に関わる事業を運営している会社です。保護猫カフェは、 保護された猫の里親探しの場でもあり、猫とのお洒落で素敵なライフスタイルを提案する場でもあり、気軽に楽しく猫助けができる場として、現在全国で１３店舗の保護猫カフェを運営しています。
ただの猫カフェではない。殺処分ゼロを目指して。
「ネコリパブリック」の理念は『楽しみながら猫助け』です。 保護猫活動や、保護猫に関わる知識を知ってもらう場でもあり、収益をあげて、その収益で保護猫活動を推進するために店舗運営を行っています。 猫が大好きな人が、猫のために集まり、楽しむことで猫助けができる。 また猫に興味がなかった人も、可愛い猫と触れ合うことで癒され、猫の問題を知るきっかけとなる場を目指しています。今回のイベントも、楽しみながら猫助けをしたくなるキッカケ作りのためのイベントです。
■過去のネコ市ネコ座実績
2014年 9月 大垣元気ハツラツ市ネコ市ネコ座 （動員数約 45,000人）
2014年 9月 Internet Cat Video Festival （動員数約 3,000人）
2015年 3月 京都さくら猫祭り （動員数約 6,500人）
2016年 1月 第 2 回 Internet Cat Video Festival （動員数約 500人）
2016年 3月 ネコ市ネコ座神戸@エスパスフェリシモ （動員数約 3,000人）
2016年11月 ネコ市ネコ座 with ピュリナ＠ネスカフェ原宿 （動員数約 600人）
2017年 5月 ネコ市ネコ座 with ピュリナ＠島忠草加舎人店（動員数約 25,000人）
2017年12月 ネコ市ネコ座with ピュリナ@神戸KIITO（動員数約4,000人）
2018年6月 ネコ市ネコ座withピュリナ＠島忠草加舎人店（動員数約 25,000人）
2018年7月 ネコ市ネコ座＠東京ドームシティ（動員数約6,000人）
2018年10月 ネコ市ネコ座＠三重アクアイグニス（動員数約1,200人）
2018年12月 ネコ市ネコ座 with ピュリナ＠KIITO（動員数約4,000人）
2019年2月 ネコ市ネコ座 with ピュリナ＠神戸KIITO２日間（動員約5,000人）
2019年4月 ネコ市ネコ座withピュリナ＠島忠草加舎人店２日間（入場無料 動員数約 25,000人）
2019年7月 ネコ市ネコ座withトレッタ@東京ドームシティ２日間 (動員数約3,500人)
2019年8月 ネコ市ネコ座@名古屋吹上ホール (動員数約5,000人)
2023年６月 ネコ市ネコ座＠東京ドームシティ（動員人数4,000人）
2023年8月 ネコ市ネコ座@名古屋吹上ホール (動員数約4,000人)
2023年12月 ネコ市ネコ座＠神戸KIITO（動員人数約3,000人）
2025年3月 ネコ市ネコ座＠東京都立産業貿易センター浜松町館（動員人数約2,800人）
2025年5月 ネコ市ネコ座＠名古屋吹上ホール （動員人数約4,000人）
2025年9月 ネコ市ネコ座＠神戸KIITO（動員人数約3,500人）
【会社概要】
商号 ：株式会社ネコリパブリック
代表者 ：代表取締役：河瀬 麻花
所在地 ：東京都台東区蔵前４－９－８
事業内容：保護猫カフェ経営事業 等